日本の先端乳酸菌バイオ技術から誕生！宇宙技術基準のケミカルフリー設計で海と体をリセットする「オーラルピース アフターサーフ オーラルスプレー」新発売

株式会社トライフ

オーラルピースプロジェクト(開発責任者:手島大輔)は、日本の国立大学・研究機関による最先端の乳酸菌バイオテクノロジーを結集した新しいオーラルケア製品「オーラルピース アフターサーフ オーラルスプレー（英語名:ORALPEACE After Surf Oral Spray）」を新発売いたします。近年、米国等で深刻化している雨や嵐の後の「海におけるバクテリア汚染」問題に着目し、サーフィン後の口腔内を簡単に清潔にリセットしながら心地よい爽快感を与える、世界中の海を愛する人々のための100%植物由来・海洋生分解性オーラルスプレーです。

■ 深刻化する「海のバクテリア汚染」からサーファーを守る

現在、アメリカをはじめ世界各地の沿岸部では、雨や嵐の後の海におけるバクテリア汚染が深刻な環境・健康問題となっています。特に大雨の直後から72時間以内は、河川を通じて生活排水、下水、動物の糞便などが大量に海へと流れ込み、大腸菌(E.coli)や腸球菌などの危険なバクテリア濃度が急激に上昇します。

このようなバクテリアが増殖した海水に浸かるサーファーたちの間で、サーフィン後に歯周トラブルや副鼻腔トラブル、原因不明の体調不良に悩まされるケースが少なくないという現実に着目。海を愛する人々が安心して毎日サーフィンを続けられるよう、口腔内と地球環境の双方を守る新しい選択肢として本製品を開発いたしました。

■ 「オーラルピース アフターサーフ」5つの特徴

1. 特許製剤「ネオナイシン-e(R)」配合、ppb単位でバクテリアにアプローチ

日本の先端乳酸菌バイオテクノロジーから生まれた、特許取得の乳酸菌ペプチド製剤「ネオナイシン-e」を配合。非常に低い濃度(ppb単位)であっても、口腔内のトラブル原因菌や海水由来のバクテリアへ優れた臨床効果・抗菌アプローチを発揮し、お口の中を素早く清潔にリセットします。

2. 植物由来100%・ケミカルフリー(完全化学成分フリー)

一般的なオーラルケア製品に用いられる研磨剤、発泡剤、フッ素、アルコール(エタノール)、合成保存料などの化学物質を一切使用していません。小さなお子様からアスリートまで安心してお使いいただけます。

3. 飲み込んでも安心、海に流しても完全に生分解される「オーシャンセーフ」

すべての成分が植物由来かつ食品成分のみで作られているため、水のない場所でそのまま飲み込んでもお腹を壊す心配がなく安全です。また、使用後に海や河川に流出してしまっても速やかに自然界で生分解されるため、大切な海洋環境に長期的な負荷を与えません。美しい海を守るサーファー向けの“Ocean First”製品。

4. 宇宙技術レベルの安全基準(国際宇宙ステーション採用実績技術)

JAXAやNASAが推進する国際宇宙ステーション(ISS)への搭載候補および採用実績を持つ宇宙飛行士用の技術をベースとしています。無重力空間や水が極めて貴重な極限環境でも安全に使用できるよう設計された、世界最高峰の安全基準を満たしたグリーンテクノロジー製品です。

