株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年6月12日

株式会社クリエイティブヨーコ

2026年秋からTVアニメ化決定の『しろたん』

6月17日（水）から3日間、「第18回ライセンシングジャパン」に出展

～アニメ版権におけるパートナー企業（ライセンシー）を本格募集！～



株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、2026年6月17日（水）～19日（金）、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「第18回ライセンシングジャパン」（主催：RX Japan株式会社）に、当社のオリジナルキャラクターである『しろたん』（https://sirotan.fun/）のブースを出展します。

ブース番号 ： 西展示棟 1階 2ホール 15-46



「ライセンシングジャパン」は、国内外800以上のコンテンツが一堂に会する日本最大級のライセンスビジネス専門イベントです。関連する企業や業界関係者、そして消費者との交流の場を提供し、新たなビジネスチャンスを創出することを目的としています。

今回の出展では、『しろたん』のTVアニメ化決定（2026年秋～、テレビ朝日）に伴い、アニメ版権における商品化やキャンペーン起用といった新たなパートナー企業（ライセンシー）を本格的に募集します。また、多くのライセンス実績を持つ原作版権でのパートナー募集も継続し、さらなるIPビジネスの拡大を目指します。

■出展の背景と狙い

『しろたん』は1999年の誕生以来、その愛らしい姿と圧倒的な癒やしの世界観で多くのファンを魅了し、親子2代にわたって愛されるロングセラーキャラクターとしての地位を確立してきました。2017年にライセンスビジネスへ参入してからは、その高い親和性を活かしてアパレル、食品、デジタルコンテンツ、体験型イベントなど、様々な業界のパートナー企業様とのコラボレーションを実現。多様なチャネルで新たなブランド価値を提供し続けています。



今回の出展の最大の狙いは、TVアニメ化決定に伴う「アニメ版権ライセンシーの本格募集」です。アニメ化によって国内の認知度をマスメディアレベルまで引き上げ、放送開始後の商品化や大型キャンペーンなどへの起用をフックに、アジア・欧米市場への本格的な海外展開（グローバル化）を推進してまいります。

当社は、このTVアニメ化を契機としたグローバル化の推進を、2029年に迎える生誕30周年に向けた重要なステップであると捉えています。『しろたん』を一過性のブームではなく、世界中に癒やしを届ける「なごみのインフラ」として確立することを目指し、国内外でともに『しろたん』を盛り上げていただけるパートナー企業様との出会いを期待しています。

■展示・ブースの見どころ

ブース内に設置した85インチの大型モニターでは、2026年秋からの地上波放送に先駆け、TVアニメ版のプロモーションビデオ（PV）を放映します。放送開始後に向けた新規商品化やキャンペーン起用など、具体的な協業イメージを鮮明に想起していただけます。

また、これまでのコラボレーション実績やポップアップストア、体験型コンテンツへの起用事例などをパネルで多数展示します。アパレル・食品・デジタルコンテンツといった多岐にわたるカテゴリーでの展開実績を可視化し、初めて『しろたん』に触れる企業様にも、市場における高いポテンシャルと汎用性の広さを分かりやすくお伝えします。

【出展詳細】

イベント名 ：第18回ライセンシングジャパン

会期 ：2026年6月17日（水）～6月19日（金） 10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

ブース番号 ：西展示棟 1階 2ホール 15-46

出展者名 ：株式会社クリエイティブヨーコ

展示スペース ：48.6平方メートル

■『しろたん』について

『しろたん』は、当社の理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する“たてごとアザラシ”をモデルとしたオリジナルキャラクターです。1999 年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒やしと安らぎをお届けしています。

2026 年秋からは、テレビ朝日にて待望のTV アニメ放送が決定しています。

公式サイト：https://sirotan.fun/

公式X（しろたん・キャラクター）：https://x.com/sirotanfunwari

公式X（しろたん・イベント商品情報）：https://x.com/sirotan_fun

公式Instagram：https://www.instagram.com/sirotan_fun/





■株式会社クリエイティブヨーコについて

2026年3月に創業45周年を迎えました。「喜び」や「遊び心」を大切に、オリジナルキャラクター「しろたん」や「ペットパラダイス」「マザーガーデン」ブランドを展開しています。日々の暮らしに寄り添う商品を通じ、これからも「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」をお届けします。

代表者：代表取締役社長 北原 武幸

本社：〒381-8545 長野県長野市高田667-16

事業内容：ペットファッション、ペット用品の企画・販売、トリミングサロン・ホテル・ドッグラン運営、生活雑貨、学童向け雑貨の企画・販売、および『しろたん』のキャラクターライセンス展開

URL：https://www.creativeyoko.co.jp/