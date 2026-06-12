「稼げる職人」を育成。ガラス・鏡ネットオーダー売上No.1のOOKABE GLASSが「リフォーム産業技能大学」を9月開校へ。

OOKABE GLASS株式会社

ガラス・鏡のネット通販業界売上シェアNo.1*のOOKABE GLASS株式会社（福井県福井市、代表取締役：大壁勝洋）は、リフォーム・建築業界の技能事業者を対象としたオンライン教育・実務支援基盤「リフォーム産業技能大学（仮称）」を2026年9月1日に開校する構想を発表します。本構想は、職人の高齢化・若者離れといった構造的課題に対し、当社がネットオーダー事業で培ったWebマーケティング、AI活用、経営管理といったDX（デジタルトランスフォーメーション）の知見を業界全体に還元し、活性化させることを目指すものです。卓越した技能を持ちながらも、集客や交渉力、情報発信力に課題を抱える事業者が「手を動かすだけでなく、考え、伝え、選ばれる人材」へと進化し、持続可能な経営を実現するための全く新しい学びの場です。この構想の全貌と設立に込めた想いを直接お伝えするため、2026年7月3日（金）にオンライン説明会を開催いたします。

*（2022年8月期 指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

技能と経営を融合させ、職人の価値を再定義する

OOKABE GLASS株式会社は、2026年9月1日の開校を目指し、「リフォーム産業技能大学（仮称）」の設立構想を発表しました。本大学では、技能訓練の枠を超え、AI活用、Webマーケティング、コミュニケーション、経営戦略といった現代のビジネスに不可欠なスキルを体系的に学ぶことができます。これにより、個々の職人や小規模事業者が、価格競争や下請け構造から脱却し、自らの価値を直接顧客に届け、「稼げる職人」として自立・成長できるよう支援いたします。

技能グランプリで見た、卓越した技術と“伝えられない”現実

本構想の着想は、当社代表の大壁が2024年の技能グランプリを視察した際の原体験にあります。そこでは、息をのむほどに素晴らしく、価値の高いガラス加工技術が披露されていました。しかしその一方で、大会の観覧者は少なく、その価値を社会や顧客に十分に「伝えられていない」という現実にも直面しました。この経験から、「優れた技能」と「それを届ける力」の間に存在する溝を埋めなければ、業界の未来はないと痛感。「技術はあっても仕事が取れない」という職人の悩みを根本から解決するため、本大学の設立を決意しました。

20年で125万人減。待ったなしの業界課題

経済産業省の「2024年版ものづくり白書」によれば、製造業における34歳以下の若年労働者は、2002年の384万人から2023年には259万人へと、この約20年で125万人も減少しています。リフォーム・建築業界も例外ではなく、人材不足と高齢化は深刻化の一途をたどっています。

既存の職業能力開発協会などでは、「技能」の育成は行われていますが、集客、営業、交渉、IT活用といった「経営」に関する教育はほとんどありません。結果として、多くの職人が自らの価値を価格に転嫁できず、疲弊しているのが現状です。今、業界に必要なのは、技能と経営の両輪を駆動させる、新しい教育のフレームワークなのです。

なぜ、OOKABE GLASSが取り組むのか。

私たちが単なるガラス販売業者ではないからです。当社は、Webマーケター、エンジニア、クリエイターを全て自社で抱えるインハウス体制を構築し、年間6,200件の問い合わせを生み出すDX戦略を実践してきました。この「ガラス・鏡のネットオーダー」という極めてニッチな領域で業界No.1となった実績そのものが、私たちの提供するノウハウの信頼性の証左です。机上の空論ではない、同業者だからこそ提供できる「現場で本当に売れる」ための生きた知見と、Webサイト制作やSNS運用といった実務代行支援までを一気通貫で提供できるのが、他にはない独自性です。

また、長期的な「業界全体の共創」こそが、私たちのパーパス（存在意義）である「Good Lifeを実現します」に繋がると確信しています。福井県板硝子商協同組合の理事長も務める代表の大壁は、一社の成長だけでは業界の衰退は止められないという強い危機感を抱いています。

私たちが目指すのは、職人を「勘に頼る労働集約型モデル」から、「知性とテクノロジーを駆使して自らの価値を最大化するクリエイティブな専門職」へと再定義することです。この大学は、技能を持つすべての職人が主役になれる新たな経済圏を創出するための挑戦です。

業界全体のDXを加速させ、持続可能な未来を築く

「リフォーム産業技能大学」は、2026年9月1日の開校を予定しており、初年度は「AI活用」「コミュニケーション」「情報発信」などのオンライン講座からスタートします。職人の方々が忙しい業務の中で、現場への移動時間や待機時間などの隙間時間を活用。“耳から学べる”音声型・動画型教材をはじめとした教育コンテンツです。

この取り組みを通じて、業界全体の魅力向上と、次世代の担い手確保に貢献してまいります。 私たちは、この大学を起点とし、日本のリフォーム・建築業界が抱える課題を解決し、持続可能な未来を築くことに全力を尽くします。

オンライン説明会 開催概要

日時：2026年7月3日（金） 15:00から16:00

開催方法： オンライン（Zoomウェビナー）

※お申し込み後、参加用URLをメールにてお送りいたします。

参加対象：リフォーム・建築業界の技能事業者、経営者様など

参加費：無料

申込方法：以下のフォームより必要事項をご入力ください。

https://forms.gle/QMLQYYL5UWK1QGnF7

申込締切：2026年7月1日（水）18:00

企業概要

会社名：OOKABE GLASS株式会社

所在地：福井県福井市米松2丁目24-8

代表者：代表取締役 大壁 勝洋

事業内容：ガラス・鏡のネットオーダー事業、まちづくり事業の企画・運営

URL：https://ookabe-glass.co.jp/