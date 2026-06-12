『令和8年 PWA賞』ポラテック株式会社が銅賞を受賞　自社で意匠・構造設計からプレカット加工まで担った木造事務所「柏ウッドテラス」が評価

ポラス株式会社

■柏ウッドテラス（千葉県柏市）

延床面積877平方メートル の2階建て木造事務所です。自社で意匠・構造設計からプレカット加工までを一貫して担うことで、中大規模建築特有の複雑な納まりを「工場加工の最適化」によって解決しました。

2階の広大な開口部には、柱脚金物パイプ加工を採用。自社開発の「ユニ・バー」を併用することで、高い耐震性能を確保しながらスッキリとした納まりを実現しています。

柏ウッドテラス

■PWA賞について

低層非住宅木造建築を計画する上で、非常に重要な要素である木造躯体の架構は、プレカットCAD技術者によって木材の選定・加工の面から技術的に下支えされています。同表彰では、これまで見えにくかったプレカットCAD技術者の尽力について社会の認知度を高め、プレカットCAD技術者が魅力的で社会的責任の大きい業務であることを改めて認識することを目的とし、今後の低層非住宅木造建築のさらなる普及につながることを期待するものです。（一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会 ホームページより）

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