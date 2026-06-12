『ビジネスエリートが知っている 教養としての発酵』繁体字中国語版が、台湾で発売決定！

株式会社糀屋三左衛門

創業以来600年、種麹（麹菌）を製造販売する株式会社糀屋三左衛門（本社：愛知県豊橋市牟呂町内田111-1 当主：村井三左衛門）の著書『ビジネスエリートが知っている 教養としての発酵（向發酵學習：從餐桌美味到永續未來，認識推動文明的微小夥伴）』（あさ出版）の繁体字中国語版が、台湾の出版社・日出（Sense シリーズ）より2026年5月13日に出版されました。

出版の背景

近年、台湾では日本食、とりわけ発酵食品への関心が著しく高まっています。2024年には、日本の農林水産物・食品の輸出先として台湾が中国を抜き第3位に浮上。年間約600万人が日本を訪れる台湾の人々は、日本の食文化に対する深い関心を持つ存在となっています。こうした台湾市場の成熟を背景に、創業600年の種麹メーカーが培ってきた日本の発酵の知見を現地の言葉で届けます。

書籍概要

タイトル：向發酵學習：從餐桌美味到永續未來，認識推動文明的微小夥伴

出版日：2026年5月13日

ページ数：232ページ

著者：村井裕一郎

訳者：邱香凝

シリーズ：Sense

言語：繁体字中国語

定価：480台湾元

出版社：日出

ISBN：9786267852675

仕様：14.8cm × 21cm／ペーパーバック／黒

著書コメント

海外でも発酵が注目されていると言われる中で、拙著に注目をいただき、繁体字版の発刊となりました。日本とも発酵文化が共通する要素の多い台湾でも、日本の麹、そして発酵を紹介する機会となり大変うれしく思います。これを機に、日本の発酵の魅力が世界に一層広まることを願っています。

著者プロフィール

村井 裕一郎（村井 三左衛門）

糀屋三左衛門 第29代当主、株式会社ビオック 代表取締役社長



愛知県豊橋市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、慶應義塾大学環境情報学部卒業。サンダーバードグローバル経営大学院にてMBAを取得。家業である創業600年の種麹メーカー・糀屋三左衛門と、研究開発企業である株式会社ビオックに入社し、事業を承継。発酵・麹を出発点に、従来の枠にとらわれず、組織論やまちづくりまで、様々なフィールドに活動を展開している。2022年、京都芸術大学大学院学際デザイン研究領域修了（修士／芸術）。2023年より公益財団法人日本醸造協会理事。麹を学問として捉えるKojinomyを提唱。

会社情報

株式会社糀屋三左衛門 （https://kojiyasanzaemon.store/）

代表取締役：村井三左衛門

所在地：愛知県豊橋市牟呂町内田111-1

事業内容：

・種麹、麹製品、醸造関係資材の製造・販売

・麹・発酵技術を活用した商品開発

・麹検定の運営・開催

・KOJI THE KITCHENの企画・運営

室町時代創業の種麹メーカー。創業以来、麹づくりのもととなる種麹（麹菌）を全国3,000社以上、40カ国以上の醸造を中心とするメーカーに供給。日本独自の「麹文化」を後世に継承していくためのデザイン経営を取り入れ、2021年に立ち上げた新規事業「KOJI THE KITCHEN」プロジェクトでは、麹を学び、美味しさを味わうためのイベントを随時開催している。