日本初の特撮巨大ロボットヒーロー『ジャイアントロボ』 第1話を4KネガスキャンHDリマスター版で放送決定！2026年6月27日（土）よる7時

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）は、『ジャイアントロボ』第1話「大海獣ダコラー」の4KネガスキャンHDリマスター版を、2026年6月27日（土）19:00より放送することを決定いたしました。

(C)光プロ・東映

『ジャイアントロボ』は、横山光輝原作による日本初の特撮巨大ロボットヒーロー作品。昨年行われた東映ビデオの新プロジェクト「みんなで決めよう！東映特撮Blu-ray化 PROJECT！」において、特撮ファンの熱い投票により商品化が決定しました。本放送は、2026年7月8日（水）に控える4KネガスキャンHDリマスター版『ジャイアントロボ Blu-ray BOX』の発売を記念したものです。

放送するのは特撮史に輝く第1話「大海獣ダコラー」。4KネガスキャンHDリマスター版で、これまでにない鮮やかな色彩と高画質でよみがえった巨大ロボット特撮の原典を、いち早く地上波でお楽しみいただけます。ぜひご期待ください。

■作品紹介

『ジャイアントロボ』

【解説】

1967年10月～1968年4月に放送された横山光輝原作の特撮スーパーロボットアクション！ 東映が誇る名作『ジャイアントロボ』は、日本はもちろん世界でも初めての特撮巨大ロボットヒーロー作品。

70年代にブームを起こすスーパーロボットアニメの先駆けとなった本作は、スーパー戦隊シリーズ、宇宙刑事シリーズなどで描かれる東映巨大ロボット特撮の原典。海外にも輸出されて人気を呼び様々な映画、コミックにも影響を与えた。その名作が初の4KネガスキャンHDリマスターのBlu-ray BOXとなってついに登場！ これまで観たことのない鮮やかな色彩と高画質でよみがえる!!

【ストーリー】

宇宙からの侵略者ギロチン帝王は秘密結社「BF団」を結成。鋼鉄の巨人「ジャイアントロボ」を密かに建造した。だが悪を憎む草間大作少年によってジャイアントロボは正義の巨人へと生まれ変わり、ユニコーン機関とともに人類を守るスーパーロボットとなった。

空陸海万能、無敵のジャイアントロボは草間少年の命令で大海獣ダコラー、大魔球グローバー、宇宙植物サタンローズ、さらにGR2(ジャイアントロボ2号)など様々な強敵に挑んでいく。

【スタッフ】

原作：横山光輝（光プロ） 連載：「少年サンデー」

プロデューサー：宮崎慎一（NET)、平山亨、坪井久智、植田泰治

脚本：伊上勝、松田寛夫、安倍寿、七条門

音楽：山下毅雄 主題歌：朝日ソノラマ

監督：山田稔、竹本弘一、折田至、小西通雄、田口勝彦

特殊技術：矢島信男、小川康男、市倉正男

制作：東映東京制作所

【キャスト】

金子光伸、伊東昭夫、伊達正三郎、桑原友美、片山由美子 ほか

【放送期間】1967年10月～1968年4月 NET（現・テレビ朝日）系列にて放送

【コピーライト】(C)光プロ・東映

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 「ジャイアントロボ」Blu-ray発売記念特別放送

【放送日時】 2026年6月27日（土）19:00～19:30＜TOKYO MX1＞

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/drama/giantrobo/