【埼玉県狭山市】学校給食もサッカーワールドカップを応援！対戦国の料理をぺろりと平らげ、日本代表の勝利につながれ！（対戦国の料理など14メニューが6月の学校給食に登場）

狭山市役所

オッジャ【チュニジア】ジャンバラヤ【アメリカ】

狭山市立学校給食センターでは、６月のサッカーワールドカップの開催に合わせて、開催国や日本が対戦する予定の国の料理が登場します。

スコットランドやスペイン、チュニジアなど10か国の料理を6月の学校給食メニューに取り入れました。6月は給食回数が22回のうち10日間、小・中学校ともに14メニュー。オリンピックやワールドカップ関連で献立に各国の料理を取り入れる市町村はよくありますが、これほどたくさんのメニューを取り入れることは珍しく、狭山市でも初めてです。

聞いたことのない料理名もあり、６月中に教室に貼って子ども達に見てもらえるよう掲示物も作成しました。「子ども達が毎日の給食を楽しみにして、色々な食文化にふれてもらえるように」という栄養士の想いが込められた献立です。

ワールドカップから各国の料理へ

６月11日（木曜日）の献立は、チュニジア料理のオッジャ。今回のワールドカップ給食の献立を提案した小林栄養教諭は給食の時間に合わせて、児童にチュニジアの位置やどんな料理が食べられているかなどを説明します。普段は白衣を着ていますが、今回は日本代表のユニフォームと法被を着用。イベント給食を活用して、子どもたちの食への関心を盛り上げます。

校内の掲示物もワールドカップ給食！

子どもたちと家族がワールドカップ給食の話ができるよう、保護者が出入りする昇降口に大きく内容を掲示しています。

学校給食という制限のある中で、子どもたちが食べられる味付けで、できる限り本場の味に近づけています。掲示板の下には、持ち帰り用のレシピも…。給食のメニューが家庭でも作れると、さらに話題が増えます。

【学校給食献立表】

https://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/school/gatukoukyuusyoku/kondate/index.html

