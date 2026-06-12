【川崎ブレイブサンダース】松山駿選手 2026-27シーズン 選手契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、松山駿選手と2026-27シーズンにおける選手契約を締結しましたので、お知らせいたします。



松山選手は2021-22シーズンから5シーズンにわたり越谷アルファーズの主力として活躍し、同クラブのB1昇格にも大きく貢献しました。直近の2025-26シーズンはキャリアハイとなる平均13.8得点を記録、3ポイント成功率でも日本人選手1位の44.0%という極めて高い数字を残しています。



精度の高いアウトサイドシュートとドライブからの攻撃力で、自らが脅威となり周囲の得点機会を創出できる選手です。ポイントガードとしてゲームメイクも担うことが出来、攻守においてチームに新たな選択肢と厚みをもたらしてくれるものと考えています。

松山駿選手プロフィール

松山選手からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/71_1_e9652f425b46fedac539aef1ccace029.jpg?v=202606131251 ]

この度、越谷アルファーズから移籍してくる事になりました、松山駿です。



歴史と伝統のある素晴らしいクラブの一員としてプレー出来る事を、とても嬉しく思います。B.PREMIER初年度という、特別なシーズンにこのチームでプレー出来る誇りと責任感を持って、自分の持ち味でもある得点力を存分に発揮していきたいと思っています。



まずはチャンピオンシップ進出、そして優勝するために全力で頑張りますので、サンダースファミリーの皆さんよろしくお願いします。