iPS細胞を用いた生殖再生医療の社会実装を目指す　株式会社Dioseveに追加投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、あすか製薬株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 惣大、以下「あすか製薬」）

と共同で設立したあすかイノベーション投資事業有限責任組合（以下「あすかイノベーションファ

ンド」）より、iPS細胞由来の卵子を利用した生殖再生医療の開発に取り組む株式会社Dioseve（本社：東京都江東区、代表取締役：岸田 和真、以下「Dioseve」）に追加投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

Dioseveは、「全ての生命に新しい選択肢を」をミッションに掲げ、iPS細胞を用いた生殖再生医療の社会実装を目指すスタートアップです。現在の不妊治療は、患者の身体的・経済的負担が大きいにも関わらず、成功率が依然として低いという深刻な課題を抱えています。同社は、iPS細胞から卵子の成熟を促す卵巣細胞（顆粒膜細胞）を作製する独自技術を核とした培養製品（DIOS-101）を開発。本製品は、従来は治療に用い難かった未熟卵子を体外で成熟させることで、体外受精の成功率の向上が期待されます。

同時に、本技術はホルモン投与の大幅な削減と通院回数の低減と、患者負担の軽減に大きく貢献する技術として開発を進めています。不妊治療の新たなスタンダードとして、日米での早期商用化を目指しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/327_1_431748403c429f876df5ed6fec2a348d.jpg?v=202606130351 ]

◆あすかイノベーションファンドについて

(1)投資目的

あすか製薬及びグループ企業との事業シナジーが期待されるスタートアップ企業への投資を通じた「戦略的リターン」の確保を目的に投資を行います。

(2)投資テーマ

１.月経、不妊、更年期障害に関する課題解決を狙うスタートアップ

２.医薬品研究において新規モダリティ、ドラッグデリバリーを研究しているスタートアップ

３.新規デジタルヘルス、アプリ開発を行っているスタートアップ

４.アニマルヘルス、診断薬ビジネスを行っているスタートアップ

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/327_2_ba431ab60fd2d33b69af6f49955d0a59.jpg?v=202606130351 ]