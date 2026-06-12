インスタ自動化「エルグラム」配信数グラフ化とSlack通知を追加

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月28日（木）、Instagram運用効率化システム「エルグラム」のアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、配信数や配信データをグラフで視覚的に確認できる「配信数サマリーの改善」と、通知設定先に「Slack（ビジネスチャットツール）」を追加する2つの機能強化を行いました。

◼︎「配信数サマリー」について

配信数サマリーとは、エルグラムから送信した一斉配信や自動応答などの配信実績を集計・表示する機能です。

指定期間内の送信メッセージ数および配信内訳を一覧で確認でき、エルグラムによる施策効果を測定・評価するための指標としてご活用いただけます。

▼配信数サマリーについては、以下のリンクよりご確認ください。

https://lgram.jp/manual/summary/

◼︎エルグラムの配信実績をグラフで可視化

今回のアップデートにより、数値のみの表示から配信データのグラフ表示へと改善されました。

期間ごとの配信数の推移が把握できるようになり、運用改善や施策検討にご活用いただけます。

これまで数値一覧では気付きにくかった配信数の増減傾向を視覚的に把握できるため、施策効果の振り返りや次回の配信計画立案がスムーズになります。

また、トップ画面では月間配信数表示が追加されました。

フリープランをご利用のお客様は、配信数の上限に対する残数をトップ画面からリアルタイムで確認いただけます。

▼配信数サマリーの使い方については、以下のリンクよりご確認ください。

https://lgram.jp/manual/summary/

◼︎「Slack通知」の追加について

エルグラムの通知設定では、コメント・DM（ダイレクトメッセージ）・予約・商品販売などのイベント発生時に、指定した連携先へリアルタイムで通知を送信できます。

今回のアップデートにより、従来の「エルグラムアプリ」「ChatWork」「PCデスクトップ」に加え、新たに「Slack」も通知先として追加されました。

設定後は以下のイベントに関する通知を受信できます。

・コメントの受信

・DMの受信

・予約の確定

・商品の販売 など

Instagramへのコメントやメッセージを見逃すリスクを軽減し、顧客対応のスピードアップに貢献。

既存の通知先との併用も可能なため、チームの運用体制に応じて柔軟に設定いただけます。



▼通知設定については、以下のリンクよりご確認ください。

https://lgram.jp/manual/settings-notify/

◼︎エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

◼︎お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

◼︎エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes