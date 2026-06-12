システムサービスより「リラックマ」「すみっコぐらし」の6月展開プライズが登場！

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システムサービス株式会社


システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「リラックマ」「すみっコぐらし」のプライズ商品を2026年6月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。



6月1週登場予定

■リラックマ　チョコミントぬいぐるみXL プレミアム




■すみっコぐらし　ぺんぎんラグーン ぬいぐるみ





6月2週登場予定

■リラックマ　ホットケーキたべたいぬいぐるみ




■リラックマ　Rilakkuma Style ドリンクポット＆グラスセット




■すみっコぐらし　ぺんぎんラグーン マーメイドぬいぐるみXL




■すみっコぐらし　ドリンクポット＆グラスセット







6月3週登場予定

■リラックマ　BASIC RILAKKUMA ビッグ保冷バッグ




■すみっコぐらし　ビッグ保冷バッグ




■すみっコぐらし　ルームライト





6月4週登場予定

■リラックマ　タッチライト




■リラックマ　Rilakkuma Style クリア窓付きウォレットショルダー




■リラックマ　BASIC RILAKKUMA ステンレスどんぶりセット プレミアム




■すみっコぐらし　マルチスクエアファン




■すみっコぐらし　クリア窓付きウォレットショルダー




■すみっコぐらし　天使なえびてん ステンレスどんぶりセット プレミアム





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