“音”で空間の使われ方は変わるのか？図書館での実証実験結果を公開 ─ 「集中」と「にぎわい」共存のカギは“音の設計”だった

株式会社otonoha

株式会社 otonoha（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：稲畑伸一郎、以下「otonoha」）は、半田市（愛知県）、株式会社 図書館総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣木響平、以下「図書館総研」）、TOA株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：谷口方啓、以下「TOA」）と協働し、半田市立図書館にて2026年2月初旬から3月中旬にかけて、館内の音環境に関する実証実験を実施しました。

期間中に来館者を対象として行ったアンケート調査（回答161名）をもとに、「静寂が前提」とされてきた図書館空間において、音や会話を一定程度許容する新たな利用スタイルが受容されるか、また来館者の体験にどのような影響を与えるかを検証しました。

本実証でotonohaは、音環境設計ならびにサウンドシステムの提供・設置・運用を担い、半田市、図書館総研、TOAと連携して、改修工事を伴わず“音”で空間の使われ方を段階的に整える手法の有効性を検証しました。

館内には植栽型サウンドデバイス等を配置し、音環境の違いによる利用者評価の変化を比較できるよう、図書館1階には以下の3つの実験エリアを設置しました。

- エリア１. 音あり読書エリア自然環境音（川のせせらぎ・鳥の声など）やBGMを流し、周囲音をマスキングするとともに、静かすぎる緊張感を緩和する空間- エリア２. 音なし読書エリア従来型の静寂環境で、比較対象として設置- エリア３. 会話可能エリアBGMを流しながら小声での会話を許容し、子連れや複数人利用を想定

この3環境を、来館者アンケートによって比較し、利用者の満足度、心理的影響、賛否意識等を多面的に分析しました。

実証実験の背景

図1.今回設置した3つの実験エリア

近年の図書館は、本を読む・借りる場所にとどまらず、地域における学び・交流・創造の拠点として役割を拡張しています。しかし、「静かにする場所」という従来のイメージも根強く、一定の会話を伴う子ども連れ利用などに心理的なハードルが生じるケースがあります。

一方で、静かな環境で読書や勉強に集中したい利用者も多く、図書館において静寂と適度なにぎわいをどのように両立するかが課題となっています。

今回の実証では、大規模改修を伴わず、音環境設計によって空間利用を調整する手法を検証しました。

実証実験の内容

- 期間：2026年2月5日（木）から3月中旬までの約1か月間- 場所：半田市立図書館 本館（愛知県半田市桐ヶ丘4丁目209-1）- 対象：来館者アンケート回答者161名回答者属性・利用実態- 90%が貸出券保有者：既存利用者中心- 性別は女性 72%- 年代は40代が21%で最多、次いで50代が18%、30代が17%、60代が13％と続く- 利用目的は「資料閲覧・貸出」が最多- 子ども連れ利用が約35%- エリア３. 会話可能エリアの利用が42%で最多で、回答者の約68%が一度は利用留意点

サンプル数が限定的であるため統計的な検定力には制約がある

本結果は回答者の傾向を示すものであり、回答者については、自発的に回答いただいた群、という点で偏りがあるため、利用者全体への一般化には注意が必要

実証実験の主要ポイント

1.音・会話を許容する環境は一定の支持を獲得

エリア３. 会話可能エリアの設置については、賛成が60.4％（96名）、どちらでもないが20.0％（31名）、反対が18.1％（28名）となり、過半数の来館者から支持を得る結果となりました。

図2.「音や会話を許容するエリア」を設けることについての賛否2.静かすぎることへの潜在的不満が顕在化

図書館の音環境イメージについては、「静かで落ち着く」と回答した人が約51％（81名）であった一方、「静かすぎて気を遣う」と回答した人も約41％（66名）にのぼり、静寂が一定の利用者にとって心理的負担となっている状況が確認されました。

図3.図書館の音環境についてのイメージ3.自然環境音によるマスキング効果は高評価

エリア１. 音あり読書エリアについては、回答者72名のうち、「周囲音が気にならなかった」と回答した人が69％（50名）、「快適」と評価した人が68％（49名）と、いずれも高い割合を示しました。

特に、「川のせせらぎ」「鳥の声」などの自然環境音に対する評価が高く、周囲音のマスキングや心理的な緊張感の緩和に寄与する音環境設計の有効な方向性が示されました。

4.エリア間の音漏れが課題

エリア２. 音なし読書エリアでは、利用者の27％（17名）が、他エリアからの音漏れを「気になる」と回答しました。

特に、エリア３. 会話可能エリアからのBGMや会話による音漏れが指摘されており、音環境のゾーニング（エリアごとに音を分ける設計・運用）が今後の重要な課題であることが示されました。

クロス分析から見えた構造的問題

図4.エリア２.利用時における、他のエリアからの音による集中・読書への影響の有無

これまでの調査結果を属性や利用状況ごとに整理したところ、サンプル数が限定的であるため統計的な検定力には制約があることに加え、本結果は回答者の傾向を示すものであり、利用者全体への一般化には一定の留保が必要なものの、利用者の賛否意識について、いくつかの傾向が確認されました。

年代による違い

年代別に見ると、高齢層ほど音や会話を許容するエリアに対して慎重な傾向が見られました。特に70代では賛成率が31％にとどまっており、年代が上がるにつれて賛成率が低下する傾向がうかがえます。

図5.年代ごとの賛成率利用頻度による違い

利用頻度が高い、いわゆるヘビーユーザーでは、反対意見が相対的に多い傾向が見られました。ただし、その内容は導入そのものへの否定というよりも、BGMの音質や音量など、音環境の品質改善を求める意見が中心でした。

