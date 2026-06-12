ダイハツ、「らくぴた送迎」を認知症高齢者向け小規模施設へ導入

ダイハツ工業株式会社

ダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ）は、このたび、長谷工グループで、認知症の高齢者を対象とした小規模デイサービスを展開する株式会社ふるさと（以下、ふるさと）と、「福祉介護・運行管理システム『らくぴた送迎』」の導入に関する契約を締結しました。

『らくぴた送迎』は、社会課題である介護現場の労働生産性向上に向けて、通所介護施設の送迎業務を送迎前・送迎中・送迎後の各シーンでサポートする運行管理システムです。2018年の発売以来、全国の通所介護施設でご利用いただいており、2025年10月にリニューアルを経て、現在では全国200法人以上に導入されています。

近年、認知症高齢者の増加に伴い、介護現場における対応の高度化や介護職員の負担の増大が社会課題となっています。特に、送迎においては、認知症の利用者にとってルート変更や担当者の交代が不安や混乱につながりやすく、安定した環境づくりが求められるため、送迎の効率化は敬遠される傾向にありました。

ダイハツは、認知症高齢者の送迎において求められる個別対応や予定変更に対しても、柔軟にルート作成の対応が可能な「らくぴた送迎」であれば活用いただけるのではないかと考え、2025年12月から約4カ月間、ふるさとが運営する認知症高齢者向け介護施設にて実証実験を行いました。その結果、送迎の効率化を図りながら、利用者にとっても安心な送迎を提供できることが確認でき、この度、ふるさとが運営する介護施設にて導入に向けた契約を締結しました。今後は「らくぴた送迎」をふるさとの直営全店（45施設）に拡大していく予定です。

認知症高齢者に特化した複数の小規模施設への同時導入は、ダイハツとして初めての取り組みとなり、引き続き介護現場が抱える様々な課題に寄り添い、解決に寄与できるサービスの提供に取り組んでまいります。

ダイハツは今後も「らくぴた送迎」や「ゴイッショ」をはじめとした、地域社会に貢献できるサービスの提供を通じ、福祉介護分野における地域課題の解決と持続可能なモビリティ社会の実現に取り組んでまいります。

＜ふるさとのホームページ＞

https://www.furusato.net/

＜らくぴた送迎ホームページ＞

https://www.daihatsu.co.jp/rakupita/

＜らくぴた送迎サポートデスク＞

TEL：0120-994-292／E-mail：rakupita-s@dk.daihatsu.co.jp

受付時間：月～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00

（祝日、GW・夏季・年末年始休暇などの当社指定休日を除く）