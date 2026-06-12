教習所選び、インストラクターの質や対応を「重要」と感じる人は約93％。求めること1位は「わかりやすく丁寧な説明」

株式会社NEXER

■教習所での体験と指導員に対する印象調査

教習所に通った日々を、皆さんはどんな気持ちで思い出すでしょうか。

緊張しながら初めてハンドルを握った日、思うように上達せず落ち込んだ日、そして無事に免許を取得できた瞬間。教習所で過ごす時間は、初めて本格的に運転と向き合う特別な経験です。

その体験の質を大きく左右するのが、隣に座って指導してくれるインストラクター（指導員）の存在ではないでしょうか。

ということで今回は株式会社新東京自動車教習所と共同で、事前調査で「自動車教習で免許を取得した経験がある」と回答した全国の男女500名を対象に「教習所での体験と指導員に対する印象」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社新東京自動車教習所による調査」である旨の記載

・株式会社新東京自動車教習所（https://www.shintokyods.com/）へのリンク設置

「教習所での体験と指導員に対する印象に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月11日 ～ 5月18日

調査対象者：事前調査で「自動車教習で免許を取得した経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：自動車教習所に通っていた期間中、「楽しかった」「良かった」と感じたことは何ですか？

質問2：自動車教習所に通っていた期間中、「大変だった」「不安だった」ことは何ですか？

質問3：通っていた教習所のインストラクター（指導員）の教え方や対応に、総合的にどの程度満足していますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：教習所を選ぶ際、インストラクター（指導員）の質や対応はどの程度重要だと思いますか？

質問6：教習所のインストラクター（指導員）に求めることは何ですか？（複数選択可）

質問7：教習所のインストラクター（指導員）に求めることを具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■教習所通いで「楽しかった」「良かった」と感じたことは？

まずは、自動車教習所に通っていた期間中に「楽しかった」「良かった」と感じたことについて聞いてみました。

自動車教習所に通っていた期間中、「楽しかった」「良かった」と感じたこと

・教官の方がめちゃくちゃ優しかった事。（20代・男性）

・実際に車の運転が出来た事 縦列駐車が1番楽しかったです。（20代・女性）

・合宿だったので年の近い子と仲良くなれた。少しずつクルマを運転できるようになるので達成感があった。（30代・女性）

・教官が優しくて、面白くて、教習以外のときに施設内で会ったときにも気にかけてくれたこと。（30代・女性）

・少しずつ運転が上達して、自分の成長を実感できたこと。（30代・男性）

・車の構造や仕組み、原理を学べたこと。（30代・男性）

運転が少しずつ上達していくことに楽しさや達成感を覚えたという声が多く見られました。最初は不安でも、縦列駐車ができるようになったり、自分の成長を実感できたりすることが、教習期間中の前向きな気持ちにつながっていたようです。

また、合宿免許で同年代の仲間と出会えたことや、教官とのやり取りを良い思い出として挙げる声もありました。教習所での経験は、運転技術を身につけるだけでなく、人との関わりや指導員の人柄によって、より印象に残る時間になっていることがうかがえます。

■教習所通いで「大変だった」「不安だった」ことは？

続いて、自動車教習所に通っていた期間中に「大変だった」「不安だった」ことについても聞いてみました。

自動車教習所に通っていた期間中、「大変だった」「不安だった」こと

・ATのテストの際坂道発進で引っかかっていたので大変だった。（20代・女性）

・教習予約を取るのが大変だった。（20代・女性）

・試験の時は緊張しました。本番に弱いタイプなので、しんどかったです。（30代・女性）

・教習所の教官の一人が強面で近寄りがたかったが、実はとても良い人で取り越し苦労だったこと。（30代・女性）

・車幅感覚やスピード感がつかめなかったこと。（30代・男性）

・技能講習で、教官から感情的に指摘されることがストレスだった。（40代・男性）

運転技術に関する不安と、教習所の環境や指導員との関わりに関する不安が見られました。

坂道発進や車幅感覚、スピード感覚など、実際に運転するなかで難しさを感じた方もいれば、試験本番の緊張を大変だったこととして挙げる方もいます。

また、教習予約の取りにくさや、指導員の雰囲気・伝え方に不安やストレスを感じたという声もありました。

教習所で感じる不安は、運転技術だけに限りません。

通いやすさや指導員との相性、安心して質問できる雰囲気なども、教習期間中の満足度に大きく関わっていることがうかがえます。

■70.2％が、教習所のインストラクター（指導員）の教え方や対応に「満足」と回答

続いて、通っていた教習所のインストラクター（指導員）の教え方や対応に、総合的にどの程度満足しているかを聞いてみました。

その結果「とても満足」が18.8％、「やや満足」が51.4％となり、合わせて70.2％の方が「満足」と回答しました。一方で「やや不満」は19.2％、「とても不満」は10.6％となり、合わせて29.8％の方が「不満」と回答しています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「満足」と回答した方

