「使ったことはある」で止まる日本のAI活用──個人利用は3倍に拡大も、業務プロセスへの定着は進まず

株式会社FULLFACT

AI実装支援を行う株式会社FULLFACT（本社：東京都、代表取締役：足達彩人）は、国内外の公開統計・公的資料・国際機関レポートを再分析した「日本企業AI実装ギャップ 2026(https://fullfact.net/reports/japan-ai-implementation-gap-2026)」を公開します。

本レポートでは、総務省、労働政策研究・研修機構（JILPT）、IPA、OECD、Eurostat、U.S. Census Bureau（米国国勢調査局）、シンガポールIMDAなどの一次情報をもとに、日本企業のAI活用を「個人利用」「組織方針」「業務定着」の三層で整理しました。

分析の結果、生成AIへの個人接触は急速に広がる一方、企業としての方針策定、業務プロセスへの組み込み、現場定着に大きな断絶が残っていることが分かりました。

レポート全文とPDFは、FULLFACTサイトで公開しています。

https://fullfact.net/reports/japan-ai-implementation-gap-2026

主要ポイント

背景：AI活用の論点は「ツール導入」から「業務実装」へ

- 日本の個人の生成AIサービス利用経験は2024年度に26.7%。2023年度9.1%から約3倍に拡大（総務省）。- 一方、職場で自身がAIを利用している雇用者は8.4%、生成AIに限ると6.4%にとどまる（JILPT）。- 企業の生成AI活用方針は、日本49.7%に対し、中国92.8%、米国84.8%、ドイツ76.4%。組織方針でも差が残る（総務省、FULLFACT算出）。- IPAの調査では、生成AIの「個人や部署での試験利用」「個人での業務利用」は日米独で高い一方、「部署の業務プロセスに組み込まれている」は日本が低いと整理されている。- 米国でも、AI利用企業の57%はAIを3つ以下の事業機能に限定しており、包括的に事業機能へ展開する企業は4%にすぎない。AI実装ギャップは世界的な課題である（U.S. Census Bureau）。

生成AIは、文章作成、要約、翻訳、検索、アイデア出しなどの個人タスクでは急速に広がっています。しかし、企業が成果を得るには、AIを実際の業務プロセスに組み込む必要があります。

FULLFACTは、AI活用を次の三層で整理しました。

- 個人利用 生成AIサービスを個人として使った経験、または個人タスクでの利用。- 組織方針 企業として、利用領域、禁止情報、責任体制、確認方法、ガイドラインを定める。- 業務定着 営業、顧客対応、経理、人事、開発、情報システム、品質管理などの業務プロセスにAIが組み込まれ、継続運用される。

総務省の調査では、日本の個人の生成AI利用経験は26.7%まで伸びています。一方、JILPT調査では、職場で自身がAIを使う雇用者は8.4%、生成AIは6.4%です。この差は、個人利用から業務定着への移行がまだ十分に進んでいないことを示しています。

組織方針の遅れが、現場定着を妨げる

総務省『令和7年版 情報通信白書』では、企業の生成AI活用方針策定状況も示されています。

「積極的に活用する方針」と「活用する領域を限定して利用する方針」を合算すると、日本は49.7%です。これに対し、中国は92.8%、米国は84.8%、ドイツは76.4%でした。

AI活用方針は、業務定着そのものではありません。しかし、現場が安心してAIを使うための前提です。入力してよい情報、利用できるツール、確認責任、顧客情報の扱い、ログ管理、禁止事項が曖昧なままでは、AI利用は個人裁量に閉じやすくなります。

試用から業務プロセス化への壁

IPA『DX動向2025』では、生成AIの具体的な利用状況について、「個人や部署で試験利用している」「個人で業務利用している」は日米独で高い一方、「部署の業務プロセスに組み込まれている」は日本の回答率が低いと整理されています。



AIを業務プロセスに組み込むには、対象業務の選定、業務フローの再設計、社内データの整備、評価指標、運用責任、ガバナンスを決める必要があります。ツール導入だけでは、PoCや個人利用から先に進みにくいのが実態です。

海外でも実装ギャップは残る

U.S. Census Bureauの2026年ワーキングペーパーでは、2025年11月から2026年1月の参照期間において、18%の米国企業が事業機能でAIを使用していると示されています。雇用者加重では32%です。



一方で、AI利用企業の57%はAIを3つ以下の事業機能に限定しており、包括的にAIを事業機能へ展開する企業は4%にとどまります。また、労働者がAIを使っている企業の36%では正式な企業レベル導入が確認されず、反対に正式導入がある企業の19%では労働者タスクでの利用が確認されませんでした。



