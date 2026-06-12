【無料MEO対策セミナー】地域集患×GoogleMAP 今からでも間に合うGoogleMEO対策！

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株式会社WeBridge


お申し込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/8417809196189/WN_p8ZvB-6bS-yQuenToadnVg#/registration

開催日時　　7月21日（火） 13:00～14:00


開催場所　　オンライン


参加費　　　無料



【セミナー概要】


高額な医療ポータルサイトやリスティング広告だけに頼る患者集患は、 経営を圧迫する要因になりかねません。 今、地域医療において最もコストパフォーマンスが高く、 新患獲得に直結する投資、それが「Googleマップ（MEO）対策」です。



「近隣の競合クリニックがすでに上位を占めているから、 今さら始めても無理では？」と思われがちですが、 Googleマップの評価基準（アルゴリズム）を正しく理解し、 医療広告ガイドラインに準拠した対策を行えば、 後発の医院でも今から十分間に合います。



本コンテンツでは、地域の患者様に選ばれるための具体的なMEOノウハウを凝縮。 費用を抑えながら検索上位を勝ち取り、 「地域名＋診療科目」で探している来院確度の高い見込み患者様を、 確実にあなたのクリニックへ誘導するロードマップを公開します。



【セミナー内容】


『地域集患×GoogleMAP！今からでも間に合うGoogleMEO対策！』



【こんな方におすすめ】


・Googleにおける集患対策を知りたい方


・新規集患を獲得したい方


・具体的な集患方法がわからない方


・口コミをどうにかしたい方



【登壇者】


株式会社WeBridge


WEBマーケティング事業部　天野 環



【お申し込みはこちら】


https://us06web.zoom.us/webinar/register/8417809196189/WN_p8ZvB-6bS-yQuenToadnVg#/registration



《会社概要》


会社名：株式会社WeBridge


代表者名：代表取締役 白井 俊久


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ


事業内容：


1.WEBマーケティング事業
2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業
3.採用コンサルティング事業
4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業
5.前各号に附帯又は関連する一切の事業


電話番号：03-4500-3724


コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)


MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)


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