・優しく手取り足取り教えていただいた。（20代・男性）

・厳しいが適切な指導だった。（20代・男性）

・ひとりひとりに寄り添ってくれて親切だったから。（30代・女性）

・とても丁寧に細かく指導して下さったので。（30代・男性）

「不満」と回答した方

・高圧的で指導はちゃんとしてくれたが、仕事としては悪い態度だと感じたから。（20代・男性）

・人によって、厳しい人、優しい人がいて、教え方が違うので、迷う。（30代・女性）

・体臭がきついおじさんだった。教え方が下手だった。（30代・女性）

・感情的になるのは分かるが、ケースごとでどう操作すべきか丁寧に教えてほしかった。（40代・男性）

「満足」と回答した方からは、「優しく」「丁寧に」「親切に」といった声が多く見られました。技術面の指導だけでなく、一人ひとりに向き合ってくれたと感じられる対応が、満足度につながっているようです。

一方で「不満」と回答した方からは、高圧的な態度や教え方のばらつき、感情的な指摘への不満が挙がりました。教習内容そのものだけでなく、どのように伝えるか、安心して教習を受けられる雰囲気があるかが、指導員への印象を大きく左右していることがうかがえます。

■92.6％が、教習所選びで「インストラクター（指導員）の質や対応は重要」と回答

続いて、教習所を選ぶ際に、インストラクター（指導員）の質や対応はどの程度重要だと思うかについても聞いてみました。

その結果「とても重要」が54.0％、「やや重要」が38.6％となり、合わせて92.6％の方が「重要」と回答しました。一方で「あまり重要ではない」は5.8％、「まったく重要ではない」は1.6％にとどまっています。

教習所を選ぶ際には、料金や立地、通いやすさだけでなく、指導員の質や対応を重視する方も多いことがわかりました。運転に不安を感じやすい教習期間だからこそ、「誰に教わるか」は教習所選びにおける大きな判断材料になっているようです。

■指導員に求めること1位は「わかりやすく丁寧な説明」で77.0％

では、教習所のインストラクター（指導員）には、どのような対応が求められているのでしょうか。

続いて、教習所のインストラクター（指導員）に求めることについて聞いてみました。

最も多かったのは「わかりやすく丁寧な説明」で77.0％でした。

次いで「緊張をほぐす穏やかな対応」が38.6％、「質問しやすい親しみやすさ」が38.0％、「個々のレベル・ペースに合わせた柔軟な指導」が35.6％、「褒めて伸ばす指導スタイル」が28.2％と続きます。

指導員には単に正しい運転技術を教えるだけでなく、初心者にもわかりやすく伝える力や、安心して質問できる雰囲気づくりが求められていることがわかります。

教習所のインストラクター（指導員）に求めることを具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

教習所のインストラクター（指導員）に求めることを具体的に教えてください。

・間違えてることをしっかり指摘することは大事だが、運転態度や人間として高圧的なのはやめてほしい。（20代・男性）

・頭ごなしにできなかったことをいびるのではなく、どうしたら次改善するかに繋がる指導をすること。（20代・女性）

・できたところは褒め、改善点は的確に伝える力。（30代・女性）

・みんな初めは緊張するので、緊張をとくような関わりと安心感をもって教えてほしい。（30代・女性）

・上手くできたところは褒めてほしい。（30代・男性）

・優しく教えるところは教え、危険なことをした際はキチッと怒るメリハリ。（40代・男性）

具体的な回答では「褒めるところは褒める」「注意すべきところはきちんと指摘する」といった、メリハリのある指導を求める声が多く見られました。

また、頭ごなしに怒るのではなく、次にどう改善すればよいかを伝えてほしいという意見もあります。厳しさそのものが不満なのではなく、伝え方や受講者への向き合い方が重視されているようです。

初めて運転を学ぶ人にとって、教習中の緊張や不安は大きなものです。

そのため、わかりやすさに加えて、安心感のある対応や、一人ひとりのペースに合わせた指導が求められていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、教習所のインストラクター（指導員）の教え方や対応に「満足」と回答した方は70.2％、「不満」と回答した方は29.8％でした。さらに、教習所を選ぶ際にインストラクターの質や対応が「重要」と回答した方は92.6％にのぼっています。

求められる指導員像として最も多く挙げられたのは「わかりやすく丁寧な説明」でした。

技術力よりも、伝え方や雰囲気作りといったコミュニケーション面に重きが置かれていることがうかがえます。

教習所での経験は、一生に一度の大切な学びの時間です。

これから教習所を選ぶ方は、料金や立地だけでなく、指導員の質や対応の評判にも目を向けて選んでみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社新東京自動車教習所による調査」である旨の記載

・株式会社新東京自動車教習所（https://www.shintokyods.com/）へのリンク設置

【株式会社新東京自動車教習所について】

所在地：〒187-0032 東京都小平市小川町1-2364

TEL：042-342-4111

代表取締役社長：関口 将史

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア