DiscoverFeed株式会社、NEON PROJECTSとの資本・業務提携を締結

DiscoverFeed 株式会社

DiscoverFeed株式会社（本社：東京都、代表取締役：露木芳通、以下「DiscoverFeed」）は、アジアを代表するフェスティバル主催企業であるNEON PROJECTS（以下「NEON」）との間で、資本・業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社はダンスミュージックカルチャーとWeb3を融合した新たなエンターテインメント経済圏の創出を目指し、デジタル決済、コミュニティ形成、メンバーシップサービスおよびグローバルファンネットワークの共同展開を推進してまいります。

提携の背景

NEONは2014年の設立以来、東南アジアを中心に数多くの大型音楽イベントやフェスティバルを開催し、アジアを代表するダンスミュージックブランドへと成長してきました。

NEON Countdown、NEON Music Festival、Sunset by NEONなどのイベントには世界的DJ・アーティストが出演し、マレーシア、シンガポール、日本、中国、韓国、台湾、オーストラリアなど世界各国から多くのファンが来場しています。

DiscoverFeedは、ダンスミュージックブロックチェーンプロジェクトDMC（Decentralized Music Chain）及び、ユーティリティトークンDMCCOINの中核企業としてプロジェクトに参画し、音楽・エンターテインメント分野におけるリアルとバーチャルの集合を推進してまいりました。

今回の提携は、NEONが持つリアルイベントネットワークと、DiscoverFeedが推進するWeb3経済圏を接続し、「Club Culture × Web3 × PayFi」という新たな市場を共同で創出するものです。

1．DMC Payment System決済導入

両社はNEON主催イベントにおいてDMCCOINを活用した決済導入を推進します。

2026年6月20日にマレーシア・クアラルンプールで開催される「Sunset by NEON」においては、Bitget Walletとの連携によりVIPエリアにおけるQRコード決済の実証実験を開始いたします。

来場者はUSDT、ETHおよびDMCCOINによるスムーズな決済体験を利用できるようになります。

2．グローバルファンコミュニティ形成

両社はアジアを中心としたダンスミュージックファンコミュニティの形成を推進します。

イベント参加者、アーティスト、DJ、インフルエンサー、クリプトユーザーを結び付けることで、リアルとデジタルを融合した新たなコミュニティ形成を目指します。

3．DMCC Membership Programを2026年9月より開始

DiscoverFeedは、2026年9月より「DMCC Membership Program」を開始する予定です。

DMCCOIN保有者は保有枚数に応じた会員ランクを取得し、NEONを始め、世界のフェスティバル、著名クラブにおいて特別な体験を受けることができる計画を推進中です。

予定される特典には、

- VIPエリアへのアクセス権- 優先チケット購入権- 限定オリジナルグッズ- 限定アフターパーティー参加権- アーティストおよびDJとのMeet & Greet- 招待制シークレットイベントへの参加権

などが含まれます。

クラブカルチャーにおいて最も価値があるのは、単なる消費ではなく「特別な体験」です。

DMC Membership Programは、保有者に対してお金では購入できない体験価値を提供し、世界中のクラブファンをつなぐ新たな会員制度として展開してまいります。

4．PayFi経済圏の構築

DiscoverFeedはイベント業界におけるPayFi（Payment Finance）の実用化を目指します。

決済だけでなく、

- チケット購入- VIPテーブル予約- グッズ購入- メンバーシップ管理- イベント特典提供

など、エンターテインメント領域における総合的なWeb3決済モデルを構築してまいります。

５．今後の展開

DiscoverFeedはNEONとの提携により、東南アジアを起点として、

- DMCCOINの実利用拡大- グローバル会員プログラムの構築- クラブカルチャーとWeb3の融合- 国境を超えたファンコミュニティ形成- PayFiエコシステムの確立

を推進してまいります。

将来的には、世界のイベント会社、クラブとの連携を始め、DMC Membership Programを世界最大級のクラブカルチャー会員制度へ発展させることを目指します。

NEONとの提携により、DMCはリアルなエンターテインメント体験へ接続されます。

会社概要

DiscoverFeed株式会社

AI・Web3・データインフラ・ファンダム領域を融合した「DAG Project」を推進。

分散型データ基盤「D-DMC」、AI共同制作プラットフォーム「DAIM」、ファンダムサービス「MYアルバム」、決済基盤「DMC-PAY」などを展開。

所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビル6階 631

CEO ：露木芳通

URL ：https://discoverfeed.net