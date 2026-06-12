即完売した人気ファンドの第2弾が登場「Branche千代田ファンド2」6月19日（金）より募集開始

株式会社リビングコーポレーション

東京・名古屋・福岡エリア等を中心に投資用マンションの開発・販売を手掛ける株式会社リビングコーポレーションは、不動産投資型クラウドファンディング「property+（プロパティプラス）」において、前回募集で高い人気を集めた「Branche千代田」のシリーズ第2弾となるファンドの募集を、6月19日（金）12時30分より開始いたします。

本ファンドの投資対象である「Branche（ブランシェ）千代田」は、当社が名古屋市中区に開発した一棟デザインマンションで、名古屋市の中心部である栄エリアに近接し、商業・ビジネス機能が集積する都心へのアクセスに優れた立地にあります。また、複数路線が利用可能な交通利便性に加え、周辺には大学や医療機関、生活利便施設が充実しており、単身者やDINKS層を中心とした安定的な賃貸需要が見込まれるエリアです。

本ファンドをはじめ、プロパティプラスでは、自社開発の竣工済み物件を中心に、賃料収入を原資として投資家へ配当を行うスキームを採用しており、開発途中の物件や売却益（キャピタルゲイン）を含む案件と比較して、相対的に安定した収益性が期待される点が特徴です。

加えて、昨今の国際情勢の変化等により建築資材価格の高騰が続く中でも、外部環境の影響を受けにくい点は、足元の投資環境において優位性の一つといえます。

さらに、プロパティプラスでは、「優先劣後構造」（運用による損失が生じた場合は先に事業者の出資金から負担することで、投資家の出資元本の減少リスクを抑える仕組み）や「マスターリース契約」（空室等が生じた場合でも一定の賃料収入が保証される仕組み）等を採用し、投資家のリスク低減に配慮した設計としています。

投資申込には事前の会員登録が必要となります。プロパティプラス公式ウェブサイトよりお手続きをお願いいたします。公式サイト：https://propertyplus.jp/

＜物件情報＞

所在地：愛知県名古屋市中区千代田1丁目15-1（住居表示）

構造：鉄筋コンクリート造 地上5階建

竣工：2016年3月

延床面積：1,003.56平方メートル

住宅戸数：全29戸

部屋タイプ：1K 25戸／1LDK 4戸（うち投資対象：1K 6戸／1LDK 1戸）

＜ファンド概要＞

URL：https://propertyplus.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=43&command=new(https://propertyplus.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=43&command=new)

対象不動産：Branche千代田 7戸

募集総額（優先出資額）：75,200,000円

想定利回り（年利）：3.5％

募集期間：2026年6月19日 12時30分 ～ 2026年6月28日 23時59分

運用期間：2026年7月7日 ～ 2027年4月20日

投資単位（1口当たり）：１万円

募集形式：先着式

入金方式：後入金制（※）

※2024年9月より、「自社商品」ファンドの入金方法を後入金制へ変更しております。

＜不動産特定共同事業概要＞

(１) 許可年月日：2021年3月10日

(２) 許可番号：東京都知事 第 150 号

(３) 許可の内容：不動産特定共同事業法第2条第4項第1号および第2号に掲げる業務（電子取引業務含

む）

当社は今後もプロパティプラスを通じて、投資家に定評のある自社開発商品を中心に、これまで富裕層や一部の法人投資家に限られていた優良不動産への投資機会を、個人投資家や投資未経験の方々にも積極的に提供してまいります。これにより、様々なライフステージにおける皆様の資産形成に寄与できるものと考えております。

【会社概要】

会社名：株式会社リビングコーポレーション

所在地：東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山2F

代表者：鈴木 英樹

設立：2015年8月

URL：https://www.living-cp.co.jp/

事業内容：不動産開発業・各種投資業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社リビングコーポレーション 事業推進室

TEL：03-6300-0919 / FAX：03-6300-0959、e-mail：tokyo-info@living-cp.co.jp

＜Branche千代田 物件写真＞