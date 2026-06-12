『Tokyo Pride 2026』のT&Gブースに約2,000名が来場

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治、以下 T&G）は、6月6日（土）・7日（日）にアジア最大級のLGBTQ＋イベント『Tokyo Pride 2026』の「Pride Festival」にブース出展し、2日間で計約2,000名（自社調べ）に来場いただきました。

また、今回のブース出展にあわせ、LGBTQ+の方々にも安心して結婚式を検討いただけるよう、「LGBTQ+ウェディング」のウェブサイトを開設しています。

T&G WEDDING LGBTQ＋ウェディングサイト:https://www.tgn.co.jp/lp/cp/lgbtqwedding/(https://www.tgn.co.jp/lp/cp/lgbtqwedding/)

■来場者の言葉で溢れた「はじまりの扉」

ブースでは、来場者が未来や大切な人に向けたメッセージを書き込んだレインボーカラーの用紙をブース入口に設置した「はじまりの扉」に貼り付けていただきました。人を愛する気持ちや自由にありのまま生きられる未来への願いが多く集まり、同性婚の実現を望む言葉もありました。初日から多くの方が来場し、真っ白だった扉はあっという間にカラフルに。レインボーに彩られた扉の前で、指輪をイメージしたデザインの椅子に座り、写真撮影も実施しました。

■T&Gオリジナルグッズと会場装飾に使われた花（デルフィニウム）のプレゼント

メッセージを書いてくれた来場者には、先着でT&Gオリジナルのアライ表明グッズ（アライステッカー2種、LGBTQ＋アライチャーム）が入ったカプセルトイと、結婚式で会場装飾に使われた花「デルフィニウム」をプレゼントしました。T&Gがミッションに掲げる「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」の「あそびごころ」を体現したカプセルトイや花の贈り物はたくさんの方に好評いただきました。

T&G WEDDING LGBTQ＋ウェディングサイト:https://www.tgn.co.jp/lp/cp/lgbtqwedding/(https://www.tgn.co.jp/lp/cp/lgbtqwedding/)

「誰の、どんな幸せにも。（EVERY LOVE. EVERY HAPPINESS.）」をメインメッセージに掲げ、T&G WEDDINGが展開する多様なウェディングスタイルや全国の会場を紹介しているほか、T&Gで結婚式を挙げた同性カップルの声も掲載しています。記載の電話番号や公式LINEから会場見学のご予約やご相談も承ります。

T&Gは今後も、性別、年齢、国籍等に関わらず、すべての人がありのままの姿で大切な人と過ごせる未来の実現に貢献してまいります。



＜「Tokyo Pride」について＞

アジア最大級のLGBTQ＋の象徴となるイベント。

LGBTQ+の権利や多様性を祝うプライドマンスに、当事者・LGBTQ+コミュニティをはじめ、様々な団体・行政・企業・アライ・大使館など、多くの人々がともに考え、人権課題への理解を深め、偏見や差別の解消につながるきっかけをつくります。T&Gが参加する「Tokyo Pride Festival」は、Tokyo Prideの目玉の一つ。会場には、LGBTQ＋コミュニティの団体をはじめ、LGBTQ＋コミュニティを応援する国内外の団体・NPO・飲食店・企業などがブースを出展し、つながる場を提供します。

【株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(T&G)】

ハウスウェディングのパイオニアとして、「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」をミッションに、全国で約60の結婚式場を運営し、年間約12,000件のウェディングをプロデュース。

コンサルティング事業、ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業などブライダル関連事業も展開する。2017年からはグループでTRUNK(HOTEL)を展開し、日本にブティックホテル市場の創造を目指す。



会社名 ：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(T&G)

設立 ：1998年10月

所在地 ：東京都品川区東品川2-3-12

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬賢治

事業内容：ウェディング事業、ホテル事業、レストラン事業、コンサルティング事業、ドレス事業、

ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業

WEBサイト：https://www.tgn.co.jp/