降水確率100％で入園料100％割引！浅草花やしき初！『花やしきの梅雨割』を開始

株式会社花やしき

株式会社花やしき(東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史)が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、2026年6月13日（土）～7月13日（月）の期間、雨の日限定キャンペーン「花やしきの梅雨割」を開始します。

本キャンペーンでは、気象庁が前日17時に発表する、翌日10時時点の東京都の降水確率を基準とし、降水確率70％以上の場合に割引が適用されます。降水確率が高くなるほど割引率も上がり、最大で入園料が無料となります。

園内には、雨の日でもお楽しみいただけるアトラクションやフォトスポットもご用意しています。

花やしき初の雨の日キャンペーンとして、気分が沈みがちな雨の日が、少しでも楽しみになるような体験をお届けいたします。

◆「花やしきの梅雨割」概要

【期間】 2026年6月13日（土）～7月13日（月）

【期間中の休園日】 6月23日（火）、6月30日（火）、7月1日（水）～7月3日（金）

【内容】 東京都の降水確率（70％以上）に応じて入園料を割引

【特設ページURL】 https://www.hanayashiki.net/events/event/tsuyuwari2026/

※掲載内容は荒天により予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■降水確率により入園料が最大100％割引

気象庁が前日17時に発表する、東京都の翌日10時時点の降水確率が、70％以上で入園料が割引となります。

さらに、降水確率が高くなるほど割引率もアップし、最大で入園料が無料となります。

適用の有無および割引率につきましては、花やしき公式HP「お知らせ」及び公式SNSまたは公式Xにて毎日発表いたします。

以下の通り入園料の割引が適用されます。

【入園料割引率】

・降水確率70％（約70％割引）：大人 1,600円 → 500円 ／ 小人・シニア 800円 → 300円

・降水確率80％（約80％割引）：大人 1,600円 → 300円 ／ 小人・シニア 800円 → 200円

・降水確率90％（約90％割引）：大人 1,600円 → 200円 ／ 小人・シニア 800円 → 100円

・降水確率100％（100％割引）：大人・小人・シニアともに入園料無料

【ワンデーパスの場合】

入園料のみ「梅雨割」が適用されます。 ※乗り放題パス・のりもの券は割引対象外です 。

入園料〔当日の梅雨割価格〕＋ 乗り放題パス料金 ＝ 梅雨割ワンデーパス価格

■雨の日でも楽しめる花やしき

浅草花やしきでは、雨合羽をご着用いただくことで「カーニバル」や「ディスク・オー」などの屋外アトラクションもお楽しみいただけます。また、花やしき最古のアトラクション「ビックリハウス」や、世代を問わず親しまれている「メリーゴーランド」など、屋外エリアにありながら屋根の下で楽しめるアトラクションもご用意しております。

普段とはひと味違う雨の日の花やしきでは、フォトスポットでの記念撮影を楽しみながら、ご家族やご友人とのゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

ディスク・オーフラワーオブジェ前

※本キャンペーン期間中、ローラーコースターは点検のため運休となります。

※スカイシップは7月10日（金）まで点検のため運休となります。あらかじめご了承ください。