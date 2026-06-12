大友至恩が1st写真集を19歳の誕生日に発売！ 青年から大人になる過程を写真世界で表現

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドStage Stars」などを発刊する東京ニュース通信社は、「大友至恩1st写真集（仮）」を8月10日（月）に発行いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。「大友至恩1st写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの大慶直胤役をはじめ人気舞台作品やストレートプレイの舞台への出演に加えて近年は配信ドラマの主演を務め、多方面で活動の幅を広げている大友至恩。9月にはペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』にタママ二等兵役で出演するなど、勢いのある若手俳優の一人である彼が、自身初となる写真集を19歳の誕生日・8月10日に発売する。

「大友至恩1st写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

大友のパーソナルを写し出すべく、高校時代の何気ない日常を再現したショットに、大好きな猫たちと無邪気に戯れる姿、グランピングでBBQを思い切り楽しむ様子や幼い頃から慣れ親しんでいるテニスをプレイする姿など、等身大の素顔をたっぷりキャッチ。

「大友至恩1st写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

また、撮影が行われたのは高校卒業を迎えたばかりの今年3月ということで、少年から大人への進化を感じられるカットも収めている。大友自身のアイデアも取り入れ、大舞台に立ち存在感を放つカットや、ネオン光る夜の街で着物を身にまとった幻想的なシーンなど、“役者として大人になっていく未来”を写真で表現。一方で、「もしも違う道に進んでいたら？」をテーマに、大学生や会社員になりきり、“ifの世界の未来”も表現。対比する２つの物語が味わえるポートレートになっている。

「大友至恩1st写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

少年から大人へと歩みを進めている、今しかない表情を丁寧に切り取った一冊にぜひ期待していただきたい。

大友至恩コメント

皆さんこんにちは！ 大友至恩です。

最後の10代である19歳に写真集を皆さんにお届けできること、とても幸せです！ 今回の写真のコンセプトは、役者と役者にならなかった自分です！ 学校生活や大学生の一人暮らしなどのプライベートな一面も写真に切り取られています！ 是非写真の外側にも想像を膨らましてご覧ください！

最後に、いつも応援ありがとうございます。

まさかまさか、10代最後に写真集を出せるとは思いませんでした！

これも皆さまの応援あってのことです。

この経験を活かし、またこの先もっと成長した姿で違う写真集も出せる様、一生懸命精進いたします！

みんなーーーー！！ ついて来てね！

大友至恩プロフィール

2007年8月10日生まれ。京都府出身。獅子座。O型。主な出演作は、ジュエルステージ「オンエア！」（小野屋あずき役）、『HUNTER×HUNTER』THE STAGE（ゴン 役）、舞台「ルール～『十五少年漂流記』より～」（ジャック 役）、舞台「忍たま乱太郎」～はじめまして！三年生、全員集合の段～（富松作兵衛 役）、ミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰～（大慶直胤 役）、TOKYO FMラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司 ～ BEYOND THE AVERAGE ～』（安部永太 役）など。また、9月にはペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』でタママ二等兵役を演じるほか、BUMPにて配信中のショートドラマ「ポンコツ部下は俺様ホスト」でW主演を務めている。

大友至恩1st写真集発売記念イベント 3会場にて開催決定!!

2026年8月15日（土）、22日（土）、23日（日）に東京で発売記念イベントを開催！ 詳細は6月15日（月）17時に、TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18673299/

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：大友至恩 直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107718809

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

＜注意事項＞

※6月12日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「大友至恩1st写真集（仮）」

●発売日 ： 2026年8月10日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価 ： 3,960円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

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