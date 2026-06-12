【7月25日(土)開催！】「オールデジモン」×「立川まつり国営昭和記念公園花火大会」コラボ開催決定！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、人気デジモンが集結した「オールデジモン」と「立川まつり国営昭和記念公園花火大会」とのコラボ開催が決定いたしましたことをお知らせします。

■「オールデジモン」×「立川まつり国営昭和記念公園花火大会」イベント概要

［開催日時］

2026年7月25日(土) 19:15～20:15

［開催場所］

メイン鑑賞会場：国営昭和記念公園 みんなの原っぱ

［公式サイト］

https://hanabi.tokyo-tachikawa.org/

［公式X］

https://x.com/tachikawahanabi

■コラボ内容

▼コラボデザインスタッフTシャツ

花火大会のスタッフTシャツにアグモンをはじめとしたデジモン達のデザインを使用しています。花火大会当日にお困りの際は、このTシャツを着用したスタッフまでお気軽にお声掛けください。

※スタッフＴシャツは非売品です。

※着用スタッフに無断での撮影等はご遠慮ください。

▼コラボデザインリストバンド

会場内のチケットチェックポイントにて有料観覧席チケットと引き換えにお渡しする紙製リストバンドにオリジナルデザインが入っています。

※有料観覧エリア内では常にリストバンドの着用をお願いいたします。

▼会場限定オリジナルうちわ配布

会場である国営昭和記念公園のチケットチェックポイント等にて、オリジナルうちわを数量限定で無料配布いたします。

※配布数量に限りがあります。配布は予告なく終了する場合があります。

※配布状況・在庫等に関するお問い合わせはご遠慮ください。

※配布場所・時間等は後日掲載予定です。

▼アグモンによる撮り下ろし園内アナウンス放送

大会当日会場内ではアグモンによるスペシャルアナウンスが流れます。

※放送内容や放送タイミングについて国営昭和記念公園や実行委員会スタッフへのお問い合わせはご遠慮ください。

◆コラボポスター掲出

会場周辺の様々な施設でコラボデザインのポスターを掲出します。

※掲出場所のお問い合わせはご遠慮ください。

■オールデジモンとは

人気デジモンが集結した新プロジェクト！第一弾はアグモン、ゲッコーモン、アイギオモン、ティラノモン、パタモン、ブイモン、テリアモン、ムゲンドラモン、インプモン、ルガモンをクールな「アメコミテイスト」で集結！今後も様々なシリーズのデジモンを、多用なジャンルのイラストでお届けしていきます！

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。また、ゲーム最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」は、2025年10月の発売後、シリーズ最速で累計出荷本数100万本を突破。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

【関連サイト】

■デジモンアニメポータル

〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/

〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime

■デジモン公式ポータルサイト「デジモンウェブ」

〈公式サイト〉https://digimon.net/

〈公式X〉https://x.com/digimonweb_net

■公式YouTubeチャンネル「デジモン公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP

■『デジモンアニメ25周年PV -進化の、さらにその先へ。-』

https://youtu.be/tMK5rK9UTKs

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

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