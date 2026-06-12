NAVER が NVIDIA と AI インフラを拡張し、世界の AI 需要の急増に対応

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ニュース概要:

- AI クラウドである NAVER は、GAK Sejong の AI インフラの拡張を皮切りに、NVIDIA DSX プラットフォーム上にギガワット規模の AI ファクトリーを構築- NVIDIA DSX は、有用な AI を最小限のトークン コストで求める需要が急増する中、韓国の産業界や世界の AI クラウドの顧客にサービスを提供するための、実績のある AI ファクトリーのブループリントを NAVER に提供- NAVER は、NVIDIA のフルスタック AI プラットフォーム、モデル、ソフトウェアを活用して、次世代 HyperCLOVA X モデル、Seoul World Model の開発、エージェント型 AI サービスなど地域の AI モデルを推進

韓国、ソウル - 2026 年 6 月 8 日 - NVIDIA と NAVER は本日、NAVER が 55 メガワットから開始するソブリン AI インフラを拡張し、NVIDIA DSX(TM) プラットフォーム(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/dsx/)を活用してギガワット規模へと移行する計画を発表しました。これにより、企業、業界、政府向けのフルスタックのエンドツーエンドの AI プラットフォームを迅速に設計、構築、拡張します。

NVIDIAの創業者/ CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、次のように述べています。「有用な AI が到来し、AI ファクトリーの需要は驚異的なものです。NAVER は、企業、開発者、業界のための AI ファクトリーのインフラを構築しています。NVIDIA DSX の活用により、AI エージェントから AI ファクトリー、フィジカル AI に至るまで、韓国がエージェント時代に向けたソブリン インテリジェンス インフラを拡張できるよう支援できます」

NAVER の創業者/会長である Haejin Lee 氏は次のように述べています。「NAVER は、信頼性の高い高性能な AI で韓国の業界と世界の顧客にサービスを提供できるソブリン AI インフラを構築しています。NVIDIA DSX プラットフォーム上に構築することで、お客様が AI の検証から、モデル、エージェント、実世界のサービスを支える本番環境の AI ファクトリーへと移行できるようサポートします」

有用な AI が本番環境に移行するにつれ、AI ファクトリー(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/ai-factory/)はトレーニング、ポストトレーニング、推論にとって重要なインフラとなりつつあります。NVIDIA DSX プラットフォームと NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティングで構築された NAVER の AI ファクトリーは、企業、メーカー、政府機関、AI クラウドの顧客向けのインテリジェンスを構築するソブリン基盤を韓国に提供します。

NVIDIA DSX 搭載 AI クラウドが NAVER GAK Sejong データセンターを拡張

新しい DSX 搭載クラウドは、GAK Sejong データセンターを拡張します。 これは、NAVER の急速に成長している AI およびクラウド サービスを支えるために構築された、韓国の世宗市にある次世代のハイパースケール施設です。

高密度な NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング向けに設計された GAK Sejong は、高度な自動化、持続可能性機能、堅牢な災害対応機能により、回復力とエネルギー効率の高い運用を実現します。GAK Sejong は、NAVER が韓国国内外の大規模なデジタル サービスとイノベーションを支援できる体制を整えています。

NAVER は、ヨーロッパと中東のインフラを通じて、ソブリン AI の需要に応えています。ハイパースケール データセンターの機能を NVIDIA DSX と組み合わせることで、NAVER は、現地の規制およびデータ主権要件に準拠した安全で高性能なデジタル サービスを提供する信頼性の高い代替サービスを政府や企業の顧客に提供することを目指しています。

NAVER は、NVIDIA のフルスタック AI プラットフォームを活用して、ソブリン AI モデルとエージェント型 AI サービスを推進するだけでなく、AI データセンター ビジネスも加速させます。

企業のモデル開発コラボレーションを基盤にAI クラウド インフラを構築

新しい AI クラウド インフラは、韓国でソブリン AI およびフィジカル AI モデルを推進する NVIDIA と NAVER のパートナーシップをもとに構築されています。

NAVER は、独自のデータとトレーニングの専門知識を活用して NVIDIA Nemotron(TM) 3 Ultra(https://build.nvidia.com/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b) オープン モデルをファインチューニングし、HyperCLOVA X モデルを進化させ、韓国および世界の企業顧客に、より高性能で文化的に理解しやすいモデルを提供しています。NVIDIA Nemotron に基づく HyperCLOVA X モデルは、ヨーロッパおよび中東のソブリン AI イニシアチブをサポートするプラットフォームも提供します。

NAVER は、NVIDIA Nemotron Coalition(https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-gtc-taipei-computex-2026-news/) に参加する初めての韓国企業であり、プリトレーニング、ポストトレーニング、強化学習のオープン モデル開発に貢献し、世界の AI イノベーションを加速させています。NVIDIA NemoClaw(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/nemoclaw/?_bt=804567865336&_bk=nvidia%20nemoclaw&_bm=e&_bn=g&_bg=197993095849&gad_source=1&gad_campaignid=23744621431&gbraid=0AAAAAD4XAoHaXNVsfti6xSFxdFdf7XLm4&gclid=Cj0KCQjwof_QBhCgARIsADaMzOeMhCYQx1w6CvdqbJwrZx_szXid8U2AqDtqiwJq3zWszhmLOhnNAVAaAv10EALw_wcB)(TM) ブループリントを搭載した AI エージェント プラットフォームを今年下半期に韓国で追加する予定です。

NAVER は、独自の都市ストリートビュー データと空間モデリング技術を使用して、NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM) 世界基盤モデルをもとに、Seoul World Model を開発しています。

NVIDIA DSX プラットフォームが NAVER の迅速な拡張を支える

NVIDIA DSX プラットフォームは、AI ファクトリー向けのエンドツーエンドの協調設計スタックとして特別に設計され、チップ、システム、ソフトウェア、施設、パートナー テクノロジを網羅し、トークンのコストを最小限に抑え、初期本番環境までの時間を短縮します。

NVIDIA DSX プラットフォームは、大規模な独自の GPU クラスタとハイパースケール データセンターの構築と運用における NAVER の専門知識と連携します。

NVIDIA DSX MaxLPS(TM) ソフトウェアは、メガワットあたりのトークン スループットを最大化して、トークン コストを最小限に抑えます。NVIDIA DSX OS(TM) は、ライフサイクル管理向けのオープン Target のモジュール型ソフトウェア、一貫性のあるランタイム運用、正常性の自動化、回復力、マルチテナント AI ファクトリー管理を通じて、プロバイダーが収益を伸ばし、利益率を向上させることができる運用レイヤーを提供します。

NAVER について

NAVER Corporationは、1999年の創業以来、インターネットサービスおよびITインフラを提供し、アジアを代表するテクノロジ企業の一つへと成長してきました。自社およびグループ各社のサービス運営で培った20年以上の実績を基盤に、大規模インフラのノウハウを生かしたパブリック クラウド サービス、NAVER Cloud Platformを通じて、エンタープライズ向けのデジタル ソリューションを提供しています。

NAVERは、ハイパースケール大規模言語モデルの開発に成功した世界で3社目の企業であり、先端AI研究開発への継続的な投資を行っています。こうした高度なAI技術力を活かし、AIサービス、データ、基盤となるAIインフラ、スーパーコンピューティング リソース、クラウドプラットフォーム、データセンターに至るまで、AIバリューチェーン全体をカバーするエンドツーエンドのケイパビリティを提供し、企業のデジタル トランスフォーメーションを包括的に支援しています。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。

※本発表資料は米国時間 2026 年 6 月 7 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/naver-ai-infrastructure)の抄訳です。