【無料MEO対策セミナー】地域集患×GoogleMAP 今からでも間に合うGoogleMEO対策！

株式会社WeBridgeお申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/8417809196189/WN_p8ZvB-6bS-yQuenToadnVg#/registration

開催日時 7月21日（火） 13:00～14:00

開催場所 オンライン

参加費 無料

【セミナー概要】

高額な医療ポータルサイトやリスティング広告だけに頼る患者集患は、 経営を圧迫する要因になりかねません。 今、地域医療において最もコストパフォーマンスが高く、 新患獲得に直結する投資、それが「Googleマップ（MEO）対策」です。

「近隣の競合クリニックがすでに上位を占めているから、 今さら始めても無理では？」と思われがちですが、 Googleマップの評価基準（アルゴリズム）を正しく理解し、 医療広告ガイドラインに準拠した対策を行えば、 後発の医院でも今から十分間に合います。

本コンテンツでは、地域の患者様に選ばれるための具体的なMEOノウハウを凝縮。 費用を抑えながら検索上位を勝ち取り、 「地域名＋診療科目」で探している来院確度の高い見込み患者様を、 確実にあなたのクリニックへ誘導するロードマップを公開します。

【セミナー内容】

『地域集患×GoogleMAP！今からでも間に合うGoogleMEO対策！』

【こんな方におすすめ】

・Googleにおける集患対策を知りたい方

・新規集患を獲得したい方

・具体的な集患方法がわからない方

・口コミをどうにかしたい方

【登壇者】

株式会社WeBridge

WEBマーケティング事業部 天野 環

【お申し込みはこちら】

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《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ

事業内容：

1.WEBマーケティング事業

2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3.採用コンサルティング事業

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

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