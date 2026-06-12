野田クリスタルプロデュース「無限大喜利」6月12日（金）にサイトリニューアル！　「ランクマッチ」「時間帯別ランキング」など新機能が登場人気芸人の参戦やプレゼントがもらえる記念イベントも開催決定！

吉本興業株式会社

吉本興業グループの株式会社FANYは、マヂカルラブリー・野田クリスタルがプロデュースした大喜利プラットフォーム「無限大喜利」のサイトリニューアルを2026年6月12日（金）に行いました。

今回のリニューアルでは、ユーザーの皆様がより快適に、そしてこれまで以上に熱く大喜利を楽しめるプラットフォームを目指し、サイトデザインを一新。さらに、日々の参加のモチベーションを高める「ランクマッチ機能」や「時間帯別ランキング」の新設、ユーザー間の交流を深める「コメント・フォロー機能」など、数多くの新機能を搭載し、より充実した大喜利体験をお届けします。初心者から熟練の大喜利職人まで、さらに熱狂できる空間へと進化した「無限大喜利」をお楽しみください。

リニューアル概要

新機能・リニューアル内容

１. より大喜利をしやすいデザインにアップデート

２. ユーザーの継続参加を促す「ランクマッチ機能」が新登場

３. 24時間いつでも狙える、3つの「新ランキング」が登場

４. 好みの回答を逃さない「タブ整理」＆「回答並び替え機能」

５. 大喜利の輪を広げる「ユーザーフォロー」＆「コメント機能」

リニューアル記念 2大イベント開催！

- 「大喜利する」ボタンを画面に常時表示に変更。思いついた瞬間にすぐボケられます。- 見やすさの向上： ランキングや結果の表示がスムーズになり、回答のテキストサイズも拡大して視認性がアップしました。- 目指せMASTER： 1位獲得数に応じてポイントが貯まり、BEGINNER ➔ D ➔ C ➔ B ➔ A ➔MASTERと6段階でランクが上昇するステップアップシステムを導入しました。- ライフスタイルに合わせて競える、3つの時間帯別ランキングを新設しました。ミッドナイト： 各日 2:00 ～ 6:00 の得票数モーニング： 各日 6:00 ～ 11:00 の得票数ゴールデン： 各日 20:00 ～ 23:00 の得票数- 4つのタブ： タイムラインを「おすすめ」「新着」「週間」「レジェンド」に整理。おすすめタブにはフォロー中のユーザーや話題の回答が表示されます。- 検索性の強化： 従来の新着順に加え、「古い順」「得票率順」での並び替えや「日付指定」での閲覧が可能になりました。- フォロー＆おすすめ： 好みのユーザーをフォローして回答を追いやすくなりました。「おすすめユーザー」からは過去にいいねしてくれた人も一目でわかります。- コメントで交流： 面白いと思った回答に直接コメントを投稿できるようになり、ユーザー同士のコミュニケーションが可能になりました。

リニューアルを記念して、芸人と一緒に大喜利ができる特別なマッチングイベントや、サイト内での特別企画を同時開催します。

1. 無限大喜利の舞台に「人気芸人」がプレイヤーとして参戦

期間限定で、毎週特定の時間に人気芸人たちがプレイヤーとして大喜利に参戦します。プロの芸人と同じお題で競い合い、一緒に大喜利を楽しめる特別な機会です。これまでに、6月1週目にガクテンソク、2週目にはヨネダ2000が参戦しています。今後のスケジュールはサイト内および公式Xにて告知していきます。

2. 野田支配人のサイン入り「無限大喜利カード」プレゼント企画

リニューアルを記念したサイト内特別企画を実施します。企画勝者には本サービスプロデューサーである野田クリスタルの「野田支配人のサイン入り無限大喜利カード」をゲットできるチャンス。企画の詳細は、無限大喜利公式Xにて順次発表しますので、ぜひフォローしてお待ちください。

「無限大喜利」とは

「無限大喜利」

内容：2025年4月に開始したユーザー参加型大喜利プラットフォームWebサイト。

AIが生成するお題に対して回答を投稿、数分以内に他ユーザーが評価し順位を競います。

今後も様々な機能のアップデートやユーザー参加企画を予定しています。

URL：https://oogiri.app/

公式X：https://x.com/Oogiri_mugen

発案・プロデュース：マヂカルラブリー・野田クリスタル

開発・運営：株式会社FANY

株式会社FANYについて

FANYは「おもしろいを、もっと一緒に。」をミッションにプラットフォーム事業を幅広く展開する吉本興業グループの事業会社です。ライブ、ラジオ、マンガ、ドラマなど、あらゆる表現手段を活用し、未発掘の才能とそれを支えるファンがジャンルの垣根を超えた相乗効果を生み出す場を提供します。私たちは、エンターテインメントの力で新たな価値を生み出し「おもしろい」を拡張していきます。

事業開始日：2021年4月26日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番21号

代表取締役社長：梁弘一

コーポレートサイトURL：https://fany.lol