YouTube再生数630万回突破の『魔法のない世界で生きるということ』、海外展開を加速

株式会社笠木ラボ

株式会社笠木ラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：和泉将一）は、日本を代表する自主制作MV『魔法のない世界で生きるということ』を劇場アニメ化するプロジェクトを海外でも展開する施策として、英語圏向け推し活サイト「AnimeOshi」上でファンからの署名を集める「まほせか劇場版応援クラブ」の展開、アヌシー国際アニメーション映画祭2026での業界向けパネルの実施、そしてAnime Expo 2026へのブース出展を実施いたします。

本取り組みを通じて、国内外のファンとの接点を拡大するとともに、作品の認知向上および劇場映画化プロジェクトに向けたコミュニティ形成を推進してまいります。

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■ AnimeOshiにて「まほせか劇場版応援クラブ」を開催中

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現在、AnimeOshiにて『魔法のない世界で生きるということ』劇場映画化プロジェクトを応援する署名運動として「まほせか劇場版応援クラブ」を開催しております。

現在、本プロジェクトを立ち上げ初期から応援する「第1期メンバー（創設メンバー）」を募集しています。

メンバーは、映画化に向けた歩みを制作チームとともに見守りながら、進捗レポートや先行情報にアクセスできるほか、秋鷲氏のスケッチ、キャラクター原案、メイキング映像など、貴重な制作資料をご覧いただけます。

作品を好きだという気持ちが、未来の映画へとつながっていく。

『魔法のない世界で生きるということ』の新たな挑戦に、ぜひご参加ください。

【開催期間】

現在 ～ 2026年7月8日（水）

【参加URL】

https://www.animeoshi.com/ja/mahosekafilmclub

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■ アヌシー国際アニメーション映画祭2026にて業界向けパネルを実施

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世界最大級のアニメーション映画祭である「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」にて、KASAGI LABOによる業界向けパネルを実施いたします。

本パネルでは、ファンとの直接的な関係構築を起点とした新しいアニメ制作モデルや、ファンエンゲージメントプラットフォーム「AnimeOshi」の取り組みについて紹介いたします。

また、マッドハウスやMAPPAを創業した丸山正雄氏を迎え、グローバル市場におけるオリジナルアニメや「オリジナリティ」の重要性について議論するセッション内で『魔法のない世界で生きるということ』の進捗今後の取り組にも発表される予定です。

【開催概要】

日時：2026年6月24日（水）11:00～12:00（現地時間）

会場：Haendel（Mifa / Imperial Palace 5階）

▼イベント詳細

https://programme.annecyfestival.com/en/event/76eb2760-0b24-4ed4-b514-a965e5ccfc32

（アヌシー国際アニメーション映画祭2026公式サイト・英語）

▼参加申込

https://forms.gle/5pNfrr6cXjiHqB2s7

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■ Anime Expo 2026にて展示ブースを出展

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北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」（米国・ロサンゼルス）にて、『魔法のない世界で生きるということ』の展示ブースを出展いたします。

海外ファンの皆さまに作品の魅力を直接お届けするとともに、長編映画化プロジェクトに向けた認知拡大およびコミュニティ形成の機会として展開してまいります。

【開催概要】

日時：2026年7月2日（木）～ 7月5日（日）（現地時間）

会場：Los Angeles Convention Center（米国・ロサンゼルス）

ブース番号：WH-1628, WH-1630

Anime Expo 2026へご来場予定の方は、ぜひ『魔法のない世界で生きるということ』ブースへお立ち寄りください。

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■ 『魔法のない世界で生きるということ』について

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『魔法のない世界で生きるということ』は、秋鷲による自主制作MV（Youtubeで630万回視聴）を原作とする作品です。

「これは、確かに存在した世界と今を結ぶ物語。」をテーマに、KADOKAWA社でのノベライズなど様々な形で作品世界を発信してきました。

現在は長編映画化に向けた新たな挑戦が進められています。

『魔法のない世界で生きるということ』自主制作MV（原作）

https://www.youtube.com/watch?v=-RxE_7uSDVg

『魔法のない世界で生きるということ』公式サイト

https://www.mahoseka.com/

『魔法のない世界で生きるということ』公式X

https://x.com/mahoseka_jp(https://www.mahoseka.com/)

原作・秋鷲 公式X

https://x.com/SuperciderX

▼権利表記

(C) Euluca Lab・KASAGI LABO／『まほせか』製作委員会

▼報道関係者向け資料一式

https://drive.google.com/drive/folders/14svyuw2Kqw7MKUzILN4glot6NQFDuPMJ

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■ 本件に関するお問い合わせ先

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株式会社笠木ラボ

担当：タン チョクアン

Email：amelea@kasagilabo.com

Web：https://www.kasagilabo.com/