マルエツ プチ 東高円寺駅前店オープンのお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下：マルエツ）は、２０２６年６月１８日（木）、東京都豊島区にて「マルエツ プチ 東高円寺駅前店」をオープンいたしますので、その概要についてご案内いたします。

※掲載の写真・画像は全てイメージです

当店はU.S.M.Hグループの100坪モデルの店舗としてオープンいたします。先行してオープンした

「マルエツ プチ 西横浜駅前店」「マルエツ プチ 南大塚二丁目店」の要素をブラッシュアップし、都市の「つくる」と「すぐ食べる」に寄り添った、次の店舗の形をご提案します。

当店は東京メトロ丸の内線「東高円寺駅」徒歩1分に位置します。店舗周辺は戸建住宅や中低層の集合住宅、区立公園などが広がる住宅地です。 当店のオープンにより当社の店舗数は、東京都１５４店舗、神奈川県５２店舗、千葉県４９店舗、埼玉県５５店舗、栃木県１店舗、茨城県１店舗、合計３１２店舗となります。

【店舗概要】

店名 マルエツ プチ 東高円寺駅前店（ひがしこうえんじえきまえ）店

開店日 ２０２６年６月１８日(木)

所在地 東京都杉並区和田三丁目５６-７

アクセス 東京メトロ丸の内線「東高円寺駅」 徒歩１分

店長 矢部 健二（やべ けんじ）

営業時間 ８：00～2３：00 ※オープン日は9時開店

売場面積 １２８坪

駐車台数 なし

駐輪台数 ２９台

従業員数 正社員 ４名 パート・アルバイト１９名（8時間換算）

年商目標 ７億３千万円

商圏情報 ３００m商圏、世帯数：３,８９１世帯、人口：５,８６７人

都市の「つくる」と「すぐ食べる」に、鮮度と美味しさ、そして安さを。

素材を選べる生鮮コーナーに加え、デリカコーナーでは出来たての惣菜・焼きたてのベーカリーをご用意し、種類豊富な即食商品とともに展開します。グロサリーでは、暮らしを助けるお買得商品を取り揃えます。

青果では、入口正面の売場で日々旬の野菜を展開。精肉・鮮魚でも素材を拡充し、ご家庭での調理シーンに対応します。

デリカコーナーでは、出来たてのお弁当やお惣菜、焼きたてのベーカリーに加え、鮮魚寿司、カットフルーツやサラダ、肉・魚のおつまみなど、即食・簡便ニーズに合わせた商品を集合展開します。

加工食品では飲料やカップ麺、冷凍食品を強化し日ごろの即食需要・ストック需要にお応えするとともに、トップバリュベストプライスなどのお買得商品を拡充いたします。

おトク・便利なサービス

マルエツではイオンマークのクレジットカードをご利用のお客さまを対象に、毎週日曜日のお買い物がおトクになる独自の優待施策を実施しております。また昨年より「WAON POINT」を全社で導入し、様々なポイント企画を実施いたします。

さらに、当店ではお買い物に便利なサービスとして即時配達サービスUber Eatsに対応し、ご自宅でもマルエツのお買い物をお楽しみいただけます。

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。