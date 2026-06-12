システムサービスより「リラックマ」「すみっコぐらし」の6月展開プライズが登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「リラックマ」「すみっコぐらし」のプライズ商品を2026年6月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。
6月1週登場予定
■リラックマ チョコミントぬいぐるみXL プレミアム
■すみっコぐらし ぺんぎんラグーン ぬいぐるみ
6月2週登場予定
■リラックマ ホットケーキたべたいぬいぐるみ
■リラックマ Rilakkuma Style ドリンクポット＆グラスセット
■すみっコぐらし ぺんぎんラグーン マーメイドぬいぐるみXL
■すみっコぐらし ドリンクポット＆グラスセット
6月3週登場予定
■リラックマ BASIC RILAKKUMA ビッグ保冷バッグ
■すみっコぐらし ビッグ保冷バッグ
■すみっコぐらし ルームライト
6月4週登場予定
■リラックマ タッチライト
■リラックマ Rilakkuma Style クリア窓付きウォレットショルダー
■リラックマ BASIC RILAKKUMA ステンレスどんぶりセット プレミアム
■すみっコぐらし マルチスクエアファン
■すみっコぐらし クリア窓付きウォレットショルダー
■すみっコぐらし 天使なえびてん ステンレスどんぶりセット プレミアム
■著作権表記
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
■San-X公式サイト
https://www.san-x.co.jp/ja/
■サンエックス【公式】アカウント
https://x.com/SANX_official
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。