【開催報告】アトミテック、クレディセイフ企業情報と共催で委託先・取引先リスク管理のセミナーを開催

株式会社アトミテック

委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」を提供する株式会社アトミテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 康貴）は、2026年5月13日（水）、株式会社クレディセイフ企業情報との共催により、オンラインセミナー「委託先・取引先のリスクを見抜く ～与信・コンプライアンス管理から委託先管理の効率化まで～」を開催しました。

本セミナーには102名のお申し込みをいただきました。企業のリスク管理部門、法務・内部監査部門、調達・購買部門を中心に多くの担当者の関心を集め、サプライチェーンリスクへの対応や委託先管理の効率化に関する最新動向と実践的なアプローチを紹介しました。

■ セミナー開催の背景

セミナー「委託先・取引先のリスクを見抜く」バナー画像

近年、サプライチェーン攻撃や委託先に起因する情報漏えい・コンプライアンス違反への懸念が高まっており、取引先や委託先の財務状況・セキュリティ体制・コンプライアンス状況を継続的に把握する体制づくりが求められています。

本セミナーでは、企業情報データを活用したリスク把握の方法と、委託先管理業務そのものの効率化アプローチを解説しました。

■ セミナー概要

■ セミナー内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37919/table/28_1_be933dda4e054fda3f21d2679f64ca86.jpg?v=202606130251 ]

【前半】海外・国内企業情報レポート活用セミナー

講師：堀越 陽介 氏（株式会社クレディセイフ企業情報）

企業調査や取引先管理に活用できる企業情報レポートの見方を紹介し、与信判断やコンプライアンスチェックにおける実務上の活用ポイントを解説しました。

【後半】委託先・取引先管理の効率化に向けたアプローチ

講師：守谷 航（株式会社アトミテック VendorTrustLink事業部長）

委託先・取引先管理を取り巻く最新情勢を整理したうえで、委託先管理業務で発生しやすい「チェックシートの送付・回収負荷」や「管理の難しさ」といった課題を取り上げ、効率化の具体策を紹介しました。

本セミナーには多くの企業担当者の関心が寄せられたことから、2026年度下期に同テーマでの開催を企画しております。詳細が決まり次第、VendorTrustLink公式サイトにてご案内いたします。

今後もアトミテックでは、委託先・取引先リスク管理に関する情報発信やセミナーを通じて、企業の委託先リスク管理体制強化と管理業務の効率化を支援してまいります。

■ VendorTrustLinkとは

VendorTrustLink（ベンダートラストリンク）は、委託先・取引先に関するリスク管理業務を一元化し、負荷の大きいプロセスを自動化・効率化するクラウドサービスです。チェックシートの自動送信・回収・採点、委託情報の管理、AIによる評価補助までをまとめて管理できます。

https://atomitech.jp/vendortrustlink/

■委託先リスク管理に役立つ各種資料

【画像】VendorTrustLink 画面（ダッシュボード）

アトミテックでは、委託先・取引先のリスク管理に役立つ各種お役立ち資料を無料で公開しています。

委託先リスク管理ガイド

委託先リスク管理の基本的な考え方や実務の進め方をまとめた指針資料。

委託先リスク管理の実態調査

リスク管理担当者300名を対象に実施した調査レポート。現場の課題・運用実態がわかります。

自社の委託先管理体制の現状評価や改善ポイントの発見に役立つ内容です。ぜひ参考としてご活用ください。

会社概要

お役立ち資料をダウンロード :https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/

会社名 ：株式会社アトミテック

代表取締役会長：松本 浩司

代表取締役社長：中西 康貴

設立 ：2004年07月01日

東京本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 3階

URL ：https://atomitech.jp/(https://atomitech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release2505)

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendorcontact/