オリヴィア・ロドリゴ、3作目となるアルバム『恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね』 　6月12日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、オリヴィア・ロドリゴのニュー・アルバム『恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね』 (原題：you seem pretty sad for a girl so in love)を6月12日（金）に発売します。

これまでに全世界で3,600万枚以上のアルバム・セールスを記録。グラミー賞受賞、マルチ・プラチナを誇るシンガーソングライター、オリヴィア・ロドリゴ。

今作は、好きでたまらない気持ちや、少しずつ離れていく心など“恋のいろんな感情”をぎゅっと閉じ込めた作品です。デビュー作『SOUR』およびセカンド・アルバム『GUTS』に続き、プロデューサーのダニエル・ニグロと再びタッグを組み制作されました。本作から先行配信された1stシングル「ドロップ・デッド」は、オリヴィアにとって“デビューから3作連続で、それぞれのアルバムのリード・シングルが全米チャート初登場1位を獲得した史上初のアーティスト”という快挙を達成しています。

同時発売となる、日本盤はデラックス・エディションと通常盤の2形態でリリースします。デラックス・エディションでは通常のアナログ盤と同サイズの12インチ・サイズ紙ジャケット仕様を採用。封入特典として20ページに及ぶフォトブック、オリヴィアの全身写真を5枚セットにしたフレークシール、クリア・アートカードといった今作のビジュアルを最大に楽しめる仕様となっています。

今作のリリースを記念して、レコードカフェ・RECOCO渋谷とのコラボレーションを、リリース日（6/12）から6月21日（日）までの期間限定で開催します。当日は、各テーブルに設置されたレコードプレイヤーでアルバムの楽曲を自由に試聴できるほか、限定のオリヴィア・ロドリゴのロゴがプリントされたレココ特製バームクーヘンがコラボメニューとして登場。コラボバームクーヘンをご注文いただいた方に先着で、オリヴィア・ロドリゴの証明写真風ステッカーを2枚プレゼントします。

オリヴィア・ロドリゴは、今年9月からワールドツアー『The Unraveled Tour』を開催予定。公演は即完売が続出し、100万枚以上のチケットを販売したほか、追加公演や会場規模の拡大も相次いで発表しています。ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム会場での公演では、女性アーティストとして史上最多動員記録を更新。ロンドンのThe O2 Arenaでも11公演の開催を予定しており、プリンス、スパイス・ガールズ、ワン・ダイレクション、アリアナ・グランデ、エルトン・ジョン、リアーナに並ぶ記録保持アーティストの仲間入りを果たしています。

Olivia Rodrigo - the cure (Official Music Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=B402rKl4bUg ]

Olivia Rodrigo - stupid song (Official Music Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Rt9tW3cMLhI ]

オリヴィア・ロドリゴ アルバム『恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね』

Olivia Rodrigo / you seem pretty sad for a girl so in love

2026年6月12日（金）発売

https://or.lnk.to/girlsoinloveJP

1 drop dead / ドロップ・デッド

2 stupid song / ステューピッド・ソング

3 honeybee / ハニービー

4 maggots for brains / マゴッツ・フォー・ブレインズ

5 u + me = <3

6 my way / マイ・ウェイ

7 purple / パープル

8 the cure / ザ・キュアー

9 begged / ベグド

10 what’s wrong with me / ホワッツ・ロング・ウィズ・ミー

11 less / レス

12 expectations / エクスペクテーションズ

13 cigarette smoke / シガレット・スモーク

▪️デラックス・エディション【日本独自企画仕様】【限定盤】 UICF-9077 6,050円(税込)

(ハート)12インチ・サイズ紙ジャケット仕様

(ハート)フォトブック（20ページ）

(ハート)フレークシール

(ハート)クリア・アートカード

(ハート)歌詞・対訳・メッセージ翻訳付き

▪️通常盤 UICF-1399 3,300円（税込）

(ハート)CDサイズ紙ジャケット仕様

(ハート)歌詞・対訳・メッセージ翻訳付き

▪️店舗別先着購入者特典の詳細

https://www.universal-music.co.jp/olivia-rodrigo/news/2026-05-22/

【イベント情報】

＜日時＞2026年6月12日（金）~2026年6月21日（日）

＜営業時間＞ 11:00―21:00（LO 20:30）



＜場所＞：

レコードカフェレココ渋谷

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-10 IRIE FIRST PLAZA, 1階

・渋谷駅 徒歩6分 C1出口から徒歩4分

・表参道駅 徒歩11分



＜HP＞：https://recoco.cafe/



＜カフェ・コラボ限定グッズプレゼント＞

・コラボバームクーヘンをご注文いただいたお客様に、オリヴィア・ロドリゴ証明写真風ステッカーを2個プレゼント！

※コラボバームクーヘンのお持ち帰りはできません。

※グッズは数量限定のため、なくなり次第配布を終了いたします。

※混雑緩和のため、当日カフェ入り口にて整理券を配布する場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はおひとり様につき、各特典1セットまでとさせていただきます。

※購入制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。



＜注意事項＞

※本イベントにはオリヴィア・ロドリゴ本人の出演はございません。

※オリヴィア・ロドリゴのレコードもご用意がございますが、数に限りがあるため、時間内に全ての方に試聴いただけない場合がございます。

※状況により、営業時間の変更や休業の場合がございます。

※その他、下記店舗のルールをご確認いただいてからお越しください。

・ システム：チャージ(入場料)＋１ドリンク制

・ 完全キャッシュレス制（クレジットカード/PayPay/交通系IC/QUICPay/iD）

・ 無料Wi-Fi/電源あり

・ LINE会員割引＆学生割引あり(LINE会員は当日無料でご登録いただけます)

・ 全席指定席・混雑時90分制

・ ペット同伴不可

・ 席予約不可

・ 全席禁煙

・ 個室あり（渋谷店のみ）

・ レコード持ち込み不可(防犯上の観点から不可としております)

・ 店舗駐車場なし

【アーティストプロフィール】

2003年2月20日生、米ロサンゼルス在住のシンガー・ソングライター、女優としても活動するアーティスト。

4歳からボーカルレッスンを始め、ギターやピアノを弾きながら作詞作曲を始める。13歳の時に、ディズニー・チャンネル『やりすぎ配信！ビザードバーク』で女優活動を始め、16歳でディズニープラスのドラマ『ハイスクール・ミュージカル：ザ・ミュージカル』で主役に大抜擢。

歌手になる夢を追い続け、2021年1月リリースのデビュー・シングル「ドライバーズ・ライセンス」は全米・全英シングル・チャートで初登場1位を獲得、全米史上初「初登場から8週連続全米シングル・チャートで1位」の記録を打ち立てた。5月リリースのデビュー・アルバム『サワー』も全米アルバム・チャート初登場1位を獲得。デビュー・アルバムとデビュー・シングルの両方で全米1位を獲得した最年少アーティストとなった。Spotifyでは「2021年世界で最も再生された楽曲、最も再生されたアルバム」両方 1位、Apple Music の年間賞も3部門受賞など文字通り大ブレイクを果たした。第64回グラミー賞では主要4部門含む計7部門にノミネートされている。

【アーティスト情報】

日本公式 HP：https://www.universal-music.co.jp/olivia-rodrigo/

海外公式 HP：https://www.oliviarodrigo.com/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

日本公式 X：https://twitter.com/olivia_jpn

公式 X：https://twitter.com/oliviarodrigo

公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@livbedumb

公式 YouTube：https://www.youtube.com/@OliviaRodrigo