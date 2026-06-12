プレコンセプションケア推進を背景に、家庭用シリンジ法妊活キット「meeta」を大木2026秋冬提案商談会で提案

パスクリエイト株式会社

パスクリエイト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯原崇暁）は、2026年6月16日（火）・17日（水）に東京流通センターで開催される「大木2026秋冬提案商談会」に参加します。

本商談会は、ご招待を受けた業界関係者のみが参加できる商談会で、会場には今秋以降の新商品や提案商品が多数集まり、100社以上のメーカーが出展を予定しています。

パスクリエイト株式会社は、一般医療機器として届出された家庭用シリンジ法妊活キット「meeta」シリーズおよび鼻うがいセルフケアブランド「ハナリラ」シリーズを陳列し、流通関係者に向けた商品紹介および売場提案を実施します。

背景

近年、日本では少子化への対応や将来の健康づくりの観点から、プレコンセプションケアへの関心が高まっています。

プレコンセプションケアとは、将来の妊娠や出産を見据え、性別を問わず健康管理や正しい知識の習得に取り組む考え方です。

こども家庭庁は「プレコンセプションケア推進5か年計画」を策定し、性や健康に関する正しい知識の普及や相談支援体制の充実などを推進しています。

こうした社会的背景に加え、女性の健康やセルフケアへの関心の高まりを受け、ドラッグストアをはじめとする小売業界では、生理用品やフェムケア商品、セルフケア商品の売場提案が広がっています。妊活支援カテゴリーについても、生活者がライフステージに応じた健康情報や商品に触れられる環境づくりへの関心が高まっています。

パスクリエイト株式会社は、この流れを踏まえ、大木2026秋冬提案商談会を通じて流通関係者への情報提供を行い、妊活支援カテゴリーの認知拡大と売場提案の促進を目指します。

出典：こども家庭庁「プレコンセプションケア推進5か年計画（概要）」より■シリンジ法キット 「meeta（ミータ）」とは家庭用シリンジ法妊活キット「meeta 3回分」



「meeta」は、一般医療機器として届出された家庭用シリンジ法妊活キットです。

近年関心が高まる妊活支援カテゴリーの商品として展開しており、医師監修のもと家庭で使用できる設計を採用しています。

日本人女性の体格に配慮した形状を採用し、使用手順を簡潔にすることで、購入後の準備負担を軽減する点を特徴としています。

【ベビーライフ研究所 公式サイト】

https://babylife-lab.com/

大木2026秋冬提案商談会 開催概要

会期：2026年6月16日(火)・17日(水)

会場：東京流通センター（TRC）

主催：株式会社 大木 ※ご招待を受けている関係各社のみ参加可能。一般公開はされていません。

会社概要（パスクリエイト株式会社）

本社所在地 ：東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル9階

設立 ：2008年11月25日

資本金 ：10,000,000円

代表者 ：代表取締役 飯原 崇暁

事業内容 ：ヘルスケア商品の企画・開発・販売／オウンドメディア事業／SES事業／人材派遣事業／オンラインスクール事業

医療機器許認可：第三種医療機器製造販売業 13B3X10286／医療機器製造業 13BZ201388

【 お客様お問い合わせ先 】

パスクリエイト株式会社

ヘルスケア事業部 カスタマーサポート

TEL（フリーダイヤル）：0120-905-147

E-mail：info@babylife-lab.com