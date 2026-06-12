父の日ギフトのおつまみ人気No.1は？第2位「至福の晩酌おつまみセット」、第1位「おつまみベスト9ナイン」。人気おつまみグルメランキングTOP10を発表

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父の日の情報に特化したメディアサイト「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、「父の日ギフト 人気おつまみグルメ 売れ筋ランキング TOP10」を公開し、父の日商戦のニーズとトレンドを発表しました。

父の日ギフト 人気おつまみグルメ 売れ筋ランキング TOP10

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 19,980件、成果報酬成約件数 734件

調査期間：2026年6月1日～6月12日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

父の日ギフトの定番グルメといえば「うなぎ」ですが、その次に高い人気を集めているのが「おつまみグルメ」です。晩酌のお供としてはもちろん、お酒を飲まない方でも楽しめる商品が多く、毎年幅広い年代のお父さんへの贈り物として選ばれています。

今回のランキングでは、

第1位に9種類のおつまみを食べ比べできる「おつまみベスト9ナイン 厳選おつまみ9種セット」

第2位には老舗の味と地酒を楽しめる「至福の晩酌おつまみセット」がランクイン。

お酒との相性はもちろん、少しずつさまざまな味を楽しめる“食べ比べタイプ”の商品が上位を占める結果となりました。

「お酒が好きなお父さんには何を贈れば喜ばれるのだろう？」「毎年似たようなギフトになってしまう」と悩む方も少なくありません。そこで今回は、父の日ギフトとして失敗しにくいおつまみ選びのポイントとともに、人気の商品をご紹介します。

父の日に贈る「おつまみグルメ」選びのポイント

父の日のおつまみグルメ選びでもっとも大切なのは、「お父さんがどのようなシーンで楽しむか」をイメージすることです。好みのお酒や食べ方によって、喜ばれるおつまみは大きく変わります。

1．いろいろな味を楽しみたいお父さんには「詰め合わせタイプ」

食べ比べが好きなお父さんには、複数種類のおつまみを少量ずつ楽しめる詰め合わせセットがおすすめです。飽きることなく最後まで楽しめるため、父の日ギフトでも人気の高いジャンルとなっています。

2．ビール好きのお父さんには「濃い味系」

ビールが好きなお父さんには、おかきやジャーキー、サラミなどの味がしっかりしたおつまみがおすすめです。ビールの爽快感と相性が良く、晩酌の時間をより充実したものにしてくれます。

3．日本酒好きのお父さんには「香りや旨みを楽しむ珍味系」

日本酒には、燻製や海鮮珍味など、素材の香りや旨みを楽しめるおつまみがよく合います。日本酒ならではの繊細な味わいを引き立ててくれる組み合わせです。

4．ワイン好きのお父さんには「ワインの種類に合わせて」

赤ワインにはジャーキーやサラミなどの肉系おつまみ、白ワインにはスモークサーモンやチーズ系のおつまみがおすすめです。普段飲んでいるワインに合わせて選ぶことで、より喜ばれるギフトになります。

5．お酒の好みが分からない場合は「珍味セット」

お酒の種類が分からない場合は、珍味や海鮮系おつまみを少量ずつ詰め合わせたセットがおすすめです。さまざまなお酒との相性が良く、父の日ギフトとして失敗しにくい定番商品です。

6．お酒を飲まないお父さんには「ワンランク上のグルメ」

お酒を飲まないお父さんには、高級お茶漬けや海鮮グルメなど、普段はなかなか自分で買わない“ちょっと贅沢な食べ物”がおすすめです。小分けタイプや常温保存・冷凍保存できる商品であれば、自分のペースで楽しめるため喜ばれます。

父の日.jpでは、こうした選び方のポイントを踏まえ、実際の販売動向をもとに集計した「父の日ギフト 人気おつまみグルメ 売れ筋ランキング TOP10」を発表しています。父の日ギフト選びの参考として、ぜひご活用ください。

父の日ギフト 人気おつまみグルメ 売れ筋ランキング TOP10

【第1位】おつまみベスト9ナイン 厳選おつまみ9種セット

9種類の海鮮系おつまみを中心に詰め合わせた人気ギフトセット。少量ずつ食べ比べできるため、お酒好きのお父さんにとって毎日の晩酌が楽しみになる一品です。ビール、日本酒、焼酎など幅広いお酒と相性が良く、「何を贈れば喜ばれるか分からない」という方でも選びやすいことから、多くの支持を集め第1位となりました。



