”おつけもん”について考えてみよう！「滋賀の漬物調査」を実施しています。
滋賀県立琵琶湖博物館
菜の花漬け
白菜のたたみ漬け
ぜいたく煮
■概要
・琵琶湖博物館フィールドレポーター 2026年度第１回調査「滋賀の漬物調査-うちの味、わたし
のおつけもん-」を実施しています。
・滋賀県内には、地域ごとに様々な漬物があることが知られています。日野菜や下田なすなど漬物に
ぴったりな伝統野菜もあります。各地域で郷土料理や保存食として親しまれ、食卓を彩る漬物です
が、現代の食文化において、その役割や私たちの嗜好も変化しているのではないでしょうか？
・日々の食事における漬物を見つめ直すため、幅広い世代からの調査データを募っています。皆様の
回答をお待ちしております。
・集めたデータはフィールドレポータースタッフがとりまとめ、「フィールドレポーター便り」とし
て博物館のWEBページで公開されます。また来年度のフィールドレポーター交流会で報告予定で
す。
1. 調査期間 令和8年（2026年）5月1日（金）～7月31日（金）
2. 回答方法 Googleフォームまたは郵送
※Googleフォームまたは調査票（PDF）は、下記ページ内よりダウンロードしてくだ
さい。
https://www.biwahaku.jp/about/hashi_fr/fieldreporter/
菜の花漬け
白菜のたたみ漬け
ぜいたく煮
■郵送先・問合せ先
〒525-0001 滋賀県草津市下物町1091 滋賀県立琵琶湖博物館
フィールドレポーター担当学芸員 中村 久美子
メール ： freporter@biwahaku.jp