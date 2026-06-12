Com2uS Holdingsの新作スタイリッシュアクションRPG『ARES: THE IRON VANGUARD』がGoogle Playで事前登録開始！

株式会社 Com2uS Japan

事前登録はコチラ！

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2usholdings.agwiv.android.google.global.normal

Com2uS Holdingsは、Google Playにて新作スタイリッシュアクションRPG『ARES: THE IRON VANGUARD』の事前登録を開始したことをお知らせいたします。

『ARES: THE IRON VANGUARD』は、未来都市と未知の惑星を舞台に繰り広げられるSFアクションの世界観となっています。

ユーザーは、さまざまな能力を持つ「スーツ」をバトル状況に応じて自由に切り替え、回避、反撃、コンボなど躍動感あふれるバトルをお楽しみいただけます。

オートバトルに頼らず、ユーザー自身の操作が戦況を左右する戦略性の高いゲームプレイが特徴です。

また、世界中のユーザーの趣向を踏まえ、シングルプレイ要素を強化いたしました。

ゲーム序盤は、ストーリーや世界観に没入できるコンテンツを中心に展開し、その後はPvPや協力PvEコンテンツ、大規模レイド、シーズン制エンドコンテンツなど、多彩なコンテンツをプレイでき、協力プレイと対戦プレイ、それぞれの魅力をお楽しみいただけます。

このたびGoogle Playで事前登録を開始し、App Storeでも近日中に事前登録を開始する予定です。

先日実施したグローバルアーリープレビューにて、日本、東南アジア、北米、ヨーロッパのユーザーから寄せられたご意見をもとに、ゲームバランスや各種コンテンツの改善を進めております。

『ARES: THE IRON VANGUARD』は、2026年下半期にグローバルリリースを目標に開発の最終作業を実施中です。

ゲームの詳細については、公式サイトや公式SNSをご確認ください。

□『ARES: THE IRON VANGUARD』公式サイト

https://aresglobal.com2us.com/

□『ARES: THE IRON VANGUARD』公式Discord

https://discord.gg/yHUYPKRFU4

□『ARES: THE IRON VANGUARD』公式Facebook

https://www.facebook.com/ARES.OFFICIAL.EN

□ Com2uS Holdings公式サイト

https://holdings.com2us.com/ja

ぜひ、『ARES: THE IRON VANGUARD』の事前登録にご参加ください。

今後とも「Com2uS Holdings」をよろしくお願いいたします。