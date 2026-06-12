HIGHLIGHT ヤン・ヨソプ 「2026 YANG YOSEOP SOLO CONCERT ＜Fade In＞ in TOKYO」明日(6/13) 10時よりチケット一般発売開始！

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K-POPグループHIGHLIGHTのヤン・ヨソプが「2026 YANG YOSEOP SOLO CONCERT ＜Fade In＞ in TOKYO」を7月4日(土),5日(日)の2日間、豊洲PITで開催！

今回の公演は、韓国で5月30日、31日の2日間開催され、全席ソールドアウトで大好評だったヤン・ヨソプソロコンサートの日本公演だ。ソウル公演では、ライブパフォーマンスの実力はもちろん、観客を飽きさせない様々な展開構成でファンたちを楽しませた。

日本でのソロコンサートは、2023年7月に東京で開催したコンサート以来、約３年振りの日本でのソロコンサート開催となり、どんなステージを披露してくれるのか期待が高まる。

ヤン・ヨソプは、今年2月に3枚目のミニアルバム[Unloved Echo]を発売。日本でもソロアルバム発売記念イベントとして、4月19日(日)に東京でアルバム購入者限定のオフラインイベントを開催し、日本のファンと直接会い、楽しい時間を過ごした。

そんなヤン・ヨソプのソロコンサートチケットは、6月13日(土)10時より各プレイガイドにて一般発売開始！ぜひこの機会をお見逃しなく！

EVENT INFORMATION

2026 YANG YOSEOP SOLO CONCERT ＜Fade In＞ in TOKYO

【日程】

2026年7月4日(土) 16:30 開場／17:30 開演

2026年7月5日(日) 15:00 開場／16:00 開演

【会場】

東京・豊洲PIT

＊会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【料金】

一般：15,400円（税込／全席指定）

＊別途ドリンク代要。

＊未就学児入場不可。6歳以上要チケット

＊営利目的の転売禁止

【チケット販売】

■一般発売：2026年6月13日(土) 10：00～

■各プレイガイド情報

[チケットぴあ] https://w.pia.jp/t/yangyoseop-intokyo/

[イープラス] https://eplus.jp/yangyoseop

[ローソンチケット] https://l-tike.com/search/?lcd=73434

[mahocast] https://www.mahocast.com/ce/c/113(https://www.mahocast.com/ce/c/113)

※公演に関する詳細：HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://www.highlight-fc.jp/)

【お問合せ】

バッドニュース

TEL: 03-6416-1515 (平日 11:00-17:00)

MAIL: info@badnews.co.jp

PROFILE

YANG YO SEOP（ヤン・ヨソプ）

(C)️Around US ENTERTAINMENT

ヤン・ヨソプは、2009年にデビューした韓国ボーイズグルプBEASTのメンバー。2017年1月、グループ名をBEASTから“HIGHLIGHT”に変更し、2017年3月に再デビューアルバム＜CAN YOU FEEL IT?＞を発売。

グループ活動だけにとどまらず、ソロでの音楽活動や俳優活動など、幅広く活躍している。

2025年はHIGHLIGHTとして、6枚目のミニアルバム[From Real to Surreal]を発売し、7月のソウルを皮切りにアジアツアーを開催。日本では8月に東京で開催し、デビュー16周年を迎えても変わらない人気を証明した。

ソロ活動としては、昨年1月から開幕したミュージカル「ウェルテル」に出演し、主役のウェルテルを熱演。また、今年2月には約4年半振りのソロアルバムp[Unloved Echo]を発売し、様々な活動を通してソロ歌手としての地位を再び確固たるものとした。5月には韓国を皮切りにソロコンサートでアジアツアーを開催し、日本では7月に東京で開催予定だ。

YANG YOSEOP - 옅어져 가 (Fade Away) MV[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pys0iujXJjQ ]

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