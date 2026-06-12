空き家管理サービスの全国ネット「日本空き家サポート」運営会社（株式会社Ｌ＆Ｆ）が「空き家売却サポートサービス」を提供開始

株式会社Ｌ＆Ｆ

空き家管理サービスの全国ネットワーク「日本空き家サポート(R)」を運営する株式会社L&F（本社：千葉県千葉市、代表取締役：森 久純、以下「L&F」）は、空き家の売却を検討する個人のお客様向けに、売却前の不安や疑問を整理し、宅地建物取引業者である日本空き家サポートの加盟店「空き家サポーター(R)」への相談につなぐ 「空き家売却サポートサービス」 を、2026年6月12日より提供開始します。

あわせて、AIを活用して空き家の参考価格や市場反応度などを可視化する AI査定：参考価格シミュレーション「KASHI家」 をリリースし、空き家の売却を検討する方々の不安や情報不足を解消することで、空き家の流通促進に取り組んでまいります。

本サービスは、空き家所有者が不動産会社へ相談する前の段階で、売却の流れ、必要となり得る手続き、専門家相談が必要となる可能性のある論点等を整理することを目的としたものです。L&Fは宅地建物取引業者ではなく、不動産の売買・賃貸等の媒介または代理は行いません。実際の売却に関する査定、媒介契約、販売活動、条件交渉、重要事項説明、売買契約、引渡し等の宅地建物取引業務は、宅地建物取引業の免許を有する全国約250社の「空き家サポーター」が行います。

■ サービス開発・提供の背景

全国的に空き家の増加が社会課題となる中、空き家所有者の多くは、売却を検討していても、

- どのくらいの価格感なのか分からない- 何から始めればよいか分からない- 相続、登記、税金、解体、残置物など不安要素が多い- いきなり不動産会社に相談することに心理的なハードルがある

といった悩みを抱えています。

特に空き家は、一般的な居住中の住宅と異なり、建物の老朽化、残置物、接道、再建築可否、相続登記、解体の要否など、売却検討時に確認すべき事項が多岐にわたります。そのため、所有者が一人で判断しようとすると、売却検討が長期化したり、適切な専門家に相談するタイミングを逃したりするケースがあります。

L&Fは、空き家管理の全国ネットワーク「日本空き家サポート(R)」の運営を通じて蓄積してきた知見を活かし、空き家所有者が安心して売却検討を始められるよう、売却前の情報整理と専門家相談への橋渡しを行う新サービスを開始します。

■ 「空き家売却サポートサービス」の概要

「空き家売却サポートサービス」は、空き家の売却を検討する個人のお客様に対し、L&Fのコンシェルジュが売却前の不安や疑問を整理し、空き家の売却に関する具体的な相談が必要な場合には、宅地建物取引業者である「空き家サポーター」を紹介するサービスです。

主なサポート内容は以下の通りです。

- 空き家売却に関する一般的な質問への回答- 売却に向けた段取り・全体スケジュールの整理- 必要となり得る手続き・書類の一般的な案内- 専門家相談が必要となる可能性のある論点の整理- 宅地建物取引業者である空き家サポーターの紹介- 初回面談の取次ぎ・連絡調整

なお、L&Fは不動産の媒介・代理、売却価格の決定、条件交渉、重要事項説明、売買契約書の作成、契約締結実務等は行いません。売却に関する具体的な査定・媒介・販売活動・契約実務は、空き家サポーターが宅地建物取引業法その他関係法令に基づき実施します。

■ AI査定：参考価格シミュレーション「KASHI家」について

「KASHI家」は、一戸建ての空き家に特化したAI査定：参考価格シミュレーションシステムです。公開データ等をもとに、AIが空き家の参考価格や市場反応を分析し、売却検討の初期段階で把握しておきたい情報を分かりやすく可視化します。WEB上で、無料・匿名で空き家の参考価格を瞬時に確認することができるほか、「AI市場分析・価格レポート」の提供も行います。※レポートの請求には個人情報の入力が必要です。

