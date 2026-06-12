【26SS Cool Flow Collection】ストリートパジャマ「Chill ST」ブランド史上“最軽量＆超通気”圧倒的な涼しさの新シリーズを6月15日(月)に発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

ストリートパジャマブランド「Chill ST/チルスト」(以下Chill ST)を運営する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、26SS Cool Flow Collectionを6月15日(月)に新発売いたします。「Cool Flow」は、夏の快適性を極限まで高めた、ブランド史上“最軽量＆超通気”の新シリーズです。

Chill STは、「街に出かけられるパジャマ」をコンセプトに、家と外の境界をなくす服として、多忙な現代人のライフスタイルをスマートかつリラクシーにアップデートするストリートパジャマブランドです。この度、夏の快適性を極限まで高めた新シリーズ「Cool Flow」を発売いたします。

本シリーズは、ブランド史上“最軽量”の圧倒的な軽さと、熱や湿気を瞬時に逃がす“超通気”を備えます。さらに、引き裂きに強い「リップストップ構造」を採用することで、スポーツシーンやアクティブな日常にも対応するタフさを実現。凹凸のある生地裏面が汗のベタつきを軽減し、暑い季節でも爽快に街へ繰り出せるパジャマに仕上げました。

デザインは、ロゴ刺繍・ピスネーム・ドローコードに、ブランドカラーであるライムを採用。ストリート要素とアクティブさを兼ね備え、パジャマとしての用途に加え、スポーツシーンでも着用できるパジャマとなっています。

ラインナップは、「Cool Flow Drawstring Tee」がブラック・ネイビー・ホワイトの3色展開、「Cool Flow Shorts」がブラック・ネイビーの2色展開。サイズはともにM・L・XLの3サイズを展開します。

今後もChill STは、家と外の境界をなくす服として、多忙な現代人のライフスタイルをスマート＆リラクシーにアップデートしていくアイテムを展開していきます。

■26SS NEW Collection「Cool Flow」

商品名：Cool Flow Drawstring Tee

カラー：ブラック/ネイビー/ホワイト

サイズ：M/L/XL

価格：\12,100(税込)

商品名：Cool Flow Shorts

カラー：ブラック/ネイビー

サイズ：M/L/XL

価格：\12,100(税込)

■Chill ST とは

「街へ出かけられるパジャマ」をコンセプトにしたアパレルブランド「Chill ST」は、家と外の境界をなくす服として、多忙な現代人のライフスタイルをスマート＆リラクシーにアップデートするために誕生しました。“快適さ”と“外出できる見た目”を両立したパジャマを展開しています。

公式HP：https://chill-st.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chillst_official

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17晴花ビル3F