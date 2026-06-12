都知事杯オープンデータ・ハッカソン2026参加者を募集します―　ハッカソンのテーマも募集　―

東京都

東京都は、行政が保有するデータを積極的に公開し、シビックテックや民間企業等による新たなサービスの創出を通じて、都民のQOL向上を目指しています。

この取組を加速するため、東京都オープンデータカタログサイトに掲載されているオープンデータ等を活用し、社会課題の解決に向けたデジタルサービスを企画・開発する「都知事杯オープンデータ・ハッカソン2026」を開催します。

本イベントは６回目の開催となり、昨年度は1,327名にご参加いただきました。参加者からは「サービス開発の面白さを知ることができた」や「様々な方と交流ができた」といった声が寄せられるなど、ご好評をいただいています。

今年度は更に多くの方にご参加いただけるよう、生成AI等の開発支援ツールを応募時から提供し、技術的なハードルを下げることで、多様な方のチャレンジを後押しします。

また、本イベントでは参加者の自由な提案に加え、都民の意見を踏まえて選定するテーマに沿ったサービス提案も可能です。テーマ選定にあたり、意見を募集しますので、あわせてお知らせします。

都知事杯オープンデータ・ハッカソン2026の開催について

プログラム概要- 東京都オープンデータカタログサイトに掲載されているオープンデータ等を活用し、社会課題の解決に向けたデジタルサービスを企画・開発- 参加者による自由な提案に加え、東京都が提示するテーマ※１に沿ったサービス提案も募集※１ テーマは、７月上旬に特設Webサイトにて公開予定- 参加チームのうち、24チームがFinal Stageに進出予定- 都知事杯（最優秀賞）、オーディエンス賞を含む８の賞を設定- Final Stage進出の全チーム向けにオープンバッジ※2と東京ポイント※3を付与※2 一般財団法人オープンバッジ・ネットワークが発行するデジタル証明※3 1チームあたり東京ポイント500pt- 社会実装※4を目指すFinal Stage進出チームに対し、年度末までサービスの実装に向けた支援を実施（技術的なアドバイスや勉強会など）。また、一般財団法人GovTech東京と連携し、実装後の作品に対しても、行政での採用を目指した技術検証などの助言窓口を用意※4 昨年度は９サービスが社会実装プログラムの流れ（予定）

キックオフウィーク：令和８年８月上旬～19日の間で４回実施

ワークショップや生成ＡＩハンズオンを通して、課題解決の提案に向けたディスカッションやチームビルディングを実施。開発するプロトタイプ等を検討

ハッカソン：令和８年８月22日（土）・23日（日）の２日間

プロトタイプを作成し提出（作品提出は７月10日から８月23日まで可能）

First Stage（一次審査）：令和８年８月26日（水）～30日（日）

プロトタイプ開発後、プレゼンテーションを収録（オンライン又は会場へ現地参加）

後日、Final Stage進出チームを選出

Final Stage（最終審査）・表彰式：令和８年10月17日（土）

First Stageで選出された24チームがプレゼンテーションを行い、審査により受賞作品を決定。最優秀賞には、都知事杯を贈呈

サービス実装支援

Final Stage進出チームに対し、サービス実装に向けた支援を実施

Demo Day（成果発表会）：令和９年３月27 日（土）

プログラムの成果発表として、できあがったサービス等を紹介

応募対象者・条件

以下の条件を満たす個人又は団体

- 東京都が抱える社会課題（自由な提案に加え、東京都が提示するテーマへの提案も可）の解決に資するサービスを検討していること- 東京都のオープンデータ等を活用予定であること- 募集要項に記載されている留意事項すべてに承諾できること応募期間

令和８年６月12日（金）14:00～令和８年７月27日（月）17:00

応募方法

応募方法の詳細については、特設サイト(https://odhackathon.metro.tokyo.lg.jp/)をご参照ください。

参加者募集イベントの開催

▲特設サイト

募集期間中に、本事業に対するさまざまな疑問等にお答えし、理解を深めていただくための参加者募集イベントを以下のとおりオンラインで開催します。参加申込は特設サイト(https://odhackathon.metro.tokyo.lg.jp/)からお願いします。

※募集イベントの内容は変更する場合があります。最新情報は特設サイトでご確認ください。

オンラインコンテンツの配信

第１回[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6683_1_3d0e900114f7c7f5177eba6d9d123d39.jpg?v=202606130351 ]第２回[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6683_2_b76c5fc3a8c4191e7696c8d2033b3434.jpg?v=202606130351 ]

参加者が円滑に応募し、サービス開発・公開を進められるよう、オンラインコンテンツを特設サイト(https://odhackathon.metro.tokyo.lg.jp/)上で以下のとおり配信します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6683_3_29ee8a94309b7a81864b74bd5becb4c9.jpg?v=202606130351 ]

※オンラインコンテンツの内容は変更の可能性があります。

テーマへの意見募集

ハッカソンで取り組んでほしいテーマに対する都民からの意見募集は令和８年６月12日14時から６月2２日17時まで東京アプリと特設サイト内で行い、７月上旬に特設サイトで結果を公開します。詳細については、特設サイト(https://odhackathon.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。

都知事杯オープンデータ・ハッカソンとは

「ハッカソン」とは、hack（ハック）＋marathon（マラソン）を組み合わせた造語で、シビックテック等が限られた時間で課題解決に取り組み、サービス等を開発するイベントです。都知事杯オープンデータ・ハッカソンは、東京都オープンデータカタログサイトに掲載されているオープンデータ等を活用し、社会課題の解決に向けたデジタルサービスを企画・開発するイベントで、今年度で６回目の開催です。

ハッカソンを通じて開発された優秀な作品については、サービスの実装に向けた技術的なアドバイスや勉強会といった支援を実施します。

これまでのハッカソンでは、例としてリアルタイムでの暑さ指数を可視化した熱中症リスクマップや、夜間光データや犯罪情報を統合し、夜間でも安心して通行できるルートを提案するサービスが都知事杯を受賞しており、延べ37のサービスが実装されています。

これまでの取組等詳細については、特設サイト(https://odhackathon.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。

（参考）過年度都知事杯受賞作品

■2025年度都知事杯

夜間光データや犯罪情報を統合し、夜間でも安全な通行ルートを提案するサービス

■2024年度都知事杯

3D都市モデルを用いた高解像度熱中症リスクマップ

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

▲2050東京戦略【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課

電話：03-5320-7622

Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp

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