「AI市場分析・価格レポート」で確認できる主な内容は以下の通りです。

- 空き家の参考価格シミュレーション- 市場反応度シミュレーション- 保有継続時の維持費シミュレーション- 将来市場価格に関する参考シミュレーション

本レポートは、売却検討のための参考情報を提供するものであり、実際の売却価格や成約を保証するものではありません。実際に売却を進める場合は、媒介契約を締結する宅地建物取引業者による現地確認、資料確認、詳細な査定等が必要です。

■ サービス利用の流れと法令遵守のための役割分担

ご利用者は、Webサイト（https://www.satei-kashika.com/）から空き家情報を入力し、Web上で参考価格を確認後、もしくは「AI市場分析・価格レポート」の請求後に、空き家売却サポートサービスの利用申し込みを行います。利用申し込み後に開設されるお客様マイページ内で、L&Fのコンシェルジュが売却検討に関する状況や段取りを整理し、利用者の相談に対応します。必要に応じて、宅地建物取引業の免許を有する日本空き家サポート加盟店「空き家サポーター」を紹介し、初回面談の取次ぎ・連絡調整を行います。売却を進める場合は、利用者と空き家サポーターとの間で媒介契約を締結し、実際の査定、販売活動、買主対応、条件交渉、重要事項説明、売買契約、引渡し等の宅地建物取引業務は空き家サポーターが行います。L&Fは、売却検討前の一般的な情報提供、段取り整理、専門家相談が必要となる可能性のある論点整理を行いますが、不動産の媒介・代理、売却価格の決定、買主探索、条件交渉、重要事項説明、売買契約書の作成、契約締結実務、法律・税務・登記に関する個別具体的な判断は行いません。

■ サービス概要

（サービス名）空き家売却サポートサービス

https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/akiya-baikyakusenka/

- 提供開始日：2026年6月12日- 対象：空き家の売却を検討している個人所有者- 利用料金：無料- 提供エリア：全国（空き家サポーター対応可能エリア）- 提供会社：株式会社L&F

※「空き家サポーター」との媒介契約に基づき売買が成立した場合の仲介手数料、売買契約に伴う印紙税・登記費用等の実費は、利用者のご負担となります。また、解体・残置物撤去・リフォーム・測量・専門家相談等を利用する場合は、各事業者・専門家との契約に基づき、別途費用が発生します。

（サービス名）AI査定：参考価格シミュレーション「KASHI家」

株式会社Ｌ＆Ｆについて

- 提供開始日：2026年6月12日- 対象：空き家の売却を検討している個人の所有者の方- 利用料金：無料- 提供エリア：全国 ※離島など一部対応していないエリアがあります- 提供会社：株式会社L&F

L&Fは「不動産・住宅に関わる全ての人に喜びを」をテーマに、超高齢社会ならではの不動産、住宅に関する社会的課題の解決を目指し、不動産所有者と不動産・住宅関連事業者向けサービスを開発・運営する会社です。

2015年よりサービスを開始した「日本空き家サポート」は、独立系空き家管理専門事業者として唯一47都道府県に展開する空き家管理専門ブランドとして成長し、空き家管理のみならず、売却や活用など、空き家所有者の様々なニーズに対応可能な強固な全国ネットワークを構築してまいりました。

また、認知症等を要因とした資産凍結により、施設入居などの際に自宅を売却できなくなってしまうといったケースが増加していることから、「日本空き家サポート」とのシナジーが期待できる家族信託の分野においても「家族信託の相談窓口」ブランドにて全国で事業展開しています。

運営する全事業において専用のWEBアプリケーションを自社開発するなど、リアルネットワークとIT技術を活用した社会貢献型企業を目指しています。

【会社情報・お問い合わせ】

会社名 ：株式会社Ｌ＆Ｆ（エルアンドエフ）

会社URL ：https://www.l-f.co.jp/(https://www.l-f.co.jp/)

所在地 ：千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト26階

設立 ：2007年4月

代表取締役 ：森 久純

資本金 ：60,500,000円

事業内容 ：

・空き家管理の全国ネットワーク「日本空き家サポート」の運営

https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/(https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/)

・不動産のプロと法律専門家の全国ネットワーク「家族信託の相談窓口」の運営

https://www.f-shintaku.jp/(https://www.f-shintaku.jp/)

・賃貸管理会社向けオーナーWEBアプリ「オーナーズクラウド」の運営

https://www.owners-cloud.com/(https://www.owners-cloud.com/)