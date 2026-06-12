佐川印刷株式会社

佐川印刷株式会社（本社：京都府向日市、代表取締役社長：岡 伸夫）は、株式会社学宝社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：児玉 紳）の開発要請を受諾し、学校の教師の負担軽減を目的としたAIシステムを開発いたしました。本システムは、教師にとって大きな業務負担となっているテスト等の管理や成績表へのコメント作成業務をAI技術で自動化し、効率化を図るものです。

【背景と課題】

近年、学校現場では教師の授業以外の業務負担が増加しています。その中でも特にテスト等の採点やその管理、更に所見文の作成に多くの時間と労力を要しています。これらの業務負担は教師の働き方改革の妨げとなっており、教育の質の向上にも影響を及ぼしています。

【システムの特徴】

本システムは、学宝社が提供している教師用WEBサービス「Teさぽ」上において、以下の流れで動作します。

１.デジタル採点システムの結果を、採点結果管理システム「まなポス」にて一元管理し、CSVデータとして出力。

２.そのデータをAI成績診断システムで整形したうえで生成AIに入力し、問題情報と組み合わせて生徒ごとの苦手分野や成績傾向を分析し、個別コメントを自動生成する。

３.最終的に、その内容を反映した教師用資料を作成し、成績表や保護者面談に活用する仕組み。

【開発体制】

システム全体の開発は学宝社からの要請を受け、佐川印刷DPP事業部が担当いたしました。またより教育現場に近しい知識が必要なAIのプロンプト（指示書）設計について学宝社が担当しました。両社の強みを活かし、現場のニーズに即した使いやすいシステムを実現しています。

【期待される効果】

・教師の採点・コメント作成にかかる時間を大幅に削減

・保護者面談時に具体的かつ分かりやすい資料を提供可能

・教師の業務負担軽減により、教育の質向上に寄与

今後も両社は連携を強化し、教師の業務負担軽減や教育の質向上といった社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。