5．スプレータイプで手軽に持ち運び可能

サーフトリップ、離島、海外遠征でもサッと使えるコンパクト設計。塩気とバクテリアを素早くリフレッシュ。普段使いにもCool。

■ 日常の多彩な使用シーン

サーフィン直後のケアだけでなく、日常生活の様々なシーンにおいて「Cool」に口臭ケアや保湿を行えます。

〇サーフィン・マリンスポーツ直後に

バクテリアの多い海水に触れた口腔内をその場で簡単クリーンアップ。心地よい爽快感と潤いを与えます。

〇デイリーケア・口臭対策

起床後、食後、就寝前、長時間のマスク着用で口渇や口臭が気になる時に。

〇アウトドア・旅行に

キャンプ、登山、海外サーフトリップなど、水道が自由に使えない環境での衛生管理に最適です。

〇多用途な使い方

スプレーとしての使用はもちろん、水で薄めてマウスウォッシュ(洗口液)にすることや、鼻うがい用としてもご活用いただけます。

■このような方に

■ 製品仕様

- 嵐や大雨の後のバクテリアが増えた海や、臭いや汚れが気になる海でサーフィンする、サーファーのあなたに。- サーフィン後にお口のトラブルを繰り返したくない、海で体を張るアスリートのあなたに。- フッ素や化学物質の摂取によるテストステロン低下や感覚不調を気にするアスリートやサーファーのあなたに。- 毎日の自分の歯磨きの排水により、河川や自分自身がサーフィンする海を、化学物質で汚染したくないあなたに。- 自分の歯と健康を守りながら、美しい海をこれ以上汚したくないと考える、海を愛するサーファーのあなたに。- 化学物質を一切使わず、飲み込んでも安心で、海に流しても生分解される製品を求めているサーファーのあなたに。- 地元やサーフトリップ先の海の、魚や海藻、貝類などの美味しい海産物を、石油や化学物質で汚染したくないあなたに。- 海を守る活動に参加し、ビーチクリーンや水質保全に取り組む、あなたに。- 雨後の72時間以内の危険な海でも、サーフィンを楽しみたいアクティブなサーファーのあなたに。- ケミカルタイドや海洋汚染の影響を自分の体で感じながらも、海を諦めたくないサーファーのあなたに。- 自然由来で環境負荷の低い、本物のグリーンテクノロジー製品を選びたいと考えるあなたに。- 宇宙飛行士も使用する最先端の宇宙技術を、毎日のサーフィン後に取り入れたいあなたに。- 美しい海と自分の体を同時に守る、21世紀のスマートなオーラルケアを求めるサーファー・アスリートのあなたに。- サーフトリップ先の離島や都会の汚染された海でも、安心できる口腔ケアを持ち歩きたいあなたに。- CO2排出や海洋汚染に配慮し、自然の微生物生態系を守りたいと考える、環境意識の高いあなたに。- 健康リスクを減らし、いつまでも海でサーフィンを続けたいあなたに。- 家族や仲間と一緒に、安心して使えるオーラルケア製品を探しているサーファーのあなたに。- 海を愛し、自然を大切にし、本物志向のライフスタイルを送る、あなたに。- サーフィン後の塩気とバクテリアをスッキリさせながら、海を守る選択をしたいあなたに。- 美しい波とクリーンな海を次世代にも残したい、サーファーであり海洋保護者であるあなたに。- 海と自分の未来を真剣に考える、アスリート・サーファーのあなたに。- あなたと同じ価値観を持つ、サーファー仲間やパートナーへのギフトに。- 愛する人に。

製品名：オーラルピース アフターサーフ オーラルスプレー(英語名:ORALPEACE After Surf Oral Spray)

内容量：30ml(約300プッシュ分)

希望小売価格：1,000円(税別)※オンラインストア販売価格 1,100円(税込)

使用目安：1日1回1プッシュの使用で約10ヶ月分(300日分)、2プッシュで約5ヶ月分と非常にリーズナブル。もちろん気になったら1日に何度でもお使いいただけます。

製品特徴：植物由来100%、ケミカルフリー、フッ素ゼロ、海洋生分解性、宇宙環境適合性

＜全成分＞

グリセリン*（湿潤剤・甘味剤、植物由来食品成分）、水、乳酸球菌培養エキス**（九州大学との産学連携で発明された特許製剤「ネオナイシン-e(R)︎」主材、独自技術により世界で唯一無色透明・無味無臭・高安定性とした「高精製ナイシンA」、清掃助剤、製品保存性能補助）、ウメ果実エキス*（ネオナイシン-e(R)︎助剤、清掃助剤、製品保存性能補助、植物由来食品成分）、セイヨウハッカ油***（ネオナイシン-e(R)︎助剤、製品保存性能補助、食品量以下）、スペアミント油*（ネオナイシン-e(R)︎助剤、製品保存性能補助、食品量以下）、メントール*（微量、清涼剤） 植物由来 *植物性乳酸菌由来 ***オーガニック成分

公式製品ページ：https://oralpeace.com/after_surf(https://oralpeace.com/after_surf)

～日常のステップアップに「クリーン&ホワイト」も展開中～

アメリカをはじめ世界のアスリートやクリエイター、サーファーの間では、歯磨き粉に含まれる「フッ素」が神経(松果体)やホルモン(テストステロンなど)へ影響を及ぼす可能性を懸念し、あえてフッ素を避ける動きが広がっています。

オーラルピースの「クリーン&ホワイト」は、ケミカルフリー・フッ素ゼロでありながら、高い洗浄性とエナメル質を傷つけない知覚過敏予防、そしてホワイトニング効果(ステイン付着予防)を両立した、海洋汚染を防ぐ全く新しい歯磨き剤です。「アフターサーフ」との併用で、さらに健やかでサステナブルなオーラルケアライフをご提案します。

〇内容量 80g／\1,650(税込)

クリーン&ホワイト：https://oralpeace.com/clean-white(https://oralpeace.com/clean-white)

■オーラルピースについて

オーラルピースは、安全性と効果を追求した日本発のオーラルケアブランドです。九州大学、鹿児島大学、国立長寿医療研究センターとの産学連携で開発された特許製剤 「ネオナイシン-e」を活用し、化学成分フリーの製品を提供。医療・介護現場、障害者の仕事創出(ソーシャルアクション)、環境保護、災害被災地支援、さらには宇宙プロジェクト(JAXA ISS搭載候補)にいたるまで、21世紀のグリーンテクノロジーとして多様な分野で社会貢献と持続可能な開発目標(SDGs)を推進しています。

■乳酸菌ペプチド特許製剤「ネオナイシン-e(R)」とは優れた抗菌力と安全性を両立する新しい時代の天然抗菌剤

「ネオナイシン-e(R)」は、九州大学大学院農学研究院、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科、国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部との産学連携による、菌で菌を制す乳酸菌ペプチド研究から生まれた植物性乳酸菌ペプチド特許製剤。清潔な食品である福岡県産の「おから」から発見された乳酸菌から生産され、口腔内のミュータンス菌、Pg菌、歯周トラブル原因菌、大腸菌、誤嚥性肺トラブル原因菌、口臭原因菌、カンジダ菌などに超低濃度で瞬時にアプローチ。飲み込んだ場合は腸管内でアミノ酸として速やかに消化・分解され安心です。公益社団法人日本農芸化学会「2019年度農芸化学技術賞」受賞（特許第6523473号）。

▶https://neonisin.jp/

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