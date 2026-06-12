【川崎ブレイブサンダース】荒谷裕秀選手 2026-27シーズン 選手契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、川崎ブレイブサンダースでは、荒谷裕秀選手と2026-27シーズンにおける選手契約を締結しましたので、お知らせいたします。



荒谷選手は宇都宮ブレックスでキャリアをスタートさせ、複数のクラブで経験を積んできました。189cmでシューティングガードとスモールフォワードの両ポジションをこなし、戦術や状況に応じて求められる役割に柔軟に対応できる、高い適応力を持った選手です。



巧みな駆け引きとスピードの変化で、チームの攻撃が停滞した場面でも個人の力で打開できる能力を備えています。周囲を活かすゲームメイクにも優れており、チームの戦術の幅をさらに広げてくれることを見込んでいます。

荒谷裕秀選手プロフィール

荒谷選手からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/70_1_3383ab3aa18f70af3cca190dd99f65ef.jpg?v=202606130151 ]

はじめまして！2026-27シーズンより加入させていただきます荒谷裕秀です。



川崎ブレイブサンダースという、伝統あるクラブでプレーする機会をいただくこととなり、とても楽しみです！選手としてまだまだ成長し、チームの勝利に貢献出来るように戦っていきます。一緒に戦ってください！



サンダースファミリーの皆さんにお会い出来ることを楽しみにしています！