静穏ストレスが新環境支持を促進

「静かすぎて気を遣う」「緊張する」と感じている45名では、エリア３. 会話可能エリアへの賛成率が82％（37名）と高く、現状の過度に静かな環境に対する負担感が、新しい音環境への支持につながっていることを示しました。

静音志向層の存在

回答者の中には、「子ども連れであっても静かに利用したい」と考える層も一定数存在しました。会話可能エリアに否定的な回答をされた方のうち、約6割の方はお子様連れであったことから、お子様連れ＝静寂に否定的、という単純な図式ではないことが示唆されました。

会話可能エリアへの反対要因は「音源選定」に集中

エリア３. 会話可能エリアに対する反対意見の多くは、コンセプト自体ではなく、BGMの重低音やテンポの速さなど、音の質や選曲に対する不満に起因していることが確認されました。

実際に、BGMを「不快」と感じた回答者8名全員が音や会話を許容するエリアを設けることに反対する一方、「快適」と感じた回答者37名の86％（32名）が賛成しており、音源選定が賛否を大きく左右する要因となっていることが示されました。

評価を分ける本質的な要因

賛否の分かれ方を整理すると、エリア設置の考え方そのものよりも、適切な音源選定が評価に影響している傾向が見られました。音環境の改善が、利用者評価を左右する重要なポイントである可能性が示されています。

総合的な示唆

本実証から得られた知見を総合すると、図書館における音環境のあり方について、以下のような示唆が得られました。

今後のアクション

- 図書館の静寂は「集中して読書するため」の重要な価値である一方、過度な静けさは一部の利用者（子連れの親等）にとって心理的な負担になっていることが改めて示された- 「集中して読書を行える」ゾーンと、「安心して子連れで滞在できる」ゾーンの共存について、音を活用したゾーニングによって一定実現できることがわかった- 各ゾーンで行われる活動に最適化した音源の選定と、各エリア外への音漏れを防ぐ緻密な音環境の設計によって、より多様な利用者の満足度向上が期待できる

本実証実験は、otonohaがこれまでオフィス空間における音環境設計で培ってきた知見を図書館に応用することで、その有効性を検証した取り組みです。

その結果、音環境の工夫が利用者の心理的負担の軽減や利用体験の質の向上に寄与するだけでなく、用途が多様化する空間において新たな利用層の受け入れや空間価値の向上につながる可能性があることが明らかになりました。

近年の図書館の空間の用途が多様化する傾向は、現代のオフィス空間における働き方の多様化とも共通しており、集中・協働・リラックスといった異なる活動を支える音環境設計の考え方は、両空間において高い親和性を持つと言えます。

また、利用者評価の分析からは、「音の有無」ではなく、「音源の選定」「音量設計」「ゾーニング」といった音環境の設計精度が体験価値を大きく左右することが明確になっており、これはオフィスにおける音環境課題とも共通する重要な示唆です。

今後otonohaでは、本実証で得られた知見を基に、オフィスおよび公共空間における音環境コンサルティングをさらに高度化してまいります。具体的には、用途や行動に応じた音環境ゾーニング設計、空間に最適化された音源選定、音漏れや干渉を抑制する設計手法の最適化に加え、利用者・従業員の声を活用した継続的な改善プロセスの構築を推進していきます。

半田市立図書館 館長のコメント

今回の実証実験では、多くの市民の皆様に関心をお寄せいただき、貴重なご意見を多数いただきました。あらためて、図書館における静寂は大切な価値である一方で、過度な静けさが一部の利用者に心理的な緊張感や利用しづらさを感じさせていることも確認することができました。

音によるマスキング効果によって、会話や物音が目立ちにくくなり、結果として静かで快適な環境の維持に寄与することも、実証実験の結果から確認することができました。

図書館は「静かな場所」であることが大切ですが、それだけではありません。初めて訪れる方やお子さん連れの方、学生や社会人、高齢者の方など、誰もが過度な緊張を感じることなく安心して利用できる場所であることも、同じように大切な価値だと考えています。

今回の実証実験を通じて、市民の皆様とともに図書館のあり方を考えることの重要性を改めて認識しました。今後もいただいたご意見や実証結果を丁寧に検証しつつ、静寂の価値を大切にしながら、本市図書館がより多くの方に親しまれ、安心して利用できる施設となるよう取り組んでまいります

問合せ

関連情報

otonohaのソリューション「sound veil」

- 実証実験実施の様子や実施背景に関するお問い合わせ半田市役所 教育部 図書館（担当：太田）電話番号：0569-23-7171Mail：tosho@city.handa.lg.jp- 実証実験の技術面に関するお問い合わせ株式会社otonoha sound veil事業部（担当：池田）電話番号：03-6773-5623Mail：otonoha_info@otonoha.co.jp- 本ニュースリリースに関するお問い合わせ株式会社otonoha sound veil事業部（担当：吉越）電話番号：03-6773-5623Mail：otonoha_info@otonoha.co.jp- 半田市立図書館URL：https://www.city.handa.lg.jp/bunka/bunkashisetsu/1002662/index.html- 株式会社 図書館総合研究所URL：https://lib-soken.jp/- TOA株式会社URL：https://www.toa.co.jp/- 2026年1月23日付ニュースリリース株式会社otonoha／半田市立図書館で環境音による空間ゾーニングの実証実験を実施URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000125926.html

sound veil（サウンドヴェール）は、植栽型のサウンドデバイス（IoTスピーカー）を使ってオフィスの音環境改善を支援するコンサルティングサービスです。

実証実験で得た豊富な知見に基づき、会議室の音漏れを改善するためのマスキングや、オフィス空間に合ったBGMなど、オフィスで起こる音のお悩みに応じて幅広くご提案し、働きやすく快適なオフィスづくりに向けた音環境の構築をサポートしています。

詳細：https://soundveil.net/