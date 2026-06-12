特定技能外国人材の「入国後5年」に伴走する教育プログラム「Global Link Project」、学習進捗を可視化する専用アプリ「GLPアプリ」を2026年6月リリース

株式会社プラス・ピボット

【株式会社プラス・ピボット】（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 直生）は、特定技能外国人材の入国後教育プログラム「Global Link Project（グローバル・リンク・プロジェクト／以下、GLP）」の学習進捗を可視化する専用アプリ「GLPアプリ」を、2026年6月12日にリリースしました。

ホップメイトは、入国から定着までの最長5年間にわたり、外国人材一人ひとりの日本語学習と成長の歩みを、「学習者本人」「受け入れ施設」「GLP教育担当」の三者で共有・可視化できる仕組みを提供します。スマートフォン一つで、授業の受講・テストの受験・進捗の確認・施設からの連絡受信までを完結できます。

説明サイト：https://pluspivotofficial.github.io/GLP/

GLPアプリ起動画面

背景：採用はゴールではない。本当の課題は「入国後の定着」にある

介護をはじめとする特定技能分野では人材獲得の競争が激化する一方、受け入れ施設にとっての最大の課題は「採用した人材にいかに定着してもらうか」へと移っています。その鍵を握るのが、入国後の日本語教育と生活面のフォローです。

しかし現場では、教育が「やりっぱなし」になり一人ひとりの学習進捗が見えない、施設・教育担当・本人の間で進捗認識がそろわない、学習のモチベーションを継続的に保つ仕組みがない、といった声が少なくありません。GLPアプリは、この「入国後教育の見える化」という課題に正面から応えるために生まれました。

Global Link Project（GLP）とは

GLPは、特定技能外国人材が日本で安心して働き、長く活躍できるよう、入国から定着までの最長5年間を一貫して伴走する教育プログラムです。日本語能力試験（JLPT）N3レベル到達を一つの目標に据え、体系的な日本語学習カリキュラムと、受け入れ施設・教育担当による継続的なサポートを組み合わせて提供します。

「採用して終わり」ではなく、「入国してからが、本当のスタート」。GLPは、外国人材の日本での成長そのものをサポートするプロジェクトです。

「GLPアプリ」について

GLPアプリは、GLPの教育の進捗を“測り”、“見える化”するための専用アプリです。学習者は日々の学びをアプリ上で完結でき、施設・教育担当は一人ひとりの到達度をデータで把握できます。

１.授業録画 ― いつでも、何度でも学べる

配信された授業を録画でいつでも視聴可能。

週ごとに整理されており、聞き逃しや復習にも対応します。

２.テスト ― 学習の到達度を数値で可視化

週次テスト・月次テスト・クイズを受験可能。

平均スコア・受験回数・合格/不合格・受験履歴を自動で記録し、習熟度が一目で分かります。

３.ダッシュボード＆出席コード ― 学習状況をワンストップで

ホーム画面で合計ポイント・テスト平均・未受験テストを一覧表示。

授業の出席コード入力にも対応し、受講状況を正確に記録します。

GLPアプリが実現すること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134020/table/11_1_2d8e8798844ce8376fd25a2864d93c2e.jpg?v=202606130151 ]

「教育の進捗を測れる」ことで、入国後フォローは“感覚”から“データ”へ。施設・教育担当・本人が同じ景色を見ながら、定着というゴールへ向かえます。

提供概要

サービス名：（Global Link Project 公式アプリ）

リリース日：2026年6月12日

対応端末：iOS／Android

提供対象：GLP参加の特定技能外国人材および受け入れ施設

利用料金：プログラム費用に含む

ストアURL：

App store:https://apps.apple.com/jp/app/glp-global-link-project/id6768187102

Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pluspivot.glp&hl=en(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pluspivot.glp&hl=en)

説明サイト：https://pluspivotofficial.github.io/GLP/