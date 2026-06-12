BUMP史上最速・最大のヒット作「プロ彼女の条件」待望のシーズン４が６月19日独占配信決定！主題歌はThis is LASTの書き下ろし新曲に決定！

株式会社PHIER

株式会社PHIERが制作する大人気ショートドラマ「プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち」の最新作となるシーズン４がショートドラマアプリ「BUMP」（emole株式会社運営）にて６月19日に独占配信開始することが決定した。

同作品は人気コミック『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』原作／hina 漫画／acca（ゼノンコミックス)の実写版で、2024年4月に「BUMP」で配信を開始。２分に１回何かが起こるドロドロでスリリングなストーリーと核心を突くセリフの数々が支持され、BUMP史上最速・最大のヒットを記録。Ｚ世代向けショートドラマを代表するヒットシリーズとなった。

今回のシーズン４は、主演にモーニング娘。OGリーダーで卒業後初のドラマ出演となる生田衣梨奈を迎え、柳ゆり菜、鈴木康介、樋之津琳太郎ら今注目の若手俳優たちが集結。さらに、主題歌は赤裸々な歌詞や失恋ソングで人気急上昇中のロックバンドThis is LASTによる書き下ろし楽曲「DressCode」に決定した。

シーズン４で描くのは、アラサー親友同士の崖っぷち結婚バトル。豪華俳優陣とアーティストの相乗効果で、スケールアップした「プロ彼女の条件」の世界をお届けする！

■「プロ彼女の条件」シーズン４ ストーリー

中村咲希（29）は「結婚したい女の条件5選」を自分はすべて満たしていると豪語するOL。一方、茅島アスカ（29）は港区の飲み会に出入りするしたたかな「プロ彼女」予備軍だ。２人は親友だが、現実主義者の咲希はチャラいアスカを心の中で見下している。ある日、咲希はアスカに誘われ参加した飲み会で、人気俳優の櫻井ケイタ（25）に心を奪われる。SNS仕込みのモテテクを使って猛アプローチをかけるが、連絡先すら交換してもらえず、まさかの撃沈。咲希の承認欲求に火が付き、それまで「プロ彼女なんてバカみたい」と嘲笑っていたはずが、いつの間にか必死に相手に尽くす「プロ彼女」に目覚めていく……！

■「プロ彼女の条件」シーズン４ キャスト

生田⾐梨奈（中村咲希 役）

1997年、福岡県出身。モーニング娘。10代目リーダーを務め、約15年在籍したモーニング娘。およびハロー！プロジェクトを2025年7月に卒業。バラエティやゴルフ番組でも活躍し、現在はソロタレントとしてSNSにも活動の場を広げている。本作はモーニング娘。を卒業後初のドラマ出演となる。

柳ゆり菜（茅島アスカ役）

1994年、大阪府出身。2014年、NHK連続テレビ小説「マッサン」でのポスターモデル役が話題を呼んだ。テレビ東京「ゆるキャン△」や朝日放送「ハレ婚」、映画「無頼」「バッコン！」など数多くの作品に出演。

鈴木康介（櫻井ケイタ 役）

1997年、愛知県出身。2019年、AbemaTV「白雪とオオカミくんには騙されない(ハート)」で注目を浴びる。W主演を務めたMBS「ジャックフロスト」で演技が高く評価され、映画「帰ってきた あぶない刑事」などの話題作にも出演する、人気急上昇中の若手俳優。

樋之津琳太郎（橘悠馬 役）

1999年、岡山県出身。2020年にメンズノンノモデルオーディションでグランプリ&ラボシリーズ賞をW受賞して専属モデルに。俳優業にも活動の場を広げ、今年10月放送予定の日本テレビ「俺たちの箱根駅伝」出演など、さらなる活躍が期待されている。

＜シーズン１からレギュラー出演＞

内藤秀一郎（人気俳優の清田和沙 役）

袴田吉彦（芸能人御用達のバーのオーナー栗田清隆 役）

■主題歌はThis is LASTが担当

失恋や恋愛ソングを歌い、SNSなどで「歌詞が痛いほどリアル」とZ世代の人気を集めるThis is LAST。近年はTBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」をはじめとした地上波ドラマや配信の恋愛リアリティ番組などでタイアップ曲も手掛け、ファン層を広げている。そんなThis is LASTが、本作のために主題歌「DressCode」を書き下ろした。女同士のしたたかな心理戦を描く「プロ彼女の条件」の世界観との相性は抜群で、これまで以上に中毒性が高まりドロドロ沼にはまること請け合いだ。

■ドラマ「プロ彼女の条件」紹介

芸能人やスポーツ選手とばかり付き合う一般女性、いわゆる「プロ彼女」をテーマにしたショートドラマ。１話2分のコミカルかつスピーディーな展開の中に現代社会が持つ闇も描き出し、そのリアルで先の読めないストーリーに、続きを見ずにはいられない中毒性を秘めている。「パパ活女子」より健気で「港区女子」よりしたたかなシンデレラたちの物語である。

■BUMPについて

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回＊を超える1話１分～3分の新しいショートドラマアプリ。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができる。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回＊を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツを届けている。

＊2026年1月末現在

■配信について

配信日：2026年6月19日19時

配信先：ショートドラマアプリ「BUMP」

原 作：『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』

原作／hina 漫画／acca (ゼノンコミックス/コアミックス)

脚 本：満斗りょう

主題歌：This is LAST「DressCode」（SDR）

監 督：荻颯太郎（AOI MANAGEMENT）

プロデューサー：久松大地（PHIER）

共同プロデューサー：前田けゑ

MASUNARI

■原作情報

漫画『プロ彼女の条件 芸能人と結婚したい女たち』（ゼノンコミックス）

著者：原作／hina 漫画／acca

発行：コアミックス

WEBサイト「ゼノン編集部」（6/19より「ゼノンプラス）にて連載

各電子書店で、第1～14巻好評発売中！最新第15巻は、7月7日発売！

1話試し読み

https://comic-zenon.com/episode/13933686331738105199

(C)hina・acca／コアミックス

本件に関するお問い合せ

株式会社PHIER 広報担当 info@phier.co.jp