この結果は、AI実装ギャップが日本だけの課題ではなく、企業がAIを本格的な業務運用に変える際の共通課題であることを示しています。

先行国は、訓練・職務再設計・データ基盤に投資している

シンガポールIMDAのSingapore Digital Economy Report 2024/2025によれば、同国SMEのAI採用率は2023年4.2%から2024年14.5%へ3倍超に伸びました。非SMEでも44.0%から62.5%へ上昇しています。

同レポートでは、AI使用企業の今後1-2年の重点施策として、既存人材の訓練・アップスキリング68%、既存職務の再設計とワークフローへのAI統合63%、IT・データ基盤とAI投資の強化59%が挙げられています。

FULLFACTは、AI実装の成否を分けるのは、個別ツールの選定だけではなく、業務設計・人材育成・データ基盤・ガバナンスを同時に進められるかどうかだと考えています。

AI実装で最初に決めるべきこと

本レポートでは、AI実装に向けた初動として、全社一斉導入やツール比較ではなく、経営課題に近く、現場データが存在し、成果を測りやすい業務を一つ選ぶことを推奨しています。



具体的には、次の順序で確認します。

- 経営課題を一つ選び、AI活用の目的を業務成果で定義する。- 対象部門の反復業務を分解し、頻度、工数、データ有無、リスク、成果指標で並べる。- 最初に扱う業務を一つまたは少数に絞る。- AIが担う工程、人が判断する工程、確認者、入力禁止情報、利用データを決める。- 実業務で限定運用し、導入前後の工数、品質、手戻り、現場負荷を測る。

初動で扱いやすい業務領域は、顧客対応、営業資料作成、社内問い合わせ、会議資料作成です。これらは既存データが比較的存在し、成果を時間削減や品質改善として測りやすく、人間による確認工程を置きやすい領域です。

一方、最初から全社展開を掲げること、ツール比較だけに時間を使うこと、全社員向けの一般研修だけで終えること、PoCの成功を本番運用の成功と混同することは避けるべきです。

調査概要

調査名: 日本企業AI実装ギャップ 2026(https://fullfact.net/reports/japan-ai-implementation-gap-2026)

分析主体: 株式会社FULLFACT

分析方法: 公開統計、公的資料、国際機関レポート、政府機関調査の再分析

対象資料: 総務省、JILPT、IPA、OECD、Eurostat、U.S. Census Bureau、IMDA、総務省・経済産業省資料等

公開日: 2026年6月12日

注意事項: 各調査は対象国、母集団、調査時点、設問定義が異なるため、数値は同一母集団のファネルとしてではなく、AI実装の進み方を読み解く比較材料として扱っています。

主要出典

10枠限定・無料顧問制度について

- 総務省『令和7年版 情報通信白書 概要資料』https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/summary/summary01.pdf- 労働政策研究・研修機構『AIの職場導入が働き方に及ぼす影響』調査シリーズ No.256https://www.jil.go.jp/institute/research/2025/256.html- OECD, Artificial Intelligence and the Labour Market in Japanhttps://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-and-the-labour-market-in-japan_b825563e-en/full-report.html- IPA『DX動向2025』https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2025.html- Eurostat, Use of artificial intelligence in enterpriseshttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Use_of_artificial_intelligence_in_enterprises- OECD, AI adoption by small and medium-sized enterpriseshttps://www.oecd.org/en/publications/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises_426399c1-en.html- U.S. Census Bureau, The Microstructure of AI Diffusionhttps://www.census.gov/library/working-papers/2026/adrm/CES-WP-26-25.html- IMDA, Singapore Digital Economy Report 2024/2025https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/factsheets/2024/ar-sgde-2024

FULLFACTでは、本レポートで整理した観点をもとに、AI実装で最初に扱う業務、利用できるデータ、責任体制、確認ルールを整理する無料顧問制度を10枠限定で受け付けています。必要に応じて、業務・データ・組織体制を確認するAI実装診断も活用できます。

株式会社FULLFACTについて

- お問い合わせhttps://fullfact.net/contact- レポート全文・PDF:https://fullfact.net/reports/japan-ai-implementation-gap-2026

株式会社FULLFACTは、AIを軸に企業の業務オペレーション全体を再設計するコンサルティングを提供しています。ツール導入にとどまらず、データ基盤の整備、業務プロセスの再設計、組織への定着までを一体で支援します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号: 株式会社FULLFACT- 代表者: 代表取締役 足達彩人- Webサイト: https://fullfact.net- 事業内容: AI実装支援、業務オペレーション再設計、データ基盤構築支援

株式会社FULLFACT 広報担当

Email: info@fullfact.net

Web: https://fullfact.net