店舗名：おつまみギャラリー伊万里

価格：3,222円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking(https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank1)/#rank1(https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank1)

【第2位】老舗の味と地酒で贈る 至福の晩酌おつまみセット

老舗鶏専門店が手掛ける焼き鳥や鶏料理と、地元の日本酒を楽しめる贅沢な晩酌セット。素材の旨みを活かした本格的な味わいと、お酒との相性の良さが魅力です。届いてすぐに楽しめる手軽さに加え、「特別な晩酌時間を贈れる」ことが評価され、父の日ギフトとして人気です。



店舗名：水郷のとりやさん

価格：3,980円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank2

【第3位】極上乾きものおつまみギフトセット（7種詰め合わせ）

お酒好きの店主が厳選した7種類の乾きものを楽しめる人気セット。ビール、日本酒、焼酎など幅広いお酒に合わせやすく、晩酌好きのお父さんへのギフトとして支持されています。保存しやすく少しずつ味わえることから、「失敗しにくいおつまみギフト」としてランクインしました。



店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：3,480円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank3

【第4位】黄金屋 高級おつまみ3種から6種ギフトセット 極

博多の名店・黄金屋が厳選した珍味を詰め合わせた高級おつまみセット。白センマイや酢もつ、鶏ハラミなど専門店ならではの味わいを楽しめます。選べる内容と高級感のある化粧箱が人気を集め、「ワンランク上の父の日ギフト」として人気です。



店舗名：博多もつ鍋 炭火ホルモン焼 黄金屋

価格：2,980円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank4

【第5位】父の日ビール おつまみセット

クラフトビール「馨和KAGUA」と老舗珍味店のおつまみを組み合わせた贅沢なセット。ビール好きのお父さんに人気の“お酒とおつまみを一緒に贈れる”スタイルが支持されました。父の日限定感のあるギフトボックスも魅力です。



店舗名：ソムリエ＠ギフト

価格：3,580円

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank5

【第6位】おつまみ最強セット

ナッツやおかき、乾き物などバラエティ豊かな味わいを小分け包装で楽しめるため、晩酌のお供はもちろん、おやつにもぴったりです。日持ちがして少しずつ味わえる実用性の高さも人気の理由。好みが分からないお父さんにも贈りやすい、父の日の定番おつまみギフトです。



店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：4,380円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank6

【第7位】選び抜かれた極上チーズおつまみ8点セット

創業100年を超える老舗おつまみ専門店が厳選したチーズおつまみセット。濃厚なチーズの旨みはビールやワイン、ウイスキーとの相性も抜群で、洋酒好きのお父さんへのギフトに最適です。



店舗名：おつまみ探検隊

価格：3,480円

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank7

【第8位】フレーバー ナッツ 4種 詰め合わせ

テレビ番組でも紹介された人気のナッツギフト。4種類の味を楽しめる食べ比べスタイルと、おしゃれな見た目が特徴です。お酒のお供としてはもちろん、健康を意識するお父さんへのギフトとしても人気を集めました。



店舗名：モノプロ ギフト

価格：2,385円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank8

【第9位】天狗ハム 人気のサラミ＆ジャーキー贅沢セット

サラミソーセージとビーフ・ポークジャーキーをたっぷり楽しめる肉好き向けセット。噛むほどに広がる旨みがお酒との相性抜群で、特にビールやハイボール好きのお父さんにぴったりです。



店舗名：天狗ハム

価格：3,599円

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank9

【第10位】海の幸を贅沢に味わう 高級海鮮お茶漬けセット

金目鯛やうなぎ、まぐろなどを使用した高級海鮮お茶漬けセット。お酒を楽しんだ後の締めとしても人気が高く、手軽さと上品さを兼ね備えています。おつまみだけでなく食事としても楽しめることが評価されランクインしました。



店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

https://chichinohi.jp/otsumami-ranking/#rank10

今回のランキングでは、「食べ比べ」「少量多品種」「お酒との相性」というキーワードが目立つ結果となりました。単にお酒を贈るだけでなく、“晩酌の時間そのものを楽しんでもらう”という体験型のギフトが支持を集めていることがうかがえます。

父の日は、お父さんへ日頃の感謝を伝える特別な日です。今年は、お酒好きのお父さんの笑顔が思い浮かぶような、お気に入りのおつまみグルメを贈ってみてはいかがでしょうか。

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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