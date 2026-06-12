助成団体・助成財団職員など、助成金事業担当者のための「助成実務セミナー」
公益財団法人 助成財団センターでは、助成実務の普及を目的として、助成事業に関わる方々を対象としたセミナーを開催しています。
本セミナーでは、助成事業の基礎知識から実務のポイント、立ち上げ・運営までを、実務経験豊富な当センターのプログラム・オフィサーが分かりやすく解説します。
各回の講義後には参加者同士の意見交換の時間も設け、日頃の疑問や課題に講師が経験を交えてお答えしますので、解決の糸口までご案内できます。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
日程[表: https://prtimes.jp/data/corp/114747/table/27_1_1f046477f93fdc952119c52808a4d91c.jpg?v=202606130351 ]
助成財団・助成事業の全体像をより良くご理解いただくため、同一の方が全4回を通して受講されることをおすすめします。
ご都合のつかない回がある場合は、別開催月への振替受講も承ります。ご希望の方は事務局までお問い合わせください。
各回のテーマおよび講義内容
１.民間助成財団および助成業務について
・助成財団とは何か-定義、種類、現状、トレンド、事例
・助成実務の見取り図-業務の流れ、ステークホルダー、見直しの重要性
・実施に際して直面する課題とよくあるお尋ね＆回答
２.助成事業の運営について
・助成事業とは何か-社会的目的、情報、ステークホルダー
・助成事業のサイクルとその運営留意点-公募、選考委員会、フォローアップ
・助成事業の見直し
３.助成事業のフォローアップ
・なぜフォローアップが必要なのか
・フォローアップの具体的な方法
・フォローアップで得た情報をどのように活用するのか
４.助成事業の組み立てについて
・助成事業を策定する際のポイント
・助成事業づくりの工程
・米国の事例から
▼講座の模様を一部ご紹介しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hH36M-ZWKW4 ]
講師
公益財団法人 助成財団センター
理事 渡辺 元
会場
Zoomによるオンライン開催
対象
・助成事業の立ち上げ責任者・運営責任者・担当者
・財団のプログラムオフィサー／伴走支援者
・NPOの経営者・マネジャー・現場スタッフ、中間支援の方 など
参加費
＜講座1回あたりの価格＞
助成財団センター会員：9,900円 ／ 非会員：15,400円
＜全4回セット特別価格＞
助成財団センター会員：24,200円／非会員：36,300円
（いずれもテキスト代込・税込価格）
※参加費のお支払い方法につきましては、お申込みをいただいた後、後日メールにてご案内いたします。
※テキストは事前に郵送します。
参加のお申込み
以下のページに掲載しております開催予定から、該当する月のセミナー名をクリックいただくと、参加申し込みフォームが表示されます。そちらのフォームよりお申し込みください。
＜助成財団センター 2026年度セミナー・イベント一覧＞
https://www.jfc.or.jp/event-1/(https://www.jfc.or.jp/event-1/)
その他ご連絡事項・お問い合わせ先
・開催前日までにZoomのURL が届かない場合は、当センターへお問い合わせください。
・当日やむを得ず欠席となる場合には、必ず当センターまでご連絡ください。
・ご不明な点がございましたら、当センターまでお気軽にお問い合わせください。
（公財）助成財団センター 研修担当
TEL : 03-3350-1857
MAIL : apply@jfc.or.jp