GAAAT、世界巡回型アート展「キャプテン翼 ONE WORLD ONE TEAM Art Exhibition 2026」第一弾アメリカ展をサンフランシスコ・ニューヨークで開催

株式会社GAAAT

アートとテクノロジーの力で、IPコンテンツの表現と体験を新しい次元へ拡張するアートブランド、株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）は、サッカー漫画『キャプテン翼』（原作：高橋陽一）を題材とした世界巡回型アート展「キャプテン翼 ONE WORLD ONE TEAM Art Exhibition 2026」の第一弾として、アメリカ2都市（サンフランシスコ／ニューヨーク）での展示販売を開始します。サンフランシスコ展は2026年6月13日（土）より、ニューヨーク展は2026年7月17日（金）より開催します。あわせてニューヨーク展に関連し、世界に1点の作品「No.001 Captain Tsubasa」を対象としたウェブオークションを実施します。

アメリカ展の開始に先立ち、2026年5月26日（火）には東急プラザ原宿「ハラカド」にて、メディア・関係者向けのクローズド先行内覧会を実施しました。当日はメディア・関係者を含む100名以上が来場し、描き下ろし新作（世界初公開）の初披露に加え、高橋陽一氏が会場でサインを入れる場面も見られました。

5/26クローズド内覧会にて。左から高橋陽一先生、柿谷曜一朗氏、当社代表取締役社長 徳橋佑輔

第一弾のサンフランシスコ展を皮切りに、作品展示・販売をアメリカで開始します。ニューヨーク展にあわせ、2026年7月1日（水）～7月21日（火）に世界に1点のみの作品「No.001 Captain Tsubasa」を対象として、ウェブオークション販売を実施します。会場展示に加え、オンラインでも購入機会を設けることで、国や地域を越えた流通の導線をつくります。

※オークションの実施条件・参加方法等の詳細は公式LPにてご案内します。

■ 東京クローズド先行内覧会：作品の初披露とトークで企画意図を先行共有

東急プラザ原宿「ハラカド」で実施したクローズド先行内覧会では、作品の提示に加え、企画意図を言葉で補強する場としてトークセッション「Football×Art」を実施しました。高橋陽一氏、柿谷曜一朗氏（元サッカー日本代表）、株式会社GAAAT代表 徳橋佑輔が登壇し、『キャプテン翼』が育んできた「国や言葉を越えてつながる」という価値を起点に、アートが社会に与える影響や、スポーツが持つ「対立を越えて同じ瞬間を共有する力」について意見を交わしました。

トークセッション中の様子

描き下ろし新作は「世界平和」をテーマに、試合後に互いを認め合えるスポーツの美しい瞬間を一枚に集約した作品です。また本作は、サッカーが11人で戦うスポーツであることと、当該作品が世界11点で展開されることに合わせ、描かれる人物も11人に絞って構成しました。

さらに高橋氏は、漫画が連続する時間の中で動きを描けるのに対し、一枚絵では一瞬にすべてを集約する必要があるため、切り取る瞬間の選択や構図・表情を突き詰める緊張感がある点にも言及しました。あわせて、MCA（メタルキャンバスアート）として多層的に仕上げることで、印刷物とは異なる立体感や質感が立ち上がる点、耐久性まで含めた仕様面についても触れています。

東急プラザ原宿「ハラカド」ギャラリー展示の様子

■ 主要作品（抜粋）

本展ではNo.001～No.016に加え、Commission Workを含む計17点を展開します。

以下、主要作品としてNo.001／No.002／No.003／No.005を抜粋紹介

No.001 Captain Tsubasa（世界に1点）

販売：ニューヨークにてウェブオークション（予定）

エディション：1

サイズ：1,470（H）× 1,180（W）mm

No.001 Captain Tsubasa

No.002 Tsubasa Overhead Kick

価格：990,000円

エディション：11

サイズ：1,064（H）× 763（W）mm

No.002 Tsubasa Overhead Kick

No.003 Tsubasa & Misaki

価格：990,000円

エディション：11

サイズ：1,064（H）× 763（W）mm

No.003 Tsubasa & Misaki

No.005 Exhibition-exclusive artwork

価格：4,950,000円

エディション：11

サイズ：763（H）× 1,064（W）mm

No.005 Exhibition-exclusive artwork

※価格・仕様・販売方式は現時点の情報であり、会場・販売状況等により変更となる可能性があります。



■ グッズ情報

本展では作品展示・販売に加え、関連グッズを展開します。ラインアップおよび価格は以下の通りです。

・Captain Tsubasa Sofvi Collection -Tsubasa Ozora-：23,100円（240mm）

・Captain Tsubasa T-shirt（3種）：12,100円（M／L／XL／XXL）

・Captain Tsubasa Cap（2種：BLACK／BLUE）：7,700円（F）

・Captain Tsubasa Keyring（2種）：4,400円

・Captain Tsubasa Sticker Set（5枚セット）：3,300円

※グッズの取り扱い可否、購入制限、在庫状況、受け渡し方法は会場により異なる場合があります。

■ サンフランシスコ展開催概要

会期：2026年6月13日（土）～ 2026年6月21日（日）

会場：GCS Agency

住所：236 Powell St, San Francisco, CA 94102, United States

開場時間：12:00～18:00

■ ニューヨーク展開催概要

会期：2026年7月17日（金）～ 2026年7月21日（火）

会場：Jutta Gallery

住所：104 Charlton St #1E, New York, NY 10014, United States

開場時間：12:00～19:00

※販売方式・購入条件等の詳細は公式LPにてご案内します。

https://gallery.gaaat.com/en-us/pages/captain_tsubasa



■ 主催・企画体制

原作・監修・著作権者：高橋陽一／株式会社TSUBASA

主催・企画・運営・制作：株式会社GAAAT

企画・運営・PR：株式会社ファーストパートナーズ・プロモーション

■ 今後の展開

本展はアメリカ展を皮切りに、シンガポール、香港、ベルリン、ミラノ、パリ、バルセロナ、台北、

ドバイ、東京での巡回を予定しています（※）。各都市の会場情報・会期・販売方式、購入条件、VIP枠の詳細は確定次第、公式LPにて順次公開します。

※開催地・会期は現時点の予定です。今後の世界情勢や社会状況により変更となる可能性があります。

■ GAAAT独自のアートテクノロジー「Metal Canvas Art（MCA）」とは？

「Metal Canvas Art（MCA）」は、GAAATが提案する新しいアート体験です。専門の職人が一つひとつ丁寧に手作りで仕上げるメタルキャンバスアートは、メタル素材ならではの重厚感と美しさを持ちながら、作品の立体感が際立つ独自の没入体験を提供します。さらに、優れた耐久性を備えており、日光や湿度に強く、長期間にわたりその美しさを楽しむことができます。

デジタルデータを32層に分割する特殊なデータ設計技術を駆使し、凹凸や色味の繊細な表現を実現しました。

■GAAATについて

GAAATは、アートとテクノロジーの力で、IPコンテンツの表現と体験を新しい次元へ拡張するアートブランドです。私たちは、独自の技術とクリエイションによって、世界観や感情の奥行きを空間的・体験的に広げ、IPが持つ力をアートとして再定義します。

WEB：https://gaaat.com/

GAAAT Gallery（EC）：https://gallery.gaaat.com/

Instagram：https://instagram.com/gaaat_art

X：https://x.com/gaaat_art

以上

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