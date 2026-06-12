Simbian, Inc.

"Self-Improving SecOps"を実現するSimbian Inc.は本日、AIエージェントによる自律型・継続的ペネトレーションテストソリューション「Simbian AI Pentest Agent」(以下、AI Pentest Agent）を、日本市場向けに提供開始することを発表しました。

日本国内での正式提供開始は2026年7月1日を予定しており、本日よりトライアルの受付を開始いたします。

AI Pentest Agentは、AI SOC AgentをはじめとするSimbianの防御対応側AIエージェント群と対をなす、攻撃者視点の継続的検証エージェントとして位置づけられます。AI SOC Agentが機械速度でアラートの調査・分析・対応支援を行う一方で、 AI Pentest Agentは攻撃者の視点から脆弱性を継続的に探索・検証し、その知見を防御運用へとフィードバックします。

近年、生成AIを活用したソフトウェア開発の普及により、アプリケーションのリリース速度と複雑性は急速に高まっています。同時に、攻撃者側もAIを活用して脆弱性探索や悪用を自動化・高速化しており、従来の年次・半期型ペネトレーションテストだけでは、現代の脅威に対応しきれない状況が生まれています。

また、従来型の脆弱性スキャナーやシグネチャベースの検査では、認証不備、設定ミス、ビジネスロジック上の欠陥など、実際の攻撃で悪用されうる高リスクな問題を十分に特定できないケースも増えています。

AI Pentest Agentは、このような新たな現実に対応するため、AIネイティブで継続的かつ自律的なペネトレーションテストのアプローチを提供します。AIハッカーのように動作し、組織が修正すべき、またはSimbian AI SOC Agentで検知ルールを追加すべき、実際に悪用可能な脆弱性を発見します。

AI Pentest Agentの提供開始により、Simbianは、AIエージェントによる攻撃・防御の完全なループを実現する世界初の企業となり、組織が自社の防御体制を継続的に実戦検証するための手段を提供します。AI Pentest Agentが脆弱な資産を特定・検証した場合、その結果はAI SOC Agentの検知カバレッジや調査ロジックの強化に活用できます。逆に、SOCワークフローで観測された脅威インテリジェンスや高優先度のエンティティは、将来のペネトレーションテストや脅威ハンティング活動を導く情報として活用されます。

提供開始時期

日本市場向け正式提供開始予定：2026年7月1日

詳細については、以下をご覧ください。

Simbianウェブサイト：https://simbian.ai/

チュートリアル動画：https://www.youtube.com/watch?v=RZ2o8NHLN2o

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RZ2o8NHLN2o ]

Simbian, Inc.

Simbianは、攻撃と防御のインテリジェンスを統合する、"Self-Improving SecOps Platform"（自律改善型セキュリティ運用基盤）を提供するグローバル企業です。



Context Lakeを活用した自律型AIエージェントがSOC、ペネトレーションテスト、脅威ハンティングを担い、絶えず変化する脅威と企業環境に適応します。



詳細は simbian.ai をご覧ください。