【動画12万回再生】沖縄シングルマザー就労支援「MOM FoR STAR」沖縄主要テレビへの出演決定

株式会社フォーデジット

株式会社フォーデジット（本社：東京都港区、代表取締役CEO：田口 亮）が取り組む沖縄のシングルマザーへ向けたデジタルデザイン領域への就業プロジェクト「MOM FoR STAR（マム フォー スター）」のショートフィルムの視聴回数が、12万回を突破したことをお知らせいたします。

さらにショートフィルムの広がりを受け、ショートフィルム主演俳優 佐久本宝氏と脚本・監督 山城竹識氏による、沖縄県内の主要テレビ3局への出演が決定しました。

2021年4月に始動し、今年で6年目を迎えたMOM FoR STAR。一過性の就労支援にとどまらず、継続的なプロジェクトとして今後もコミュニティの輪を広げてまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RitUcd2IF6s ]

■ ショートフィルムが12万回再生を突破！シングルマザーの「挑戦」への共感が拡大

沖縄県は、全国平均を上回る「子どもの貧困率」や「ひとり親世帯比率」など、長年にわたる構造的な課題を抱えています。特にシングルマザーが直面する課題は、世代を超えて連鎖している点にあります。

MOM FoR STARはこうした現状を打破するため、ITやクリエイティブ関連スキルの習得を通じた就労支援を行ってきました。活動で見えてきたのは、お母さんの挑戦が子どもたちの希望を育むという確実な変化です。

本作品は、そうした母の挑戦や子どもたちの変化を広く伝えるために制作されました。実力派俳優・佐久本宝氏を主演に迎え、一人の青年の視点から、MOM FoR STAR に関わるお母さんたちの「たくましさ」と、その挑戦が家族や次世代に希望を繋いでいく姿を描いています。

■ 沖縄県内主要3メディアへの出演・取材が決定！

本プロジェクトの広がりを受け、以下の沖縄県内主要メディアへの出演・掲載が決定いたしました。当日は、ショートフィルムで主演を務めた沖縄県出身の演技派俳優 佐久本宝氏と、脚本・監督 山城竹識氏が出演し、プロジェクトへの想いを届けます。

出演予定メディア

■ 持続可能な「基金」の構築

- QAB（琉球朝日放送）：「キャッチー」 【6/12（金）16:15～】- RBC（琉球放送）：「Aランチ」 【6/13（土）12:53～】- OTV（沖縄テレビ放送）：「ひーぷー☆ホップ」 【6/13（土）18:00～】

MOM FoR STARでは、この5年間の成果を一過性のプロジェクトで終わらせるのではなく、地域社会の「仕組み」として定着させるため、新たにエンダウメント型の基金として資金運用モデルを導入しています。寄せられた寄付金を原資としてプールし、その運用益を活動費用に充てることで、基金そのものを目減りさせずに長期的な支援を継続する仕組みを目指します。

【寄付金募集の概要】

活動趣旨にご賛同いただける個人・法人の皆さまからのご支援を心よりお願い申し上げます。

- 目的：MOM FoR STAR の運営経費および基金への充当- 寄付の方法：- - 税制優遇措置のある公益財団法人を通じた寄付- - 一般社団法人Every Star Story への直接寄付- - 基金への貸付型寄付

特典：ご寄付いただいた皆さまには、今後Webサイトや動画クレジットなどにお名前・社名を記載させていただきます。

詳しくはこちらをご覧ください：https://www.momforstar.jp/donation/

■ MOM FoR STAR とは

MOM FoR STARは、「学ぶ」「働く」「つながる」の3つの活動からなる、沖縄のシングルマザーのためのデジタルデザイン領域への就業・協働プロジェクトです。東京の株式会社フォーデジットと、沖縄の株式会社うむさんラボ、沖縄の支援団体であるしんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄が連携して取り組んでいます。

2021年からスタートし、2021年度グッドデザイン賞、Work Story Award 2021、WORK DESIGN AWARD 2023などのアワードを受賞しました。

1年間で未経験からスキルを習得し、デジタルデザインの仕事を一緒にできるようにサポートし、働きながら学ぶプログラムになっています。シングルマザーのスキルアップ・キャリアアップを支援して、経済的な安定や相互の助け合い、やりがいを持って働ける環境の実現を目指しています。

公式サイト：https://www.momforstar.jp/

Twitter：https://x.com/MOMFoRSTAR

Facebook：https://www.facebook.com/MOMFoRSTAR

note：https://note.com/momforstar

■ 会社情報

株式会社フォーデジット

本社 ：東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル2F/3F

設立 ：2001年7月

資本金：45,625,000円

代表者：代表取締役CEO 田口 亮

URL ：https://www.4digit.com/