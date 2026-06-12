XOP、生成AI活用の普及促進を目的に全国45都道府県の公共図書館へ書籍を寄贈

株式会社クロス・オペレーショングループ

BizOps専門カンパニーとして、先端技術と業務（Ops）の融合に強みを持ち、生成AIを活用した業務改善支援を行う株式会社クロス・オペレーショングループ（東京都千代田区、代表取締役：田中亮大、以下「当社」）は、代表取締役の田中亮大が執筆した書籍『あなただけのAI社員』（出版：イーストプレス社）を、全国約45都道府県の主要公共図書館へ寄贈したことをお知らせいたします。

近年、生成AIは急速に社会へ浸透し、企業のみならず教育機関や自治体、個人の学習・創作活動など幅広い分野で活用が進んでいます。一方で、「どのように活用すればよいかわからない」「専門知識がないためハードルを感じる」といった声も少なくありません。



本書は、生成AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、一人ひとりの仕事や日常を支え、新たな価値創出につなげる“AI社員”として活用するための考え方や実践方法を、具体例を交えながらわかりやすく解説した書籍です。

このたび当社では、より多くの方々にAI活用の可能性を知っていただき、デジタル技術への理解促進や新たな挑戦のきっかけとしていただくことを目的に、全国45都道府県の主要公共図書館への寄贈を実施いたしました。

■寄贈の背景

業務変革（BizOps）支援と生成AI活用支援を通じて、企業が目指すビジョンや戦略の実現を支援している当社は、単なる業務効率化やコスト削減にとどまらず、組織全体のオペレーションを磨き上げることで人がより創造的で付加価値の高い活動に力を注げる環境を実現し、企業の持続的な成長につなげることを目指しています。

しかしその状態を実現するためには、企業のみならず、一人ひとりがデジタル技術を正しく理解し、自らの可能性を広げるために活用できる社会であることが重要だと考えています。

公共図書館は、年齢や職業、居住地域を問わず誰もが利用できる公共の学びの場であり、新しい知識や技術と出会うための重要な社会インフラです。

本書を通じて、生成AIに関心を持つ方々が気軽に学び始める機会を提供するとともに、AIを活用して新たな挑戦や価値創出に取り組むきっかけとなることを願い、全国各地の図書館への寄贈を決定しました。

■書籍概要

- 2026年1月発売時、丸善丸の内本店にて習慣ベストセラー1位（ビジネス／自己啓発部門）を獲得し、その後18週連続ベストセラーにランクイン- 発売1週間で重版決定- Amazonランキング1位- 秘書関連（2026年2月4日調べ）／総務・人事・労務管理（2026年3月3日調べ）- 日本経済新聞3面に掲載（2026年3月3日朝刊）

書籍名：あなただけのAI社員

著者：田中 亮大（株式会社クロス・オペレーショングループ 代表取締役）

出版社：イースト・プレス

発売日：2026年1月27日

Amazonページ :https://www.amazon.co.jp/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AEAI%E7%A4%BE%E5%93%A1-%E5%BF%99%E3%81%97%E3%81%99%E3%81%8E%E3%82%8B%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE10%E5%88%86%E9%9D%A9%E5%91%BD-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E4%BA%AE%E5%A4%A7/dp/478162510X/ref=zg_bs_g_505394_d_sccl_11/355-2585740-3159640?psc=1

神田昌典氏 推薦！

「AI活用？これでダメなら諦めろ！」



本書はAIの歴史や便利な小ネタを語るものではない。

あなたのクローンとなるAIを作り、働き方と組織のあり方を根底から変える一冊である。



社長なら、自分のAIクローンを配布し、理念が浸透する強い組織をつくれる。

トップセールスなら、営業クローンを部下の商談に同席させ、売上を伸ばせる。

管理職なら、研修クローンで教育を仕組み化し、属人化を脱却できる。

バックオフィスなら、FAQクローンで雑務や非効率業務から解放される。



本書は読んで満足する本ではない。

これでもかというほどの読者特典を用意した。

読者特典も活用し、徹底的に本書を使い倒してほしい。



【目次】

はじめに AI の情報の渦に溺れかけている、あなたを救いたい

第１章 まずは、A I への勘違いを是正してほしい

第２章 超簡単！A I クローンの作り方

第３章 あなたの働き方も、組織の在り方も激変するAI クローンの具体シーン

第４章 専門知識不要！A I クローンの精度を上げる方法

第５章 やること明確！A I クローンを組織に根付かせるステップ

第６章 これだけは抑える！A I クローンの組織活用注意点

第７章 これだけは抑える！A I クローンの組織活用注意点

第８章 ガチA I クローン「デジタルヒューマンの作り方」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/290_1_52f02414cce64b77a5a3e2ce3ea3d8d1.jpg?v=202606130451 ]

田中 亮大（たなか・りょうだい）

株式会社クロス・オペレーショングループ 代表取締役CEO兼CAIO

日本AI業務活用協会 代表理事

経営学修士（MBA）

日本で初めてMyGPTsの導入支援を手掛けた生成AIビジネス活用の専門家。

1985年山口県萩市生まれ。新卒で外資系製薬企業に入社。その後は国内最大規模の経営者動画メディア企業の経営、日本初のオンライン商談システム会社の創業、国産マーケティングAIシステムの開発・M&A売却を経て、2022年末にAI×オペレーションの融合を目的に現会社（日本初のBizOps（ビズオプス）専門カンパニー）を設立。これまでに上場企業、国立機関、行政、教育機関などを含む500社以上にAI導入支援およびBizOps/xOps構築支援を行っている。

講演活動においては、日経産業新聞フォーラム、経営合理化協会、行政・金融機関、大学などにも登壇。東洋経済新報社からは、“次なる1,000億円企業”として「すごいベンチャー100」に選出されるなど、デジタル領域における知見が高く評価されている。クライアント企業からは、「人員を増やさずに過去最高売上を更新」「業務生産性のみではななく、働きがいも大きく向上した」「数十億円の資金調達に成功」「年商規模の大幅拡大」「停滞していたDXプロジェクトが実現」など、多様な成果が報告されている。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/290_2_e02dbd80f8c884582947d674e97b6260.jpg?v=202606130451 ]

株式会社クロス・オペレーショングループ（xOperation Group, Inc.）

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5 WeWork丸の内北口ビルディング 9F

拠 点 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 7F

代表者 ：代表取締役 田中 亮大

設立月 ：2016年9月

事業開始：2022年10月

事業内容：BizOps専門カンパニーとしての先端技術×業務（Ops）融合支援

【AIテクノロジー事業】法人向けGPT「Ops（オプス）AI」開発、運営

【BizOpsスペシャリスト事業】BizOps/xOps構築支援

会社HP ：https://x-opg.com/