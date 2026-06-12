動画マーケティングのLOCUS、運営する調剤薬局リテールメディア「シニアード」のネットワーク店舗が約1,950店舗となり調剤薬局メディアとして業界最大規模に。

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）が展開する、調剤薬局リテールメディア「シニアード（https://seniorad.jp(https://seniorad.jp)）」は、全国の調剤薬局向けに店舗一括の動画配信をサポートするクラウド型デジタルサイネージ「ファーマシーGo！（https://pharmacy-go.jp/(https://pharmacy-go.jp/)）」を提供する株式会社MEDIENCER（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西久保雄紀、以下「メディエンサー」）と提携し、2026年7月以降、共同でデジタルサイネージ広告枠の販売を開始いたしますので、お知らせいたします。

2021年3月より展開している「シニアード」は健康意識が高いシニアや未就学児の保護者の方を中心とした年間約4,200万人の来局者に対してデジタルサイネージやチラシ/冊子配布・サンプリング、アンケートなどを通じて直接アプローチができる日本最大級の調剤薬局リテールメディアです。

全国の調剤薬局の待合スペースにデジタルサイネージを設置し、平均約20分の待ち時間を活用し、患者様の健康増進を目的とした医療・健康・介護などに関する動画コンテンツと来局者の55％を占める60歳以上のシニア層や約10％弱を占める未就学児を中心とした層と親和性が高い動画広告を配信しております。



この度、「ファーマシーGo！」を導入している店舗様のうち、広告放映にご賛同を頂いた 819 店舗に広告の配信を開始することにより、シニアードのネットワーク店舗数は約1,950店舗（2026年6月時点）、に拡大し、47都道府県に展開。同一ネットワークで展開する調剤薬局デジタルサイネージとしては業界最大規模となります（当社調べ）。

「シニアード」の広告メニュー

・デジタルサイネージ広告

１店舗あたり１日平均60回以上の配信をベースに店舗数や動画広告の長さに応じた広告メニューをご用意。平均20分の待ち時間の間に視認性の良いディスプレイで動画広告を配信いたします。

・チラシ・冊子配布/設置ポスター掲示

来局者に向けてポスターで詳しい情報を伝えていくだけでなく、チラシの配布にてより詳細情報を訴求することで訴求内容の理解促進へと繋げていきます。

・サンプリング

処方箋データを基に年齢や性別、エリア、疾患など調剤薬局だからこそ実現できるセグメントにて薬剤師が直接サンプリングをいたします。

・来局者アンケート

来局者に対してアンケート調査を実施することで、広告接触による効果をレポート。広告接触者の疾患に対する認知度や態度変容など、広告の効果を可視化することができます。

「シニアード」の特徴

シニア・未就学児への直接リーチ

約192万人/月の60代以上、約38万人/月の0代の親御様へ直接リーチ

待ち時間を活かした効率的な動画配信

視聴単価0.8円～、視聴率 56％、平均20分の待ち時間の間に効率的にリーチ

処方箋を用いたターゲティング

年齢・性別・疾患＋エリア、処方箋データを用いたセグメントのサンプリング

「シニアード」の成果事例

・デジタルサイネージとサンプリングの広告接触後の購入意向73.8%（日用品メーカー様）

・チラシ経由の購入率0.5％、獲得単価10,000円（健康食品メーカー様）

・デジタルサイネージとサンプリングの広告接触後の新規購入率8%（日用品メーカー様）

「シニアード」ご出稿企業例

LOCUSは、2010年の創業以来20,000本以上の動画制作を手掛けてきました。価値ある最適な情報を、最適な場所で届けるため、調剤薬局を中心としたメディアの開発に引き続き力を入れてまいります。

株式会社LOCUSについて

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「いいモノとヒトをつなぎたいような価値を可視化する」をビジョンに掲げ、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,950店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/

会社名 ：株式会社MEDIENCER

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル7F

代表者 ：代表取締役 西久保 雄紀

事業内容：クラウド型デジタルサイネージ「ファーマシーGo!」の提供

薬局向け自動受付機の企画・販売、番号呼出の企画・販売

薬局向け自動精算機の販売

URL ：https://mediencer.jp/



【プレスリリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社LOCUS 事業推進部

TEL ：03-6811-2000

E-mail：locus.marketing@locus-inc.co.jp