サーモンチャウダー【カナダ】サーモンチャウダー【カナダ】を含む給食ジャンバラヤ【アメリカ】を含む給食トマトゥンスープ【オランダ】を含む給食

画像はいずれも小学校の給食

《6月のワールドカップ関連の給食献立》

小学校（15校）

6月1日（月曜日）：ごはん/トマトゥンスープ/てりやきチキン/わかめのサラダ/牛乳【オランダ】

6月8日（月曜日）：ジャンバラヤ/やさいスープ/フライドポテト/こまつなサラダ/牛乳【アメリカ】

6月9日（火曜日）：こどもパンスライス/サーモンチャウダー/手作りハンバーグ/アスパラサラダ/のむヨーグルト【カナダ】

6月11日（木曜日）：ライスボールパン/オッジャ/バジルチキン/ベジタブルソテー/牛乳【チュニジア】

6月15日（月曜日）：ごはん/ポソレスープ/タコスミート/みずなサラダ/牛乳【メキシコ】

6月17日（水曜日）：ごはん/トックのスープ/ビビンバ/さやまっちゃプリン/牛乳【韓国】

6月18日（木曜日）：ツイストパン/ペイザンヌスープ/とりにくのラタトゥイユソースがけ/フレンチサラダ/牛乳【フランス】

6月23日（火曜日）：スパゲッティミートソース/スペインふうオムレツ/ひじきサラダ/牛乳【スペイン】

6月26日（金曜日）：ごはん/トマトのスープ/フェジョアーダ/カラフルサラダ/牛乳【ブラジル】

6月30日（火曜日）：バターロール/スコッチブロス/しろみざかなフリッター/ほうれんそうソテー/牛乳【スコットランド】

中学校（8校）

6月2日（火曜日）：ごはん/トマトゥンスープ/照り焼きチキン/わかめのサラダ/牛乳【オランダ】

6月10日（水曜日）：子供パンスライス/サーモンチャウダー/ハンバーグのケチャップソースかけ/アスパラサラダ/飲むヨーグルト【カナダ】

6月11日（木曜日）：ごはん/ポソレスープ/タコスミート/水菜サラダ/牛乳【メキシコ】

6月12日（金曜日）：ジャンバラヤ/野菜スープ/かぼちゃコロッケ/小松菜サラダ/牛乳【アメリカ】

6月15日（月曜日）：ライスボールパン/オッジャ/バジルチキン/ベジタブルソテー/牛乳【チュニジア】

6月17日（水曜日）：ツイストパン/ペイザンヌスープ/鶏肉のラタトゥイユソースがけ/フレンチサラダ/牛乳【フランス】

6月19日（金曜日）：ごはん/トックのスープ/ビビンバ/さやまっ茶プリン/牛乳【韓国】

6月22日（月曜日）：ごはん/トマトのスープ/フェジョアーダ/カラフルサラダ/牛乳【ブラジル】

6月24日（水曜日）：スパゲッティミートソース/スペイン風オムレツ/ひじきサラダ/牛乳【スペイン】

6月26日（金曜日）：バターロール/スコッチブロス/白身魚フリッター/ほうれん草ソテー/牛乳【スコットランド】

小学校・中学校のワールドカップ給食の説明用掲示物はこちらから

5・6月は「狭山茶」を使用したメニューを提供

https://prtimes.jp/a/?f=d42592-42-d79831823ef33c5abbc1e525a1189f37.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d42592-42-8aecce449c8110f4d77dbf22c1b53476.pdf

狭山市立学校給食センターでは、年間を通じて市や県の特産である食材を学校給食のメニューに取り入れています。学校給食の米は、JAいるま野管内産、飲用牛乳は国産を使用しています。その他の野菜は狭山市産、JAいるま野管内産、埼玉県産をできる限り使用していますが、全てを地場産食材で賄うことは、天候、季節等の面において難しいため天候や季節等を考慮し、全国の食材を使用しています。

新茶の季節を迎えたこともあり、5月から6月にかけて小・中学校で「狭山茶」を使用したメニューを5回提供ました。

《メニューの内容説明》

狭山茶炊き込みごはん…狭山茶パウダーと狭山茶、鶏肉、にんじん、油揚げを入れ、炊き込んだごはん。狭山茶パウダーがうっすらと緑色のごはんとなり、細かい茶葉が入ることで狭山茶の味を感じられる。

水菜茶ラダ…水菜のサラダに狭山茶を使った手作りドレッシングをかけたもの。全小・中学校に名前を募集し、「水菜茶(ちゃ)ラダ」という名前が付きました。

狭山茶揚げ…笹かまぼこに、狭山茶を混ぜた衣をつけて揚げた天ぷら。見た目は磯辺揚げのようですが、食べるとお茶の風味が感じられる狭山らしい定番の一品。

狭山茶かつおふりかけ…６月３日（水曜日）小学校、４日（木曜日）中学校で登場します。かつお節、ごま、ちりめんじゃこ、狭山茶を使った手作りふりかけでご飯がすすむ一品。

さやまっ茶プリン…生徒・児童に大人気のデザート。

狭山茶揚げ（中央）さやまっ茶プリン狭山茶炊き込みごはん

※使用しているお茶は新茶ではありません

狭山市の学校給食～栄養バランスの取れた給食を届けるための取り組み

近年、食材価格の高騰が続いており、これまでの学校給食費では、栄養バランスや給食の質を維持することが難しくなってきました。そのため、令和8年度より学校給食費を改定。令和8年度は国及び市独自の補助金を活用し、保護者の負担軽減を図っています。

狭山市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和6年度は1食あたり43円の補助、令和7年度は73円の補助を行ってきました。令和8年度は、小学生は市町村学校給食費負担軽減交付金を活用し、月額5,200円の補助を行っています。また、中学生については国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市独自に月額5,200円の補助を行っています。

※保護者の月額負担は、小学校は300円、中学校は1,000円

入間川学校給食センター

所在地：狭山市鵜ノ木6番48号

電話：04-2954-2414 ファクス：04-2954-8674

調理能力：4,500食（小学校…約3,400食 中学校…約1,100食）

堀兼学校給食センター

所在地：狭山市大字加佐志499番地1

電話：04-2959-4201 ファクス：04-2958-9580

調理能力：3,800食（小学校…約2,000食 中学校…約1,800食）

柏原学校給食センター

所在地：狭山市柏原2507番地

電話：04-2955-6861 ファクス：04-2955-6863

調理能力：3,500食（小学校…約2,300食 中学校…約1,200食）