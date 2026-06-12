”おつけもん”について考えてみよう！「滋賀の漬物調査」を実施しています。

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滋賀県立琵琶湖博物館

■概要


　・琵琶湖博物館フィールドレポーター　2026年度第１回調査「滋賀の漬物調査-うちの味、わたし


　　のおつけもん-」を実施しています。


　・滋賀県内には、地域ごとに様々な漬物があることが知られています。日野菜や下田なすなど漬物に


　　ぴったりな伝統野菜もあります。各地域で郷土料理や保存食として親しまれ、食卓を彩る漬物です


　　が、現代の食文化において、その役割や私たちの嗜好も変化しているのではないでしょうか？


　・日々の食事における漬物を見つめ直すため、幅広い世代からの調査データを募っています。皆様の


　　回答をお待ちしております。


　・集めたデータはフィールドレポータースタッフがとりまとめ、「フィールドレポーター便り」とし


　　て博物館のWEBページで公開されます。また来年度のフィールドレポーター交流会で報告予定で


　　す。



　1. 調査期間　令和8年（2026年）5月1日（金）～7月31日（金）


　2. 回答方法　Googleフォームまたは郵送


　　　　　　　 ※Googleフォームまたは調査票（PDF）は、下記ページ内よりダウンロードしてくだ


　　　　　　　　 さい。


　　　　　　　　 https://www.biwahaku.jp/about/hashi_fr/fieldreporter/



　　　　　　　菜の花漬け

　　　　白菜のたたみ漬け

　　　　　　ぜいたく煮

■郵送先・問合せ先


　〒525-0001　滋賀県草津市下物町1091　滋賀県立琵琶湖博物館


　フィールドレポーター担当学芸員　中村 久美子


　メール ： freporter@biwahaku.jp