”おつけもん”について考えてみよう！「滋賀の漬物調査」を実施しています。

滋賀県立琵琶湖博物館

■概要

・琵琶湖博物館フィールドレポーター 2026年度第１回調査「滋賀の漬物調査-うちの味、わたし

のおつけもん-」を実施しています。

・滋賀県内には、地域ごとに様々な漬物があることが知られています。日野菜や下田なすなど漬物に

ぴったりな伝統野菜もあります。各地域で郷土料理や保存食として親しまれ、食卓を彩る漬物です

が、現代の食文化において、その役割や私たちの嗜好も変化しているのではないでしょうか？

・日々の食事における漬物を見つめ直すため、幅広い世代からの調査データを募っています。皆様の

回答をお待ちしております。

・集めたデータはフィールドレポータースタッフがとりまとめ、「フィールドレポーター便り」とし

て博物館のWEBページで公開されます。また来年度のフィールドレポーター交流会で報告予定で

す。

1. 調査期間 令和8年（2026年）5月1日（金）～7月31日（金）

2. 回答方法 Googleフォームまたは郵送

※Googleフォームまたは調査票（PDF）は、下記ページ内よりダウンロードしてくだ

さい。

https://www.biwahaku.jp/about/hashi_fr/fieldreporter/

菜の花漬け白菜のたたみ漬けぜいたく煮

■郵送先・問合せ先

〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091 滋賀県立琵琶湖博物館

フィールドレポーター担当学芸員 中村 久美子

メール ： freporter@biwahaku.jp