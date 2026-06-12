【SNS総フォロワー15万人超え】犬のしつけ専門店「東京DOGS」、2027年末までに首都圏30店舗体制へ

株式会社東京DOGS

犬のしつけ教室を運営する株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市／代表取締役：松尾邑仁）は、2026年7月、東京都大田区に6店舗目となる「東京DOGS 大田大森」を開業します。

これを起点に出店を本格化し、2026年内に10店舗、2027年末までに東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏全域で30店舗体制の構築を目指します。

■ 出店拡大の背景

東京DOGS旗艦店舗 東京DOGS-越谷本店-

近年、犬を家族の一員として迎える家庭が増える一方、吠え・噛みつき・引っ張りなどの行動課題に悩む飼い主は少なくありません。

しつけの遅れは飼育放棄にもつながりかねず、専門トレーナーによる早期のトレーニング需要は年々高まっています。

東京DOGSは埼玉県を中心とした5店舗の運営を通じて、犬の性格や家庭環境に合わせた個別トレーニングのノウハウを蓄積してきました。

「通いやすい場所に、信頼できるしつけ教室を」という飼い主の声に応えるため、首都圏全域への展開を決定しました。

■ 出店計画：3つのフェーズ

フェーズ1（2026年7月）：東京都大田区に6店舗目「大田大森店」を開業。

城南エリア初出店により、東京都南部・神奈川県方面への足がかりとします。

フェーズ2（2026年内）：東京都内および神奈川県を中心に出店を加速し、10店舗体制を確立します。

フェーズ3（2027年末）：東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏全域で30店舗体制を構築し、「自宅から通える東京DOGS」のネットワークを完成させます。

■ 新店舗「東京DOGS 大田大森」概要

店舗名

東京DOGS 大田大森

所在地

東京都大田区中央4丁目33-17

開業時期

2026年7月（予定）

主要アクセス

JR京浜東北線「大森駅」徒歩15分

営業時間

9:00～19:00（休憩 13:00～15:00）／年中無休

■ 代表取締役 松尾邑仁（ゆうと先生）コメント

「しつけは、犬と人がもっと幸せに暮らすための共通言語です。

これまで埼玉を中心に多くのご家族と向き合うなかで、『近くに教室があれば』という声を数え切れないほどいただきました。30店舗構想は、その声への私たちの答えです。

1店舗ずつ丁寧に、どの店舗でも同じ品質のトレーニングをお届けできる体制をつくってまいります。」

■ 今後の展望

店舗網の拡大に加え、2026年5月に開設した公式ECサイト「TOKYO DOGS STORE」を通じて、トレーニングで培った知見を反映したリードやトイなどのオリジナル用品を全国の飼い主に届けてまいります。

店舗・ECの両輪で「犬と人の暮らしを支えるインフラ」となることを目指します。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs