アニメに登場する制服をキャラクターの等身大で再現する「原寸制服本舗」が誕生！第一弾コラボはTVアニメ『日本三國』

株式会社Hamaru Strategy

キャラクタービジネスの商品開発・戦略立案を手掛ける株式会社Hamaru Strategy（本社：東京都台東区、代表取締役：清水和幸）が、新ブランド「原寸制服本舗」を立ち上げました。

第一弾コラボとして、TVアニメ『日本三國』から上着・Yシャツ・釦の3アイテムを再現します。

また発売にあたり、東京と大阪にて試着会を開催いたします。



「原寸制服本舗」とは？



コラボレーション第1弾はTVアニメ『日本三國』原寸制服本舗ロゴマーク

原寸制服本舗は、アニメ等の作品内に登場する、制服をはじめとした衣類を、キャラクターの等身大で再現するブランドです。

国内の老舗制服メーカーとタッグを組み、素材と縫製にこだわった本格派の制服をお届けします。



自分がキャラクターになりきるコスプレ用の商品ではなく、飾ったり、触れたりすることで「キャラクターの実在」を楽しむ目的に寄せた商品を展開していきます。

Hamaru Strategyとしては、作品やキャラクターの世界観をクラフトビールで表現するブランド「ChaRAFT BEER(https://charaftbeer.com/)（キャラフトビール）」に次ぐ2つ目の自社ブランドです。

原寸制服本舗 公式X

https://x.com/lifesized_uni

ブランド立ち上げの経緯

アニメファンの中には、自分がキャラクターになりきってコスプレするのではなく、衣類を通して「キャラクターの実在」を感じたいというニーズが確実にあります。

しかしながら、これまでそのニーズを満たせる商品が市場に出たことはほとんどありません。

キャラクターの等身をもとに再現された衣類は、そもそも作られること自体が稀です。

原画展等のイベントで展示されることはあっても、購入はおろか、触れることすらできない存在であるというのが常識でした。

また、コスプレ用のキャラクター制服は多く存在しますが、正式に商品化ライセンスを取得していないものも多く売られています。

さらに、ライセンスを取得していたとしても、コスプレ向きの実用性が重視された作りになっていることが殆どです。



そこで私たちは、正式に商品化ライセンスを取得し、版権元の監修を細かく受けた「本物」の制服をつくりたいと考え、ブランドを立ち上げるに至りました。



TVアニメ『日本三國』コラボ商品について



原作・松木いっか先生監修のもと、大和国の属員制服を再現した上着・Yシャツ・釦に加え、刺繍ハンカチーフを発売します。

上着は、4キャラクター分のサイズを再現。

Yシャツは、2キャラクターずつの共通サイズです。

商品詳細

原寸制服本舗 公式Webサイト

https://lifesized-uniform.com/

受注予約期間

2026年6月11日(木) ～ 7月5日(日)

お届け時期

2026年9月下旬より順次お届け

受注受付

Hamaru Strategy 通販サイト "好買部（こうばいぶ）"

https://co-by.com/s/53a24f

実寸大 大和制服 上着

4キャラクターの等身大サイズで展開

大和の誇り高き軍用制服。

激しい戦闘にも耐えうる丈夫な生地を使用。

各属員の体型に合わせた、動きやすい立体的な縫製。

真鍮製の釦が鈍く光る。

種類（全4種）

◆三角青輝 用

規律を重んじる、内勤が中心の属員用の仕立て。

人前に立つ際にも信頼感を持たれやすい、細身のシルエット。

◆阿佐馬芳経 用

刀を振り抜きやすく、楽に着用できる仕立て。

風になびく緩めのシルエット。

◆龍門光英 用

鍛え上げられた肉体と、洗練された戦闘術に寄り添う仕立て。

肩と胸周りに立体感を持たせたシルエット。

◆賀来泰明 用

思考や集中力を削がないよう配慮された仕立て。

やや細身で身体に沿うが、馬上でも余裕のあるシルエット。

価格

38,500円（税込）

大和制服 Yシャツ 紳士用

キャラクターに合わせた2サイズで展開

セーラーカラーが特徴的なYシャツ。

袖ぐりや襟元、釦周りは硬めの素材で仕上げており、長く続く戦闘の中でも凛としたシルエットを保つことができる。

種類

Lサイズ、Mサイズ

・Mサイズ 対象者：龍門光英、三角青輝

・Lサイズ 対象者：賀来泰明、阿佐馬芳経

価格

19,800円（税込）

大和制服 釦

上着の釦を単品でも販売

上着に付属している、真鍮製の釦。

戦闘時に紛失する事例が多いため、単品でも販売する。

素材

真鍮

価格

1,200円（税込）

大和紋章 刺繍ハンカチーフ

綿100%の大判ハンカチ

礼装や、戦闘時の応急処置に使える純白のハンカチーフ。

価格

1,500円（税込）

メーカーの紹介

松永株式会社

愛知県一宮市の制服メーカー。

2026年に創業120周年を迎えた。

長年、高い縫製技術をもとに、多くの制服や子供服を世に送り出している。

松永株式会社 公式Webサイト

http://matsu-naga.co.jp/



試着会



反響を受け、急遽2日開催に

発売にあたり、素材感や着丈を確認できる「新入属員向け 制服試着会」を開催します。

X上での大反響を受け、東京会場の日程追加に加え、大阪会場での開催も検討中です。

大阪会場での開催については、原寸制服本舗 公式X(https://x.com/lifesized_uni)にて後日告知いたします。

開催日時

6/20（土）12:45~18:45

6/21（日）11:00~17:00

※予約枠 1枠あたり45分の入れ替え制です。

開催場所

谷中茶室 汲 1F

東京都台東区谷中６丁目４－５

JR日暮里駅より徒歩10分

入場料

無料

イベント内容

・「実寸大 大和制服 上着」の試着

・「大和制服 Yシャツ」の展示

・上記2点の商品の写真撮影

※参加者ご自身が着用した姿の写真撮影はご遠慮ください。

申し込み

peatixイベントページ(https://lifesizeduni001.peatix.com/)（事前予約制）

権利表記

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

「ChaRAFT（キャラフト）」は、株式会社Hamaru Strategyの登録商標です。



コラボの要望を受付中



原寸制服本舗では、各作品のファンの方々から、コラボのご要望を随時受け付けております。

等身大の制服や関連アイテムを作ってほしいキャラクター・作品がございましたら、お気軽に以下のフォームまでお送りください。

原寸制服本舗 コラボ要望フォーム

https://forms.gle/5zbG1eoph4CRHQ499



株式会社Hamaru Strategy 会社概要



社名：株式会社Hamaru Strategy （読み：ハマルストラテジー）

本社所在地：東京都台東区谷中6-4-5

代表取締役：清水和幸

事業内容：キャラクタービジネスの新規事業開発・商品企画

設立： 2020年1月

HP：https://www.hamaru.co.jp/



キャラクタービジネス領域に特化した新規事業企画会社。

柔軟かつ尖った企画力と、こだわりのものづくりが特徴。