「政治はズレる、ビジネスはすべてを救えない、NPOは救える対象が少ない」--だから選んだ政策起業という方法

認定特定非営利活動法人SET

2025年6月5日、SETのPodcastに新シリーズが始まりました。語り手の一人、認定NPO法人理事長の三井俊介はかつてNPOの現場で地域に飛び込んだ若者でした。もう一人の語り手は、陸前高田市議の木村あきら。認定NPO法人SETのPodcast新シリーズ「政治をまちづくりの味方にする-若者と地域を動かす政策起業家の生き方」は、全4回・毎週金曜日配信で届けられます。

■ 三つの限界から始まる問い

「政治はズレる、ビジネスはすべてを救えない、NPOは救える対象が少ない」。シリーズ第3回で語られるこの三つの言葉は、地域づくりに関わる多くの人が感じてきた閉塞感を正直に言語化しています。それでも地域を変えたいと思うとき、人はどこに立てばいいのか。1984年から海外で研究されてきた「政策起業」という概念を、人口減少が進む日本の地域で活かす意味とは何か。陸前高田という現場から、その問いに向き合うシリーズです。

■ 二人の語り手が持つ、地域との原体験

第1回「なぜ『議員』という選択をしたのか」(https://open.spotify.com/episode/0iZTMcAXvha3QLzdbszPYX?si=dtHgum9FSq2zu42eX0F8-g)では、震災直後の地域との出会いから、選挙最終日に仲間が駆けつけてくれた瞬間まで、二人がそれぞれの原体験を語っています。なぜNPOやビジネスではなく議員という道を選んだのか。「社会を変えたい」という思いの着地点を問う導入回です。



第2回「議会に『入って』はじめて見えるもの」では、二元代表制の仕組みから年4回の定例会の動き、「検討します」で終わらせない動かし方まで、議員のリアルを丁寧に解説します。三井が陸前高田で移住定住を目的とする新たなNPOを立ち上げた舞台裏も語られます。



第3回「政策起業とは何か-三つの限界を超える発想」、第4回「地域だからこその政治の可能性-行政との協業が地域を動かす」と続きます。行政は「敵」なのか、それとも「仲間」なのか。ソーシャルビジネスの呪縛を超えた先に何があるのか。陸前高田という小さな町から発せられる問いは、地域の未来を考えるすべての人に届きます。

■ このシリーズを届けたい人へ

社会を変えたいという気持ちを持ちながら、どこに立てばいいか迷っている人に届けたい4回があります。地域でも都市でも、NPOでも行政でも、自分の立ち位置を問い直したいと感じている人に、ぜひ聴いていただけたら幸いです。

企画・スピーカー：三井俊介／ゲスト：陸前高田市議 木村あきら／編集・構成：藤田真／BGM：西田千尋 作／アートカバー：岡田勝太

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■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0

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広報担当：set.forjapan@nposet.com

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