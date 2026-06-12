助成団体・助成財団職員など、助成金事業担当者のための「助成実務セミナー」

公益財団法人助成財団センター

公益財団法人 助成財団センターでは、助成実務の普及を目的として、助成事業に関わる方々を対象としたセミナーを開催しています。

本セミナーでは、助成事業の基礎知識から実務のポイント、立ち上げ・運営までを、実務経験豊富な当センターのプログラム・オフィサーが分かりやすく解説します。

各回の講義後には参加者同士の意見交換の時間も設け、日頃の疑問や課題に講師が経験を交えてお答えしますので、解決の糸口までご案内できます。

多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114747/table/27_1_1f046477f93fdc952119c52808a4d91c.jpg?v=202606130351 ]

助成財団・助成事業の全体像をより良くご理解いただくため、同一の方が全4回を通して受講されることをおすすめします。

ご都合のつかない回がある場合は、別開催月への振替受講も承ります。ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

各回のテーマおよび講義内容

１.民間助成財団および助成業務について

・助成財団とは何か-定義、種類、現状、トレンド、事例

・助成実務の見取り図-業務の流れ、ステークホルダー、見直しの重要性

・実施に際して直面する課題とよくあるお尋ね＆回答

２.助成事業の運営について

・助成事業とは何か-社会的目的、情報、ステークホルダー

・助成事業のサイクルとその運営留意点-公募、選考委員会、フォローアップ

・助成事業の見直し

３.助成事業のフォローアップ

・なぜフォローアップが必要なのか

・フォローアップの具体的な方法

・フォローアップで得た情報をどのように活用するのか

４.助成事業の組み立てについて

・助成事業を策定する際のポイント

・助成事業づくりの工程

・米国の事例から

▼講座の模様を一部ご紹介しています。

講師

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hH36M-ZWKW4 ]

公益財団法人 助成財団センター

理事 渡辺 元

会場

Zoomによるオンライン開催

対象

・助成事業の立ち上げ責任者・運営責任者・担当者

・財団のプログラムオフィサー／伴走支援者

・NPOの経営者・マネジャー・現場スタッフ、中間支援の方 など

参加費

＜講座1回あたりの価格＞

助成財団センター会員：9,900円 ／ 非会員：15,400円

＜全4回セット特別価格＞

助成財団センター会員：24,200円／非会員：36,300円

（いずれもテキスト代込・税込価格）

※参加費のお支払い方法につきましては、お申込みをいただいた後、後日メールにてご案内いたします。

※テキストは事前に郵送します。

参加のお申込み

以下のページに掲載しております開催予定から、該当する月のセミナー名をクリックいただくと、参加申し込みフォームが表示されます。そちらのフォームよりお申し込みください。

＜助成財団センター 2026年度セミナー・イベント一覧＞

https://www.jfc.or.jp/event-1/(https://www.jfc.or.jp/event-1/)

その他ご連絡事項・お問い合わせ先

・開催前日までにZoomのURL が届かない場合は、当センターへお問い合わせください。

・当日やむを得ず欠席となる場合には、必ず当センターまでご連絡ください。

・ご不明な点がございましたら、当センターまでお気軽にお問い合わせください。

（公財）助成財団センター 研修担当

TEL : 03-3350-1857

MAIL : apply@jfc.or.jp