【2026年８月１日（土）オープン】立川駅南口徒歩５分・チャレンジショップ「靄渦（もやうず）」。１日から出店できるシェア型店舗が立川市柴崎町に誕生。

株式会社けやき出版

「靄渦（もやうず）」は、立川駅南口から徒歩５分の好立地に誕生する、１日から低コストで出店できるチャレンジショップです。飲食店開業を目指す方、ハンドメイド作品を販売したい方、ワークショップを開催したい方など、はじめての一歩を踏み出したいすべての人に向けた場です。空間設計には、東京・国立市のシェア型商店「富士見台トンネル」を手がけた建築家・能作淳平氏を迎え、施工は地域に根ざした工務店・相羽建設が担当。

立川南口エリアについて

立川南口エリアには、南口西通り西会商店会・立川南口商店街・立川南口中央通り商店会・立川南口いろは通り商店街・立川南口すゞらん通り商店街・錦商店街・錦中央通り商店街・錦一二三商店会・諏訪通り商店街・日活大通り商店会と、10もの商店街に約500店舗もの個性溢れる商店が点在しています。大正時代から続く老舗ラーメン店や、アクティビティが楽しめるスポーツ施設、話題のグルメ店など、南口にしかないコンテンツが集まる活気あるエリア。靄渦はそんな立川南口の賑わいの中に生まれます。

靄渦（もやうず）とは？

「靄（もや）」は、心の中でくすぶり、まだ形にならずにいる思い。やりたいこと、挑戦したいこと、でも一歩が踏み出せずにいる漠然とした不安を抱く感覚です。「渦（うず）」は、”うずうず”する気持ち。行動したくてたまらない、エネルギーの表現です。このチャレンジショップ「靄渦」は、もやもやした思いをうずうずに変えていく場所。まだ具体的ではないアイデアなどを実際に動き出すエネルギーへと転換する場として、立川のまちに誕生します。１日からの出店という低いハードルで、はじめの一歩を踏み出す人を後押しします。

内装レイアウトイメージ利用時間

営業時間は9:00～21:00。利用目的や出店者のライフスタイルに合わせて、3つの時間区分から選べます。

DAY ｜9:00～15:00 朝活・ランチ営業・平日の空き時間を活かしたい方

NIGHT ｜17:00～21:00 仕事帰りの副業・夜のカフェ・週末の夜に挑戦したい方

FULL ｜9:00～21:00 本格的に出店・１日使いたい方

※定休日：日曜日のみ 月曜～土曜は毎日営業

出店スタイルに合わせて選べる、４つのエリア

１.COFFEE エリア｜ドリンク提供

通りに面した視認性抜群のエリア。カウンタースペースでドリンク提供に特化した出店が可能です。ドリンク提供で開業・副業・週末出店に最適です。

利用料金：１日8,000円～、１ヵ月40,000円～

設備：テーブル型冷凍冷蔵庫

２.BAKE エリア｜製造・製菓・フード提供

ガスコンロやガスオーブンなどの調理設備を完備したエリア。焼き菓子・スイーツなどの製造・販売が可能です。

利用料金：１日8,000円～、１ヵ月25,000円～

設備：テーブル型冷凍冷蔵庫、製氷機、ガスオーブン、ガスコンロ、電子レンジ

３.FOOD エリア｜フード提供・多目的エリア

フード提供から、ワークショップ・セミナーなど多彩な用途に対応するエリア。

利用料金：１日5,000円～、１ヵ月15,000円～

設備：テーブル型冷凍冷蔵庫、IHコンロ、電子レンジ

４.靄渦ブース｜貸し棚・物販

月額固定の棚スペース。置いておくだけで販売できるシンプルな仕組みです。書籍・雑貨・ハンドメイド作品・アパレルなどの展示・販売に最適です。

利用料金：１ヵ月4,500円～

仕様：１枠サイズ： 約H300mm × W400mm × D300mm

※いずれのスペースともに、水道光熱費の実費はかかりません。

内装設計｜能作 淳平（junpei nousaku architects）

建築家。1983年富山県高岡市生まれ。東京大学大学院修了後、2010年 junpei nousaku architects 設立。東京大学・東京藝術大学 非常勤講師。2019年、国立市のシェア型商店「富士見台トンネル」をオープンし、週１日から出店できる場づくりの先駆者として注目される。

URL：https://junpeinousaku.com/info/

施工｜相羽建設株式会社

1979年創業、東京都東村山市の工務店。自然素材と木の手仕事を大切に、注文住宅から店舗・施設建築まで手がける。けやき出版オフィスおよび靄渦の施工を担当。

URL：https://aibaeco.co.jp/

■施設概要

靄渦では、以下のような方からの出店相談を随時受けつけています。

・飲食店・カフェの開業を検討している方

・副業・週末起業として店舗販売に挑戦したい方

・ハンドメイド・クラフト作品を販売したい作家・クリエイター

・ワークショップ・教室・セミナーの開催場所を探している方

・書籍・ZINE・アパレルなどの物販に挑戦したい方

１日からのスポット利用、月額の定期出店、棚スペースなど、目的・予算に合わせてご提案いたしますので、お気軽に、お電話、メール、フォームにてお問合せください。

名称：靄渦（もやうず）

所在地：東京都立川市柴崎町２-４-15 第２SKビル１F

オープン日：2026年８月１日（土）

アクセス：JR中央線・南武線・青梅線、多摩都市モノレール 立川駅 南口より徒歩５分

営業時間：9:00～21:00

定休日：日曜日

運営：株式会社けやき出版

URL：https://keyaki-s.co.jp/

instagram：@MOYAUZU_TACHIKAWA(https://www.instagram.com/moyauzu_tachikawa?igsh=MTd4dGZ0cGwwYXdqbA%3D%3D&utm_source=qr)

出店相談

お問合せフォーム：https://forms.gle/PmuvWY1o1VPALwS2A

TEL：042-525-9909（担当：柳澤・佐藤）

メール：e-info@keyaki-s.co.jp



