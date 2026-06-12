システムサービスより「リラックマ」「すみっコぐらし」の6月展開プライズが登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「リラックマ」「すみっコぐらし」のプライズ商品を2026年6月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。

6月1週登場予定

■リラックマ チョコミントぬいぐるみXL プレミアム

■すみっコぐらし ぺんぎんラグーン ぬいぐるみ

6月2週登場予定

■リラックマ ホットケーキたべたいぬいぐるみ

■リラックマ Rilakkuma Style ドリンクポット＆グラスセット

■すみっコぐらし ぺんぎんラグーン マーメイドぬいぐるみXL

■すみっコぐらし ドリンクポット＆グラスセット

6月3週登場予定

■リラックマ BASIC RILAKKUMA ビッグ保冷バッグ

■すみっコぐらし ビッグ保冷バッグ

■すみっコぐらし ルームライト

6月4週登場予定

■リラックマ タッチライト

■リラックマ Rilakkuma Style クリア窓付きウォレットショルダー

■リラックマ BASIC RILAKKUMA ステンレスどんぶりセット プレミアム

■すみっコぐらし マルチスクエアファン

■すみっコぐらし クリア窓付きウォレットショルダー

■すみっコぐらし 天使なえびてん ステンレスどんぶりセット プレミアム

■著作権表記

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■San-X公式サイト

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■サンエックス【公式】アカウント

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■システムサービス株式会社

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■システムサービス公式（X/旧Twitter）

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